Alin Gabriel Matei nu și-a revenit încă după moartea regretatului cântăreț de muzică populară.

Gândurile tânărului s-au îndreptat spre Petrică Mîțu Stoian în prima zi a noului an.

Acesta a postat un mesaj emoționant pe contul său de socializare.

Băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, mesaj emoționant pentru regretatul artist. Ce a făcut în prima zi a noului an

nu îl va uita niciodată pe cel care i-a fost mentor și îl plânge în continuare. În prima zi a anului 2022, gândurile tânărului s-au îndreptat spre Petrică Mîțu Stoian.

Băiatul a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant în memoria acestuia, în care spune că îi este dor de “nenea”.

“Veți fii in inima și gândul meu la fiecare pas pe care-l voi face.

Deși am o bucata din inima rupta, Dumnezeu mi-a dăruit un al doilea înger păzitor, unul sunteți Dvs “ Nene” si celălalt înger este cel primit la creștinarea mea”, de muzică populară.

Internauții au răspuns imediat fiind impresionați de rândurile scrise de Alin Gabriel Matei.

“An nou fericit Gabriel.

Iar maestrului Petrică, odihnă și lumină veșnică!

Dumnezeu să-l ierte iar ție, La mulți ani sănătoși și un an nou fericit și binecuvântat cu bucurii și realizări..

Dumnezeu sa-l odihnească în pace și ție multă putere să mergi mai departe”, sunt câteva dintre mesajele postate de fani.

Ce premiu important a primit Alin Gabriel Matei

Alin Gabriel Matei face tot ce poate pentru ca nimeni să nu-l uite pe mentorul său și piesele acestuia să fie în continuare auzite. De curând, tânărul interpret a primit o distincție extrem de prețioasă pentru el.

Un post de televiziune de folclor i-a oferit premiul “Memoriam Petrică Mîțu Stoian”.

în fiecare zi.

“Maestre, sufletul Dvs bun și cald s-a ridicat la ceruri acum 2 zile (40 de zile pe 15 Decembrie) și m-am gândit să vă scriu un mesaj: „Nene, dacă v-ați întoarce măcar o ora as avea multe sa va spun, mi-e dor de Dvs și îmi este greu sa accept… am momente de rătăcire, momente in care nu știu ce sa fac, cum sa fac, momente in care am nevoie de sfatul Dvs…”, a mai scris tânărul.