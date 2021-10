Băiatul Andreei Ibacka și al lui Cabral, născut în zodia Balanță. Ce spun astrele despre destinul lui

Andreea Ibacka a născut un băiețel sănătos în data de 6 octombrie 2021, în jurul orei 19. Soția lui Cabral se simte foarte bine, iar acum urmează momentul emoționant în care se va reîntâlni cu Namiko, care așteaptă cu nerăbdare să îl cunoască.

, precum și ascendentul au un rol foarte important în modul în care evoluează viața unei persoane. Ce îl așteaptă pe băiețelui Andreei Ibacka? Am fost curioși să aflăm dacă fiul celor două vedete s-a născut sub stea norocoasă și iată ce am aflat.

Ce destin va avea băiețelul născut de Andreea Ibacka

Fiul lui Cabral s-a născut în zodia Balanță. Aceste persoane sunt extrem de comunicative și reușesc să întoarcă mereu situația în favoarea lor.

Persoanele născute în luna octombrie sunt comunicative, au mai tot timpul pregătită o replică și astfel reușesc să întoarcă, de cele mai multe ori, situația în favoarea lor.

Au norocul de partea lor, fără să se chinuie prea mult. Semnul zodiacal sub care s-a născut băiatul Andreei Ibacka spune despre acesta ca va fi o persoană dedicată muncii, cu un simț de răspundere bine dezvoltat. Nu va alege niciodată calea mai ușoară, ci pe cea care este corectă.

Chiar dacă are multe calități, nu duce lipsă de defecte. Nativul din această zodie are tendința să vorbească prea mult și fără rost. Cei din jurul lor nu ratează ocazia să îi taxeze pentru acest lucru.

Mai mult decât atât, persoana născută în această zodie ia adesea decizii în numele altor persoane, considerând că are întotdeauna dreptate.

Nativul Balanță este preocupat de imagine, însă nu se luptă prea mult ca să o păstreze. Punctualitatea nu este deloc un punct forte.

Ce spune numerologia despre persoanele născute pe data de 5?

Tipologia acestora este E5 – lemn și comunicare. Persoanele din această categorie sunt cele născute în datele de 5, 10, 15, 20, 25 și 30. va fi un om sincer și care vede părțile bune în toți cei din jurul lui.

Cu toate că este o fire sensibilă, viața îl va învăța să își impună punctul de vedere și să fie mai critic atunci când este cazul. Va avea o înclinație către partea spirituală, iar anii copilăriei vor influența în mod decisiv personalitatea lui.

Semnificația ascendentului

Fiul lui Cabral are . Va fi o persoană șarmantă și deosebit de politicoasă. Va avea niște maniere deosebite care îi vor fi de folos în societate. Fizic va fi atrăgător, pentru că acest semn este condus de Venus.