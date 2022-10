Băiatul de suflet al lui Alex Velea, implicat într-un accident rutier: „Nu aveam viteză”

Omar Arnaout, unul din băieții de suflet din gașca lui Alex Velea, a fost implicat într-un accident de mașină. Din fericire, a fost mai mare sperietura, căci atât artistul cât și iubita lui, cu care se afla în autovehicul, sunt teferi și nevătămați.

Omar Arnaout și-a ”botezat” mașina în trafic: „Suntem bine. Nu aveam viteză, nimic dramatic…”

Băiatul s-a filmat într-un tren, împreună cu aleasa inimii sale, explicând fanilor de ce nu mai este șofer. Acesta a povestit că a fost implicat într-un accident când se întorcea de la mama iubitei sale, pe care o numește deja soacră.

ADVERTISEMENT

„Am fost la soacra mea, la Bârlad. La întoarcere am intrat într-un băiat, care și el a intrat, la rândul lui, într-o femeie. Suntem bine, am și reparat mașina, am învățat să păstrez distanța mai mult. Atât! Nu aveam viteză, nimic dramatic…”, a declarat Omar Arnaout.

Băiatul a mai mărturisit că acest accident l-a învățat să fie ceva mai atent la cum conduce, ca, Doamne ferește, data viitoare să nu aibă loc ceva cu adevărat tragic.

ADVERTISEMENT

Omar a participat la Next Star

Omar Arnaout este unul dintre cântăreții fresh din industria muzicală de la noi, luat sub aripa lui de ceva timp. Omar a devenit cunoscut de publicul larg când avea doar 13 ani.

difuzat la Antena 1, unde i-a cucerit de la primele secunde pe jurații emisiunii pentru copii.

ADVERTISEMENT

„Alex Velea scrie pentru mine de doi ani de zile. M-a luat și în echipa lui, ca să scriu și eu alături de el pentru alți oameni. Eu îl iubesc din suflet. E un om care mă ia lângă el și mă lasă să văd ce face.

E foarte deschis și ne consideră pe mine și pe colegii mei familia lui. De la el am învățat să rabd foarte mult. E un om care are o răbdare excepțională. Cea mai mare calitate pe care o are este că iubește să facă muzică bună pentru alți oameni”, a povestit Omar,