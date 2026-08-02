Sport

Baiaram, înger și demon pentru Universitatea Craiova! Aceeași fază: ratare cu Levski, gol cu Petrolul! Verdictul lui Rodion Cămătaru

Ștefan Baiaram s-a întâlnit cu două faze aproape identice în două meciuri consecutive, dar, din păcate pentru olteni, în meciul cu adevărat important nu a reușit să înscrie. Opinia lui Rodion Cămătaru
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
02.08.2026 | 12:40
Baiaram inger si demon pentru Universitatea Craiova Aceeasi faza ratare cu Levski gol cu Petrolul Verdictul lui Rodion Camataru
EXCLUSIV FANATIK
Ștefan Baiaram a înscris cu Petrolul dintr-o poziție asemănătoare cu cea din care a ratat contra lui Levski. Foto: Colaj FANATIK
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Ștefan Baiaram (23 de ani) a înscris în debutul reprizei secunde în meciul U Craiova – Petrolul Ploiești după o fază foarte asemănătoare cu cea din partida retur cu Levski Sofia. Contra bulgarilor, internaționalul român nu a reușit să dea gol, iar Rodion Cămătaru a explicat de ce.

Ștefan Baiaram a învățat repede din greșeli! A înscris cu Petrolul dintr-o poziție asemănătoare cu cea din care a ratat cu Levski

Unul dintre obiectivele lui Ștefan Baiaram era acela de a evolua alături de echipa sa de suflet, Universitatea Craiova, în Liga Campionilor. Din păcate, visul oltenilor s-a încheiat prematur, în turul 2 de calificare, după ce nu a reușit să treacă de Levski Sofia, campioana Bulgariei.

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În meciul retur, de pe „Ion Oblemenco”, Ștefan Baiaram a ratat o ocazie uriașă, după ce s-a poziționat defectuos la o centrare pe care a primit-o în careu. La o fază aproape identică în meciul cu Petrolul, starul din Bănie a punctat, dând dovadă că a învățat rapid din greșeli. Din păcate, meciul cu adevărat important era cel cu Levski, deoarece era vorba despre o partidă eliminatorie, în timp ce golul cu prahovenii a venit deja la scorul de 2-0 pentru echipa lui Coelho.

Cum a explicat Rodion Cămătaru, legendarul atacant al Craiovei, ratarea lui Ștefan Baiaram

Deși în ochii simplului iubitor de fotbal fazele ar putea părea chiar identice, Rodion Cămătaru a explicat pentru FANATIK că situațiile sunt asemănătoare, însă sunt diferențiate de un factor important. După ce a analizat cele două faze, „Cami” ne-a făcut să înțelegem că poziția din meciul contra bulgarilor era mult mai dificilă, în timp ce în partida de sâmbătă seară a fost perfectă. În concluzie, legendarul atacant din Bănie este de părere că Baiaram și-a greșit poziționarea la faza din preliminariile Ligii Campionilor.

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„Da, Baiaram a avut acel gol cu capul acum, iar cu Levski, dintr-o poziție asemănătoare, a ratat. Totuși, nu știu dacă e o fază chiar așa la indigo. Cu Levski s-a aflat, totuși, într-o poziție nefavorabilă, care nu l-a ajutat deloc. Situația din meciul cu Petrolul i-a venit mănușă. Cu Levski nu s-a poziționat bine. Când a venit spre minge, a avut contactul și a sărit mingea din el, a dat în pământ, în timp ce acum a lovit mingea din plin.

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Știți, sunt fracțiuni de secundă acolo care fac diferența. Putem spune și că n-a fost să fie în acel meci. Ne aducem aminte că Baiaram a dat multe goluri cu capul și din situații mai complicate, parcă nu-ți vine să crezi. Dar așa e fotbalul, poți marca din situații imposibile și poți rata din situații super clare, poate chiar banale unele.

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Ce să mai, cu Levski nu a fost poziția lui favorabilă. Da, ocazia a fost mare, dar nu l-a prins bine deloc faza. O să mai învețe, pentru că are timp și o să mai rateze, pentru că așa e fotbalul”, a declarat Rodion Cămătaru, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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