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Ștefan Baiaram (23 de ani) se gândește la un transfer în străinătate după ce a câștigat eventul cu Universitatea Craiova și a reușit să participe și în cupele europene alături de olteni. PAOK, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, a contactat deja conducerea din Bănie și și-a exprimat interesul pentru internaționalul român.

Ștefan Bairam se află pe lista scurtă a lui PAOK! Grecii se află în discuții cu Universitatea Craiova

Potrivit , Ștefan Baiaram ar putea părăsi Universitatea Craiova în cele din urmă, după ce în această vară au existat mai multe discuții. Formația doritoare să-l transfere este PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu.

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Conform sursei citate, elenii au contactat deja Universitatea Craiova, însă nu au dat încă un verdict categoric despre dorința de a-l cumpăra pe român, însă analizează serios posibilitatea unui transfer. Fosta campioană a Greciei mai are o variantă pentru ofensivă, însă aceasta ar fi mult mai costisitoare. Este vorba despre Camilo Mena, extremă columbiană de la Lechia Gdansk, pentru care polonezii cer 8 milioane de euro. PAOK consideră această sumă un pic cam piperată, iar pare o variantă mai bună.

Discuțiile sunt în toi momentan, dar sunt departe de a fi finalizate. Conducerea lui PAOK urmează să se gândească la varianta mai bună, ținând cont și de cerințele campioanei României. Perioada de transferuri în Grecia se încheie pe 15 septembrie, deci clubul patronat de Savvidis ar mai avea la dispoziție o săptămână să ia o decizie.

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Ștefan Baiaram, OUT din meciul de campionat cu U Cluj

Etapa a 8-a din SuperLiga le-a adus pe „Ion Oblemenco” pe campioana și vicecampioana României. Oltenii nu s-au putut baza în acest meci pe Ștefan Bairam din cauza unei accidentări pe care vedeta din Bănie a suferit-o pe gazonul de la Bacău, în urma meciului din Cupa României.

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Din informațiile FANATIK, însă în cele din urmă nu au reușit să-l refacă pentru partida cu U Cluj. Din fericire pentru Universitatea Craiova, accidentarea sa nu este una gravă și cu siguranță nu ar putea să aibă un efect negativ asupra unei viitoare oferte.