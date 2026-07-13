Baiaram şi Nsimba au concurenţă! Cifrele lui Heri Tavares şi Elsior, noile transferuri ale Universităţii Craiova din Supercupa cu U Cluj

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Heri Tavares și Simon Elsior au avut amândoi prestații bune la debutul pentru Universitatea, în Supercupa României cu U Cluj. Totuși, în acest moment, chiar dacă procentual atacantul care a marcat a fost sub conaționalul său proaspăt sosit.

Baiaram şi Nsimba, vioara întâi în prima repriză a Supercupei Universitatea Craiova – U Cluj

Avea să fie o primă repriză la discreția Științei, care a avut în Baiaram principalul creator și în Nsimba același atacant percutant, deși poate nu suficient de eficient. Probabil dornic să arate celor de la Anderlecht și altor echipe potențial interesate ce poate, decarul Științei a fost iarăși la înălțime și a creat două faze foarte periculoase în prima parte.

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Foarte rapid și inspirat, Baiaram a „deschis balul” în minutul 3, când a combinat foarte bine cu Bancu pe un contraatac, a scăpat de adversarul direct în banda stângă și i-a pasat ideal în fața porții lui Nsimba, care a șutat însă pe lângă de la 9 metri. Aici a fost și , dintre cele două foarte mari avute. Imediat după ce Nsimba a atins mingea, Iulian Cristea l-a călcat evident, când mingea era încă în joc, dar nici centralul Iulian Călin și nici VAR-ul nu au intervenit.

A doua mare ocazie a Universității a avut un inițiator neașteptat: pe nou-venitul Răzvan Sava, care practic a dat o potențială pasă de gol de circa 60 de metri, când l-a lansat perpendicular pe Nsimba spre poarta lui Lefter. Francezul l-a depășit pe Codrea grație forței și vitezei sale, dar scărița cu care a încercat să finalizeze s-a scurs pe lângă poartă. Baiaram și Nsimba au revenit în prim plan la probabil cea mai frumoasă fază a meciului, începută de la Stevanovic, care a creat excelent o superioritate numerică pe un contraatac faza a doua din minutul 28. Sârbul a urcat vijelios în atac, a scos doi oameni din joc grație unei succesiuni de un-doi-uri cu Ștefan Baiaram, iar faza s-a terminat cu Fane pasându-i superb, printre doi adversari, lui Nsimba, care a tras însă în bară cu piciorul stâng.

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În cele din urmă, golul nu avea să vină de la Baiaram, ci de la metronomul Anzor, care a dat o pasă briliantă de aproape 30 de metri pentru Nsimba, dincolo de cei doi fundași centrali ai Clujului, lăsându-l pe acesta singur cu Lefter. Francezul s-a descurcat excelent în ciuda faptului că a părut să aibă unghiul închis și a profitat și de poziționarea discutabilă a portarului advers, ca să marcheze la colțul scurt.

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Graba asistentului a anulat un gol valabil al Craiovei

Cea mai controversată fază a meciului avea să vină în prelungirile primei părți, când tușierul s-a grăbit să ridice fanionul la o poziție la limită a lui Anzor, care fusese lansat în gura porții de Fane Baiaram. Deși faza se va fi terminat cu golul lui Stevanovic, centralul a fluierat înainte ca mingea să ajungă la acesta, respectiv în plasă, urmare a semnalizării greșite a asistentului, care de altfel s-a și oprit în mijlocul fazei. Şi-n acest fel, VAR n-a mai putut interveni. , fapt ce avea să fie confirmat de softul Digi Sport după partidă.

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Heri Tavares – cifre sub Ștefan Baiaram, dar implicare mai bună

Pauza n-a fost cel mai bun sfetnic al Craiovei, care l-a schimbat pe Baiaram cu Tavares și și-a pierdut astfel din elanul ofensiv, fiind de altfel și egalată până la final. Extrema sosită de la Netanya a fost sub Baiaram la toate capitolele în meciul cu U Cluj, conform datelor Wyscout, poate mai puțin la cel al implicării în joc, capverdianul fiind implicat în de două ori mai multe dueluri directe cu adversarii față de coechipierul său.

