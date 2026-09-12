„Baie de șampanie” la botezul avionului Mircea Lucescu. Cat costa aeronava Boeing 737 MAX 8 ce poarta numele legendarului antrenor

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Compania TAROM are grave probleme financiare și așteaptă o decizie vitală din partea Comisiei Europene asupra planului de restructurare transmis de Tarom. Între timp, compania aeriană a prezentat un prim avion Boeing 737 MAX pe care l-a botezat după Mircea Lucescu. Este primul avion dintr-o flotă de patru care vor deservi compania românească.

TAROM a botezat cel mai nou Boeing 737 MAX după legendarul Mircea Lucescu, cu „baie de șampanie”

Aeronava Mircea Lucescu a fost construită în Statele Unite ale Americii la uzinele Boeing. Modelul 737 MAX va începe cursele comerciale pe ruta Amsterdam (Țările de Jos). Aeronava, nouă, poate transporta 186 de pasageri și poate atinge o viteză maximă de 850 km/h, fiind un avion cu 50% mai silențios față de modelele mai vechi.

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drept dovadă au fost deja vândute alte patru avioane pentru ca flota să poată fi reînnoită. Ultima achiziție de aeronave TAROM avea loc în 2018, atunci când tot două avioane Boeing 737 MAX erau botezate după Alexandru Ioan Cuza și Mihai Viteazu.

Cât despre preț, un Boeing 737 MAX 8 nou costă aproximativ 120 de milioane de dolari, cel puțin așa arată prețul de catalog. În realitate, un avion poate fi cumpărat și cu 60 de milioane de dolari, diferența apare în momentul în care companiile aeriene primesc discounturi foarte mari.

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De exemplu, așa cum arăta și , TAROM comanda în 2018 cinci astfel de aeronave. Într-un anunț oficial, contractul era calculat la 586 de milioane de dolari, la prețul de 117 milioane de dolari per avion. Ulterior, TAROM a venit cu precizări și a arătat că prețul final al achiziției era de 280 de milioane de dolari pentru cinci avioane, adică o medie de 56 de milioane.

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TAROM are probleme financiare uriașe și încearcă să se reinventeze cu ajutorul statului român

S-a renunțat ulterior la un avion din comandă, fiind de notorietate faptul că TAROM are probleme financiare uriașe. Cert e că, până în 2023, TAROM a plătit 120 de milioane de dolari către Boeing sub formă de avansuri. Boeing 737 MAX este generația modernizată a aeronavei Boeing 737, un avion de pasageri cu două motoare și un singur culoar. Este considerat concurentul direct al familiei Airbus A320neo și este destinat în general curselor scurte și medii. Aeronava Boing 737 MAX a devenit „faimoasă” și din cauza a două accidente catastrofale din trecut.

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În total au murit în aceste tragedii aviatice 346 de persoane, iar în ambele cazuri a fost implicat sistemul automat MCAS, care putea comanda coborârea botului avionului pe baza unor informații eronate care au provenit de la senzorul unghiului de atac. După al doilea accident, întreaga flotă 737 MAX a fost consemnată la sol în întreaga lume. Boeing a modificat mai apoi și sistemele și software-ul, precum și procedurile și instruirea piloților.