Sport

„Baie de șampanie” la botezul avionului Mircea Lucescu. Cat costa aeronava Boeing 737 MAX 8 ce poarta numele legendarului antrenor

TAROM și-a mărit flota cu patru aeronave Boeing 737 MAX, de altfel primele avioane noi cumpărate în ultimii 20 de ani. Prima dintre aceste nave a fost botezată după numele lui Mircea Lucescu, un gest de respect pentru antrenorul legendar.
Flaviu Popa
12.09.2026 | 14:10
Baie de sampanie la botezul avionului Mircea Lucescu Cat costa aeronava Boeing 737 MAX 8 ce poarta numele legendarului antrenor
EXCLUSIV FANATIK
6 poze
Vezi galeria
Boeing 727 MAX Mircea Lucescu
ADVERTISEMENT

Compania TAROM are grave probleme financiare și așteaptă o decizie vitală din partea Comisiei Europene asupra planului de restructurare transmis de Tarom. Între timp, compania aeriană a prezentat un prim avion Boeing 737 MAX pe care l-a botezat după Mircea Lucescu. Este primul avion dintr-o flotă de patru care vor deservi compania românească.

TAROM a botezat cel mai nou Boeing 737 MAX după legendarul Mircea Lucescu, cu „baie de șampanie”

Aeronava Mircea Lucescu a fost construită în Statele Unite ale Americii la uzinele Boeing. Modelul 737 MAX va începe cursele comerciale pe ruta Amsterdam (Țările de Jos). Aeronava, nouă, poate transporta 186 de pasageri și poate atinge o viteză maximă de 850 km/h, fiind un avion cu 50% mai silențios față de modelele mai vechi.

ADVERTISEMENT

Achiziția celor patru aeronave înseamnă un adevărat efort financiar pentru TAROM, drept dovadă au fost deja vândute alte patru avioane pentru ca flota să poată fi reînnoită. Ultima achiziție de aeronave TAROM avea loc în 2018, atunci când tot două avioane Boeing 737 MAX erau botezate după Alexandru Ioan Cuza și Mihai Viteazu.

Cât despre preț, un Boeing 737 MAX 8 nou costă aproximativ 120 de milioane de dolari, cel puțin așa arată prețul de catalog. În realitate, un avion poate fi cumpărat și cu 60 de milioane de dolari, diferența apare în momentul în care companiile aeriene primesc discounturi foarte mari.

ADVERTISEMENT
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu,...
Digi24.ro
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan

De exemplu, așa cum arăta și Boarding Pass, TAROM comanda în 2018 cinci astfel de aeronave. Într-un anunț oficial, contractul era calculat la 586 de milioane de dolari, la prețul de 117 milioane de dolari per avion. Ulterior, TAROM a venit cu precizări și a arătat că prețul final al achiziției era de 280 de milioane de dolari pentru cinci avioane, adică o medie de 56 de milioane.

ADVERTISEMENT
Instanța a anunțat pedepsele, după ce Donnarumma a fost bătut până la sânge...
Digisport.ro
Instanța a anunțat pedepsele, după ce Donnarumma a fost bătut până la sânge și Alessia a pierdut sarcina

TAROM are probleme financiare uriașe și încearcă să se reinventeze cu ajutorul statului român

S-a renunțat ulterior la un avion din comandă, fiind de notorietate faptul că TAROM are probleme financiare uriașe. Cert e că, până în 2023, TAROM a plătit 120 de milioane de dolari către Boeing sub formă de avansuri. Boeing 737 MAX este generația modernizată a aeronavei Boeing 737, un avion de pasageri cu două motoare și un singur culoar. Este considerat concurentul direct al familiei Airbus A320neo și este destinat în general curselor scurte și medii. Aeronava Boing 737 MAX a devenit „faimoasă” și din cauza a două accidente catastrofale din trecut.

ADVERTISEMENT

Mai exact Lion Air 610 din 2018 și Ethiopian Airlines 302 în 2019. În total au murit în aceste tragedii aviatice 346 de persoane, iar în ambele cazuri a fost implicat sistemul automat MCAS, care putea comanda coborârea botului avionului pe baza unor informații eronate care au provenit de la senzorul unghiului de atac. După al doilea accident, întreaga flotă 737 MAX a fost consemnată la sol în întreaga lume. Boeing a modificat mai apoi și sistemele și software-ul, precum și procedurile și instruirea piloților.

Listă zboruri - TAROM
Listă zboruri – TAROM

Cat costa aeronava Boeing 737 MAX 8 ce poarta numele legendarului antrenor

Liga 2, live video etapa 7. Spectacol total în CS Dinamo – Concordia...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 7. Spectacol total în CS Dinamo – Concordia Chiajna 2-5. FC Bihor – Steaua București se joacă acum
Nadia Comăneci, jurat la „Românii au talent”. Ce sumă record ar urma să...
Fanatik
Nadia Comăneci, jurat la „Românii au talent”. Ce sumă record ar urma să încaseze regina gimnasticii. Update
Csikszereda, oficial în istoria rușinoasă a fotbalului românesc! Statistica lui Andrei Vochin arată...
Fanatik
Csikszereda, oficial în istoria rușinoasă a fotbalului românesc! Statistica lui Andrei Vochin arată că ciucanii au cel mai slab start de sezon din ultimii 69 ani
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Becali l-a ofertat pe componentul Generației de Aur, dar acesta a refuzat să...
iamsport.ro
Becali l-a ofertat pe componentul Generației de Aur, dar acesta a refuzat să vină la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!