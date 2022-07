Băiat, un cățel din Vaslui, își așteaptă stăpânul să revină acasă. Bărbatul a murit, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

O tragedie cumplită a fost consemnată recent în satul vasluian Lipovăț. Un bătrân de 84 de ani s-a prăpădit într-un incendiu care i-a cuprins locuința.

Un cățel din Vaslui își așteaptă credincios stăpânul să vină acasă. Bărbatul nu va mai reveni niciodată

În urmă a rămas nepotul bărbatului, dar și un cățel extrem de credincios, pe nume Băiat. De când a murit stăpânul său, animalul nu a plecat din pragul gospodăriei.

ADVERTISEMENT

Câinele încă îl mai așteaptă pe bătrânelul alături de care a trăit mulți ani. Mai aruncă, din când în când, câte o privire în casa mistuită de foc.

”Acesta este cățelul lui. Băiat ii spunem, e tare deștept. Îl așteaptă pe bunicul, stă în prag, se uită în casă”, a povestit nepotul victimei, potrivit .

ADVERTISEMENT

Povestea lui Băiat trimite automat cu gândul la Hachiko, un timp de nouă ani după moartea acestuia într-o gară din Japonia.

Cum s-a petrecut tragedia din localitatea Vasluiană

Potrivit sursei citate, din Lipovăț s-a petrecut noaptea de miercuri spre joi. Cauza ar fi fost un aragaz lăsat nesupravegheat sau supraîncălzit.

ADVERTISEMENT

De circa două săptămâni, victima locuia alături de nepotul său, revenit de la munca din străinătate, pentru o scurtă perioadă. În momentul în care s-a petrecut tragedia, tânărul era plecat la magazinul din sat.

”Când m-am întors, casa era în flăcări. Am ajuns la ușă, l-am văzut pe bunicul cuprins de flăcări, podeaua ardea, totul în jur. Și cealaltă cameră. Nu am putut să intru la el. Am sunat la 112, au venit și oamenii, dar nu s-a mai putut face nimic.

ADVERTISEMENT

Chiar la amiază am discutat cu el să terminăm casa nouă, să se mute în condiții mai bune”, spune nepotul bărbatului mort în incendiu.

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii locali mai spun că, din cauza secetei intense din această zonă, fântânile au secat în sat. În aceste condiții, oamenii nu au putut decât să aștepte pompierii de la Vaslui. Focul a fost stins în câteva ore, dar pentru bătrân a fost prea târziu.