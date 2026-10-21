Baiaram la psiholog! FRF a găsit soluția salvatoare pentru starul Craiovei: „O avem pe Andrada!”

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Universitatea Craiova trebuie să gestioneze cu atenție situația lui Ștefan Baiaram, un fotbalist important pentru echipă, dar și un jucător a cărui evoluție poate influența viitorul său profesional și valoarea unui eventual transfer. Cristi Balaj consideră că oltenii trebuie să găsească soluția prin care să beneficieze de forma fotbalistului, fără să-i afecteze perspectivele de dezvoltare și de vânzare. În paralel, Mihai Stoichiță a explicat la FANATIK SUPERLIGA cum lucrează Federația Română de Fotbal cu un psiholog sportiv și de ce astfel de discuții individuale pot avea un rol important în evoluția tinerilor jucători.

Cristi Balaj explică unde greșește Universitatea Craiova în cazul lui Ștefan Baiaram

Cristi Balaj consideră că Universitatea Craiova se află într-un . Clubul trebuie să obțină rezultate, dar și să gestioneze atent evoluțiile fotbalistului, mai ales dacă își dorește să-l vândă în viitor. În opinia sa, poziția în care este folosit jucătorul poate influența felul în care acesta își valorifică potențialul.

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Fostul arbitru și oficial din fotbalul românesc a evidențiat și avantajul programului încărcat al oltenilor, care evoluează în mai multe competiții. Acest lucru îi poate permite staffului tehnic să distribuie minutele și să-i ofere lui Baiaram ocazii de a-și regăsi forma.

„Există un minus, legat de managementul financiar. Craiova este într-o cumpănă, pentru că ei trebuie să-l și vândă pe Baiaram. Trebuie să ai grijă să nu pierzi acest copil, să te folosești de forma lui, pentru că meciurile trebuie câștigate, dar, în aceeași măsură, să îi dai jocuri, să redevină ceea ce a fost. Trebuie să-l vinzi și nu o poți face dacă-l pui pe dreapta. Norocul lor este că sunt angrenați în trei competiții și atunci există meciuri”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Stoichiță dezvăluie soluția FRF: „O avem pe Andrada!”

În contextul discuțiilor despre , Mihai Stoichiță a vorbit despre sprijinul psihologic oferit de Federația Română de Fotbal tinerilor fotbaliști. Directorul tehnic al FRF a dezvăluit că Andrada, psiholog sportiv care colaborează de mai mulți ani cu federația, este apreciată atât de jucători, cât și de antrenori. Stoichiță a explicat că activitatea acesteia nu se rezumă la teste, ci presupune în special discuții individuale, prin care fotbaliștii pot primi sprijin și își pot consolida încrederea. Potrivit oficialului, colaborarea a devenit atât de utilă încât inclusiv antrenorii solicită prezența psihologului în cadrul acțiunilor echipelor naționale.

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„Dacă e problemă mentală la Baiaram, se rezolvă ușor. Noi, la loturi, avem o domnișoară psiholog care ne ajută mult și la care acum vin jucătorii și antrenorii să ne ceară să participe la acțiunile lotului. Este un lucru extraordinar de reușit, tot timpul o chemăm pe Andrada să aibă grijă de ei. E psiholog sportiv, colaboratoare cu Federația, o avem de ani de zile alături de noi. E o fată excepțională”, a spus Mihai Stoichiță.

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Oficialul FRF a precizat că și-ar dori ca Andrada să participe la viitoarele acțiuni ale echipelor naționale de juniori, inclusiv la turneele importante care urmează. El a menționat calificările pentru Campionatul European U19 din Italia și participarea la Mondialul din Qatar, în contextul planurilor de a menține sprijinul psihologic în jurul tinerilor fotbaliști.

„La cluburi nu ne putem băga, e treaba Craiovei să facă ceva de genul. O să vorbesc cu el, dacă va fi chemat la lot de Gică, să-l întreb dacă vrea să apeleze la un astfel de ajutor. E vorba doar de discuții, nimic altceva. Dacă toată lumea spune că asta e problema lui, va putea fi ajutat de această domnișoară. Noi recunoaștem, chiar și antrenorii experimentați”, a explicat Mihai Stoichiță.

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Cristi Balaj, exemplu de la CFR Cluj. Cum a schimbat un psiholog sportiv mentalitatea unui jucător

Cristi Balaj a susținut, la rândul său, importanța psihologilor sportivi în fotbalul de performanță. Acesta a vorbit despre experiențe din cariera sa și a explicat că sprijinul specializat poate contribui la gestionarea reacțiilor emoționale, a presiunii și a comportamentului din timpul meciurilor.

Balaj a povestit că a întâlnit un fotbalist care, înainte de a lucra cu un psiholog sportiv, interpreta anumite gesturi ale adversarilor drept provocări și reacționa impulsiv. Potrivit fostului oficial, colaborarea cu specialistul a dus la o schimbare importantă în comportamentul jucătorului și a redus problemele care îi afectau evoluțiile: „Am în familie, fiica cea mare e psiholog, în timp ce fosta soție la fel, psiholog cu două cărți scrise. Pot spune că există un real ajutor din partea psihologilor buni. Dacă mergi la un medic care nu este foarte bun, poate să strice, la fel și aici. Un psiholog bun ajută enorm.

Am avut la CFR un jucător, căruia nu-i voi spune numele, un jucător care a colaborat cu un psiholog sportiv din Cluj, iar transformarea a fost incredibilă. Avea probleme mari în a protesta, în a avea idei preconcepute când intra în teren. Mereu credea că adversarul încerca să-l provoace și reacționa și a ajuns să primească multe cartonașe, iar performanța lui sportivă a avut de suferit. Noi luasem un jucător nu ca să stea pe bancă din cauza suspendărilor. L-a ajutat enorm, transformarea a fost imensă și am încredere maximă în psihologii sportivi.”, a declarat Cristi Balaj.

Acesta a explicat că, în opinia sa, rolul psihologului sportiv depășește motivația de dinaintea unui meci. Un astfel de specialist poate contribui și la gestionarea vieții de zi cu zi, a recuperării după partide și a reacțiilor care pot afecta performanța.

„Unele cluburi se mai lovesc de refuzul antrenorilor. Unii dintre ei, fără să știe, sunt psihologi buni, motivaționali, doar că un jucător nu are nevoie doar de motivația de a intra pe teren și a da totul. Are nevoie de un psiholog sportiv și pentru viața de zi cu zi, cu recuperarea după meci și așa mai departe. Sunt antrenori care nu acceptă să le intre cineva în mintea jucătorilor sau în vestiar”, a mai spus Balaj.