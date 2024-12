Baiaram, savuros când a fost întrebat cui i-a dedicat golul din U Craiova – Sepsi 2-1: „E prea devreme să vorbim”. Bancu a prefațat derby-ul cu FCSB

Ștefan Baiaram a jucat excelent în Prestația sa a fost încununată cu golul victoriei, pe care l-a dedicat unei persoane dragi. „Decarul” oltenilor a fost savuros la flash interviu.

Ștefan Baiaram, despre golul marcat în Universitatea Craiova – Sepsi 2-1: „Este un tatuaj care ne leagă”

La duelul din etapa a 20-a, Ștefan Baiaram a marcat golul cu numărul 6 în acest sezon de SuperLiga. Vedeta alb-albaștrilor a dezvăluit cui i-a dedicat reușita și a vorbit despre viitorul Universității Craiova. Miercuri, 18 decembrie, de la ora 20:00,

„Din păcate am luat acel gol pe un fond foarte bun al nostru. În repriza a doua am meritat să câștigăm. I-am dedicat golul prietenei mele, este un tatuaj care ne leagă. (n.r. urmează și inelul?) Este prea devreme să vorbim despre asta.

Va fi o săptămâna foarte grea, vom avea un derby. Ne pregătim foarte bine și sperăm să câștigăm.

Este o victorie foarte importantă, am avut oscilații, dar cu această victorie sperăm să avem încredere. Sperăm să câștigăm în continuare și să urcăm. Clar, obiectivul clubului este să câștigăm Cupa sau campionatul”, a declarat Ștefan Baiaram, după Universitatea Craiova – Sepsi 2-1.

Nicușor Bancu, despre duelul cu FCSB: „Altă variantă nu avem”

Nicușor Bancu, care a dat assist la golul lui Baiaram, a vorbit și el despre următorul meci al oltenilor, cu FCSB. Universitatea Craiova e condamnată să câștige pe Arena Națională dacă vrea să spere la calificarea în sferturile Cupei.

„A fost o partidă foarte grea, dar victoriile se obţin şi cu muncă, cu sudoare. Ne-am apărat cu toţii. Am primit acel gol, dar se mai întâmplă. O victorie grea, dar meritată.

Ştiam că este o echipă bună, nu mai pierduse de câteva etape. Mă bucur că am intrat pe loc de play-off. Începând de astăzi să legăm cât mai multe victorii.

(n.r – despre meciul din Cupă cu FCSB) Vom trata serios şi acea partidă. Mergem să câştigăm, altă variantă nu avem. Depindem şi de celelalte rezultate.

(n.r. – Ţi-a mulţumit Baiaram?) Da, dar e mai mult meritul lui, l-am felicitat.

(n.r – Se aude muzică din vestiar. A fost presiune?) Cu siguranţă. La 1-0 am încercat să ţinem de rezultat, nu ne-a ieşit. La 2-1 am încercat să controlăm jocul, nu prea ne-a ieşit”, a transmis Bancu.

Costel Gâlcă: „Parcă ne-a fost teamă să ținem de minge”

Deși echipa sa a câștigat, Costel Gâlcă nu a fost pe deplin mulțumit de elevii săi. Ca urmare a victoriei cu Sepsi, U Craiova a urcat pe locul 4 în SuperLiga, cu 32 de puncte, cu trei mai puține decât liderul Dinamo.

„Golul lor a fost după o diagonală, nu anunţă nimic. Cu toate că înainte de asta am avut ocazii. Parcă ne a fost teamă sa ţinem de minge, au venit pase greşite. Am avut atitudine foarte bună, după am intrat mai bine, am şi marcat.

Urmează şi meciul din Cupă care pentru noi e important, trebuie mai multă personalitate în teren. E important şi meciul de la Buzău. Bancu îl ştim, pune în dificultate adversarul, iar Baiaram atacă careul, are calităţi bune. E important să câştigăm şi cât mai multi jucători să fie la un nivel foarte bun”, a declarat Constantin Gâlcă.