“Baiaram şi Assad, transferaţi! Craiova ia bani buni!”. Apropiatul lui Mihai Rotaru dezvăluiri din culise

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Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, , în returul de pe Ion Oblemenco. Oltenii au revenit de 0-2 la 2-2, dar nu au reuşit să trimită meciul în prelungiri. Bulgarii s-au calificat mai departe graţie victoriei din tur, 1-0.

Assad şi Baiaram, transferaţi după ratarea calificării în Champions League: „Craiova ia bani buni!”

Patronul Mihai Rotaru a investit 5.400.000 de euro în transferuri în această vară şi a păstrat vedetele în lot, în ciuda unor oferte tentante, pentru visul calificării în Champions League. Odată pierdut acest obiectiv, unul dintre apropiaţii patronului consideră că Assad Al Hamlawi şi Ştefan Baiaram ar trebui cedaţi, mai ales dacă există oferte de 5 milioane de euro fiecare pentru ei.

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FANATIK a discutat după această confruntare cu Silvian Cristescu, fostul jucător al Universităţii Craiova şi apropiat al patronului Mihai Rotaru. El e de părere că şi dar şi al celor doi jucători:

„Dacă ar fi după mine, adică dacă e o ofertă bună, ce s-a scris, eu i-aş da, pentru că e bine și pentru jucători. Până la urmă, asta e. Trebuie să vezi în continuare ce vrei să faci. Să te duci și tu în gãuri mari ca să ajungi după aia să ai probleme cu fair-play-ul financiar și celelalte… Craiova ia bani buni.

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Iar ca jucător te gândești că de la 20.000 de euro pe lună, te duci la 50-60.000 de euro. E o diferență, nu? Adică la 5 milioane, cred că sunt bani foarte buni. La un milion jumătate, două, două jumătate, acolo cumpărăm noi. Nu mai vindem”, a spus Silvian Cristescu pentru FANATIK.

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Verdict dur după ratarea calificării: „Champions League, prea mare pentru România”

Silvian Cristescu a avut mari speranţe înaintea de acest meci şi spune că Levski Sofia este o echipă foarte asemănătoare cu Universitatea Craiova. Fostul jucător al oltenilor recunoaşte că România este departe în acest moment de faza principală a Ligii Campionilor:

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„Eu cred că echipele au fost egale. Dar parcă am tratat ambele meciuri… Păcat de startul slab pentru că greu am revenit. Imediat după ce am egalat, ieşirile lui Baiaram şi Mora au dereglat puţin jocul echipei. Eu aşa am văzut.

A fost supărare mare la final. Eu mă supăr și când nu bat într-un meci amical, dar într-un meci de preliminarii Champions League. Toată lumea așa trăiește la Craiova, cu emoții. Facem o înmormântare după o înfrângere și nuntă după o victorie, asta e. La noi, la români și, în special, la olteni. Am întâlnit o echipă bună, eu cred că e o echipă care era cam identică cu a noastră, ca și valoare.

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Cred Champions League că e prea mare pentru România. Trebuie buget, să ai de unde să cheltui 70-80 de milioane de euro dacă ai pretenția să duci an de an în Champions League”, a spus Cristescu pentru FANATIK.

Cristescu, despre răbufnirea lui Coelho: „N-a fost inspirat! Nu cred că asta e gândirea lui”

Referitor la declaraţia lui Coelho, care a şocat imediat după meci spunând: „Știu că mulți oameni cred că este un dezastru, dar nu e. În ultimii 13 ani, nicio echipă din România nu s-a calificat în Liga Campionilor”, Silvian Cristescu e de părere că este o declaraţie spusă la nervi a antrenorului Craiovei pentru care nu ar trebui judecat prea dur. Totuşi, fostul jucător al Craiovei spune că portughezul a fost neinspirat:

„Ca fiecare om foarte supărat, după o nereușită, a răbufnit. Eu sunt convins că n-a vrut să sune aşa. Când i s-a pus întrebarea, n-a fost inspirat la răspuns. Fiecare om mai face și câte o declarație greşită. Şi eu am făcut și toată lumea mai face, mai ales la cald. cred că a fost un răspuns nefericit, atât și nimic mai mult, dar nu cred că asta a fost gândul, gândirea lui. Nu se gândeşte nimeni la schimbare. Acum o lună și jumătate omul ăsta a adus trei trofee. Nu avem memoria așa de scurtă. Eu sunt convins că nici acționarii, nici nimeni n-are memoria așa de scurtă”, a spus Cristescu pentru publicaţia noastră.