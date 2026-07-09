Baiaram la Anderlecht: „E noul Hazard!” Ce se întâmplă cu transferul jucătorului Universității Craiova după golul fabulos cu Vitebsk. Exclusiv

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Ștefan Baiaram (23 de ani) a deschis scorul în meciul ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4 din preliminariile UEFA Champions League cu un gol superb. „Decarul” grupării din Bănie a fost urmărit la această partidă de reprezentanți ai clubului Anderlecht, care au fost mulțumiți de evoluția sa. FANATIK dezvăluie în exclusivitate detalii despre transferul internaționalului român în Belgia.

Ștefan Baiaram, aproape de Anderlecht. Ce i-au solicitat acționarii de la Universitatea Craiova

Anderlecht este extrem de interesată de Ștefan Baiaram, belgienii dorind să finalizeze transferul pentru a rezolva o mare problemă în echipă: lipsa calității în cele două benzi ale atacului. Momentan, cea mai titrată grupare din Belgia are doar trei variante pe aceste posturi: Tristan Degreef și Cesar Huerta, jucători care au o cotă mai mică decât Ștefan Baiaram, și Jayden Onia Seke, un junior de 17 ani.

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Acest aspect a fost subliniat inclusiv de presa belgiană. „Anderlecht trebuie să aducă extreme. Aceasta este o zonă problematică de mai mulți ani. Gruparea ‘alb-violetă’ conștientizează acest lucru și caută o extremă”, au notat cei de la , care l-au asemănat pe Ștefan Baiaram cu Thorgan Hazard, fotbalist care s-a despărțit de Anderlecht în această vară. , iar mutarea are mari șanse de a se concretiza în această vară, însă nu în perioada imediat următoare.

Din informațiile FANATIK, acționarii de la Universitatea Craiova i-au solicitat „decarului” să dea tot ce are mai bun în următoarele săptămâni, pentru a ajuta echipa în preliminariile cupelor europene, visul cel mare fiind calificarea în faza ligii din UEFA Champions League. Baiaram este la curent cu interesul lui Anderlecht și își dorește să plece în Belgia, însă a acceptat cerința acționarilor, fiind conștient că salariul său la noua echipă ar putea fi mai mare în cazul în care evoluțiile din următoarele jocuri ar fi la un nivel înalt.

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Ce a declarat Ștefan Baiaram despre plecarea de la Universitatea Craiova. Internaționalul român s-a întors la 180 de grade

Pe 17 mai, după ce Universitatea Craiova a spulberat-o pe U Cluj cu 5-0 și și-a asigurat titlul în SuperLiga, Ștefan Baiaram nu s-a ferit de cuvinte și a spus clar că își dorește să părăsească echipa în această vară. „Cu siguranță îmi doresc să plec. După șapte ani de zile la Universitatea Craiova, am ajuns la sfârșit”, a declarat acesta chiar pe gazonul stadionului „Ion Oblemenco”, conform .

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După doar o săptămână, internaționalul român și-a schimbat radical punctul de vedere. „Visez să joc cu Universitatea Craiova în Champions League. Sper să ajungem acolo, dar va fi foarte greu să ajungem în grupe. (n.r. asta înseamnă că ai rămâne) Da, încă nu am discutat. Mă focusez pe fiecare zi, pe fiecare antrenament și vom vedea ce se va întâmpla. Eu mai am contract cu Universitatea Craiova preț de doi ani de zile”, alături de coechipieri și de cei din staff-ul tehnic.

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Nașul lui Ștefan Baiaram ar putea avea un rol important în transferul la Anderlecht

. Printre cei care investesc la gruparea din Bănie se numără și omul de afaceri Virgil Popescu, care este foarte apropiat de Ștefan Baiaram. .

Baiaram s-a întreținut miercuri seară cu nașul său, fotbalistul fiind conștient că evoluțiile din următoarea perioadă vor conta foarte mult și în ochii celor de la Anderlecht. Focusul principal al celor de la Universitatea, dar și al lui Ștefan Baiaram, este parcursul din cupele europene, „ținta” fiind o prezență istorică în faza ligii din Champions League. Din informațiile FANATIK, cei de la Anderlecht îl vor urmări pe Baiaram și în următoarele jocuri, Supercupa României și returul cu Vitebsk, în cazul în care „decarul” va evolua.

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Anderlecht, implicată în Europa League

Anderlecht a terminat pe locul 4 în sezonul trecut al primei divizii din Belgia, cu 33 de puncte, la o distanță uriașă (24 de lungimi) față de campioana Club Brugge. Astfel, belgienii au obținut calificarea în turul 2 preliminar al Europa League, unde vor înfrunta formația suedeză Hammarby. Anderlecht este cea mai titrată formație din istoria Belgiei, câștigând campionatul de 34 de ori, însă „alb-violeții” nu au mai pus mâna pe trofeu din 2017. Dacă va semna cu Anderlecht, Ștefan Baiaram îl va avea ca rival în Belgia pe Darius Olaru, care a semnat în această vară cu Royale Union Saint-Gilloise.