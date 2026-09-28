Baie de mulțime pentru trofeele Universității Craiova! „Vulcanul” alb-albastru s-a mutat în școlile din oraș

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Trofeele Universității Craiova au făcut baie de mulțime prin școlile din Oltenia! Titlul de campioană, Cupa României și Supercupa României, practic cele trei trofee cucerite de Știința în sezonul precedent, au pornit într-un adevărat tur al orașului, iar întâlnirile cu elevii au transformat curțile școlilor în mici peluze alb-albastre. Cea mai spectaculoasă imagine a fost oferită la Școala „Mihai Viteazul”, unde peste 1.000 de copii îmbrăcați în culorile Universității au cântat și au aplaudat ca pe stadion.

Trofeele Universității Craiova au pornit într-un tur al școlilor din Bănie

În ultimele săptămâni, trofeele care au făcut din sezonul precedent unul memorabil pentru Universitatea Craiova au ajuns în mijlocul comunității. Clubul a dus cele trei cupe câștigate la mai multe școli și colegii din oraș, iar reacția elevilor a transformat fiecare oprire într-o adevărată sărbătoare alb-albastră. Nu au fost simple vizite în care copiii să privească de la distanță trofeele. În fiecare loc, acestea au fost întâmpinate cu aplauze, cântece și tricouri în culorile Științei.

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Pentru mulți dintre elevi, întâlnirea cu trofeele cucerite de echipa favorită a fost o ocazie de a vedea de aproape cupele pe care le-au urmărit ridicate deasupra capului după un sezon de poveste. Imaginile din școli au arătat că Universitatea Craiova nu înseamnă doar cele 90 de minute de pe stadion, ci că pasiunea pentru Știința a coborât din tribune și a ajuns direct în mijlocul copiilor.

„Vulcanul” alb-albastru a erupt la Școala „Mihai Viteazul”. Peste 1.000 de copii au făcut atmosferă ca pe stadion

Una dintre cele mai puternice opriri ale turului a fost cea de la Școala „Mihai Viteazul”. Acolo, întâlnirea cu trofeele s-a transformat într-un adevărat spectacol. Peste 1.000 de copii, îmbrăcați în alb-albastru, au umplut curtea școlii și au creat o atmosferă care a amintit de . Curtea instituției a devenit, practic, pentru câteva momente, o adevărată tribună a Științei.

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Copiii au cântat împreună imnul Craiovei, au scandat „Hei, hei, hai Știința!”, au aplaudat și au primit cele trei trofee cu entuziasmul pe care îl vezi, de regulă, în tribunele unui stadion. A fost, practic, o baie de mulțime pentru trofeele Supercampionilor, iar „Mihai Viteazul” s-a transformat într-un veritabil „Vulcan” alb-albastru.

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Baie de mulțime pentru trofeele Universității Craiova!

De la „Ștefan Odobleja” la „Elena Cuza”, trofeele au dus cântecele Craiovei prin oraș

„Mihai Viteazul” nu a fost, însă, singura școală în care trofeele Universității Craiova au fost primite cu entuziasm. „Caravana“ alb-albastră a ajuns și la Colegiul „Ștefan Odobleja”, unde elevii au cântat inclusiv „Așa e la Craiova”, celebrul cântec asociat Peluzei Nord Craiova. Trofeele au trecut apoi și pe la Școala Gimnazială „Traian”, unde elevii au format o adevărată mare alb-albastră. Pe traseul întâlnirilor cu suporterii s-au mai aflat Școala Româno-Britanică, Colegiul Național „Elena Cuza” și Școala Gimnazială „Alexandru Macedonski”.

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În fiecare dintre aceste locuri, povestea a avut aceeași culoare: alb și albastru. Trofeele au fost în centrul atenției, iar copiii au avut ocazia să se fotografieze și să se bucure de ele într-un cadru mult diferit de cel al stadionului.

Programul următoarelor opriri este unul plin: marți, trofeele ajung la Școala „Elena Farago”, miercuri urmează Școala „Decebal” și Liceul Militar, joi este programată vizita la Școala „Nicolae Romanescu”, iar vineri caravana ajunge la Școala „Mircea Eliade“.

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Turul școlilor a început în ultimele săptămâni, odată cu pauza competițională provocată de acțiunile echipelor naționale. În această perioadă, loturile echipelor s-au împărțit: , iar alții au avut câteva zile libere alături de familii. Fotbaliștii Universității Craiova nu au fost prezenți la aceste evenimente organizate de club. În schimb, cele trei trofee au rămas în Bănie și au plecat într-o altfel de deplasare.