În ceea ce privește procentele de reușită însă, mai ales, Tavares nu a reușit să se ridice la nivelul celui mai bine evaluat fotbalist al Craiovei de la această oră. Vă prezentăm mai jos o analiză comparativă a extremelor Craiovei care și-au împărțit reprizele.

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ACȚIUNI DE SUCCES:

Baiaram – 27 din 36 de încercări (procentaj 75%)

Tavares – 25 din 41 de încercări (procentaj 61%)

DUELURI DIRECTE CÂȘTIGATE

Baiaram – 4 din 6 (67%)

Tavares – 7 din 12 (58%)

PASE REUȘITE

Baiaram – 23 din 25 (92%)

Tavares – 18 din 15 (72%)

DRIBLINGURI REUȘITE

Baiaram – 1 din 1 (100%)

Tavares – 0 din 1 (0%)

Singurul capitol la care Tavares l-a dominat pe Baiaram a fost acela al recuperărilor în jumătatea adversă. Capverdianul a făcut 2 astfel de recuperări din 3 încercări, în timp ce Baiaram a recuperat doar o dată din 2 încercări. Atât această statistică, cât și implicarea în duelurile directe și în acțiunile de atac, fac portretul unui Tavares care a a avut procente de reușită mai mici, dar a fost implicat în joc mai mult. Mărturie stă și faptul că Tavares a încercat să centreze de 6 ori (reușind să găsească o singură dată un coechipier în careu), în timp ce Baiaram nu a livrat nicio centrare corectă și a încercat doar o dată acest procedeu.

Nsimba a marcat, dar Elisor promite enorm

Francezul Steven Nsimba a marcat singurul gol al oltenilor în superfinala cu Cluj și a fost categoric cel mai periculos om al oltenilor, însă cifrele sunt surprinzătoare. Deși Nsimba a ieșit mult mai mult în evidență decât Elisor, acesta din urmă a câștigat încrederea oltenilor, părând un atacant mai mobil și poate mai cerebral, deși lipsit de acea energie neșlefuită și debordantă a lui Nsimba.

Cifrele au arătat astfel ceva ce ochiul nu a văzut neapărat: un Elisor mai bun, procentual cel puțin, dacă e să luăm fiecare capitol comparativ față de Nsimba.

ACȚIUNI DE SUCCES

Nsimba – 15 din 39 (38%)

Elisor – 10 din 20 (50%)

DUELURI CÂȘTIGATE

Nsimba – 6 din 17 (35%)

Elisor – 3 din 7 (43%)

ȘUTURI PE POARTĂ

Nsimba – 1 din 5 (20%)

Elisor – 1 din 1 (100%)

PASE REUȘITE

Nsimba – 8 din 14 (57%)

Elisor – 6 din 10 (60%)

Problema celor trei atacanţi: poate juca numai unu!

În lot a fost, desigur, și un al treilea atacant, Assad Al Hamlawi, care a fost introdus însă în prelungirile partidei în locul lui Stevanovic, strict ca să execute penaltiul, capitol la care Filipe Coelho a explicat că este foarte bun. Assad a dat startul golurilor marcate de olteni din penalty (aceștia au transformat iarăși toate șuturile, așa cum o făcuseră și în finala Cupei): s-a apropiat de minge calm și cu zâmbetul pe buze, cu o figură de om imperturbabil și sigur pe mijloacele sale.

Rămâne de văzut dacă toți cei trei atacanți de careu vor rămâne în lotul Universității și din această toamnă, ținând cont de faptul că toți evoluează pe aceeași poziție, iar Coelho joacă rareori cu doi atacanți. Ca și în sezonul trecut, cu U Cluj Coelho a oscilat între așezarea (în general în plan ofensiv) 3-4-2-1, respectiv un 5-4-1 foarte greu de destructurat în faza defensivă.