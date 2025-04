Baiaram rămâne cu picioarele pe pământ după 2-0 cu Dinamo: „Mai avem multe meciuri”. Ce a spus Mitriță despre „contractul” semnat

Universitatea Craiova a obținut u . Oltenii s-au impus în cu Dinamo și s-au apropiat la trei puncte de primul loc, ocupat în prezent de campioana en-titre FCSB.

Ștefan Baiaram: „Mergem acasă fericiți”

Oltenii lui Mirel Rădoi continuă cursa de urmărire a FCSB-ului, după . Ștefan Baiaram a deschis scorul pentru oaspeți, iar pentru gruparea din Bănie.

Partida a fost per total controlată de Universitatea Craiova, care l-a pus la treabă pe portarul Golubovic. Acesta a intervenit excepțional în câteva rânduri, dar nu a avut reacție la cele două reușite semnate de olteni.

La finalul partidei, jucătorii antrenați de Mirel Rădoi au vorbit despre momentul bun pe care echipa îl traversează, dar și despre șansele de a ține pasul cu FCSB în această luptă la titlu.

„Am întâlnit o echipă foarte bună, o deplasare foarte grea. Mă bucur că am făcut un joc bun. Atât în prima repriză, cât și în repriza a doua ne-am creeat multe situații de a marca. Mă bucur că luăm trei puncte și că mergem acasă fericiți. Este o seară bună pentru mine și pentru colegii mei, toată lumea a făcut un joc bun.

Am pregătit meciul foarte bine, știam că cine o să intre o să facă diferența, au jucători de calitate și mă bucur că în seara aceasta nu le-am dat spații, nu le-am dat șansa de a înscrie și că am câștigat. (n. r. golul lui Mitriță) Am văzut spațiul liber, am încercat să accelerez și știam foarte bine că va veni în spatele meu, l-am văzut mai bine poziționat.

Mai avem multe meciuri, suntem la jumătatea play-off-ului, avem o deplasare grea la Cluj și avem nevoie de trei puncte. Avem jucăori cu experiență, de echipă națională, la meciul cu FCSB am arătat bine, dar nu am reușit să luăm cele trei puncte. Sper ca la meciul cu U Cluj să câștigăm”, a declarat Ștefan Baiaram.

Alexandru Mitriță: „Ăsta e visul meu”

„O victorie muncită și meritată, veneam după un meci bun acasă. Atunci am pierdut două puncte, dar în această seară Dumnezeu ne-a răsplătit și am luat cele trei puncte. Am pregătit bine meciul, Mister l-a gândit bine cu staff-ul său. Am avut răbdare și s-a văzut că pe final am avut mult mai multe spații.

Asta e calitatea mea. Știu că am un șut bun și mă bucur că am câștigat după meciul de acasă cu FCSB. Vrem să ne gândim la fiecare meci în parte, așa la lung nu o facem bine. Avem o deplasare foarte grea la U Cluj și trebuie să mergem acolo cu gândul că vom lua cele trei puncte. Nu este ușor să te lupți pentru un trofeu, este o presiune imensă.

Am primit multe mesaje (n. r. după acel contract de Paște) să nu plec, au citit persoanele care mi-au dat doar titlul și s-au speriat. Pentru noi a fost un Paște fericit și mă bucur că am câștigat. M-am întors acasă din acest motiv, ăsta e visul meu (n. r. să câștige titlul)”, a spus Alexandru Mitriță.