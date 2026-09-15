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Juri Cisotti a primit o caracterizare spectaculoasă din partea lui Marcel Pușcaș și Adrian Ilie, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Cei doi au analizat jocul mijlocașului de la FCSB și au explicat de ce italianul reușește să fie eficient chiar și în partidele în care nu are cea mai bună prestație.

Juri Cisotti, analizat și lăudat de Marcel Pușcaș și Adrian Ilie

inteligența lui Cisotti și modul în care acesta reușește să găsească permanent spațiile libere. Acesta consideră că italianul are o particularitate care îl ajută să rămână implicat în joc chiar și atunci când nu îi ies toate execuțiile: „Băiatul ăsta nu are cum să joace rău, m-am uitat în ultimele meciuri. Și când joacă slab tot joacă bine. Tot timpul e demarcat, își caută spații, e inteligent“, a declarat Marcel Pușcaș.

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La rândul său, Adrian Ilie a aprofundat modul în care Cisotti se poziționează în teren. Fostul atacant a făcut o comparație cu propriul său joc și a explicat că fotbaliștii inteligenți reușesc să ajungă în situații periculoase tocmai pentru că identifică rapid zonele în care adversarii lasă spații.

„Ajunge în spațiul liber tot timpul și e foarte inteligent în teren. Gândiți-vă câte goluri a dat el cum ajunge în careu, în spațiul liber. Nu-l atacă nimeni, e singur în 5 metri. Am revăzut niște goluri de când am jucat la Steaua. Am câteva goluri în care nu e nimeni pe lângă mine în 5 metri. Intrat doar în spațiul liber și-mi dădea Lăcătuș numai acolo. În careu erau mereu 5-6 jucători, dar unde era un spațiu liber, acolo mergeam eu. La fel și cu Cisotti, dar asta pentru că e inteligent. De aceea ajunge în careu și mai e și liber“, a punctat și Adrian Ilie.

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Adrian Ilie, după debutul lui Denis Drăguş: „Când nu eşti pregătit fizic aşa arăţi, un pic timorat”

În studio-ul FANATIK SUPERLIGA, invitaţii lui Horia Ivanovici au analizat . Adrian Ilie a remarcat că atacantul a fost timorat, dar crede în în continuare în calităţile lui:

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„Are nevoie de timp, nu a mai jucat demult. Când nu eşti pregătit fizic, aşa arăţi, un pic timorat. Un jucător cu calitate, iar dacă fizic se pune bine va fi un câştig pentru echipa naţională. Are nevoie de timp să se adapteze, este într-un grup nou de jucători. O să îi vedem calităţile. Aseară FCSB mi-a plăcut. A avut ocazii. Cred că între 18-20 de goluri poate să dea”, a spus Adrian Ilie.

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Marcel Puşcaş l-a evidenţiat doar pe Meriton Korenica de la FCSB. Referitor la debutul lui Denis Drăguş, Puşcaş spune că la un milion de euro salariu nu are voie să fie timorat: „Nu ştiu dacă a făcut sau nu pregătirea de vară. Dar dacă a făcut-o cu Trabzon, din punct de vedere fizic n-ar trebui să aibă probleme. La un milion salariu, nu ai voie să fii timorat. Dacă a făcut pregătirea de vară cu Trabzon, evoluţia nu se justifică. Nu a ieşit cu nimic în evidenţă. Că spunem că a fost tamponat. L-a tamponat Ţuţu. Korenica are două duşuri la FCSB şi pare cel mai bun jucător al echipei. Alţii sunt de două luni şi nu au fost în niciun joc. Korenica dă gol, are şase ocazii. E vorba de valoare“.