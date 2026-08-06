Sport

„Baie de sânge în România!” Norvegienii sunt în extaz după CFR Cluj – Tromso 0-5. Ce scrie presa scandinavă

Tromso a făcut instrucție cu CFR Cluj în Gruia. Formația nordică a aplicat un 5-0 categoric fostei campioane a României. Ce a scris presa din Norvegia despre reprezentanta noastră.
Mihai Dragomir
06.08.2026 | 21:55
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CFR Cluj, umilită și de presa norvegiană. Reacții dure după 0-5 cu Tromso. Foto: Colaj FANATIK.
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O nouă umilință pentru fotbalul românesc după CFR Cluj – Tromso 0-5, în manșa tur a turului 3 preliminar din Conference League. Presa nordică a reacționat imediat după corecția aplicată de formația condusă de Jorgen Vik fostei campioane a României. Val de ironii după rezultatul din Gruia.

Norvegienii au râs de CFR Cluj

CFR Cluj a avut o prestație dezastruoasă joi seară, în partida de pe teren propriu cu Tromso. Norvegienii sunt deja cu un pas în play-off-ul Conference League, acolo unde îi așteaptă Brighton, echipa din Premier League. Ardelenii au fost copleșiți încă din prima repriză, când scorul indicat de tabelă după primele 45 de minute era de 3-0 pentru oaspeți.

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H. Larsen a realizat „dubla”, după ce a punctat în minutele 5 și 20. Dahlqvist a punctat și el în minutul 27, în timp ce Nyhammer înscrisese pentru 4-0 în minutul 42, dar VAR a anulat reușita pentru un offside. Nu a contat, pentru că norvegienii s-au năpustit la poarta CFR-ului și în repriza secundă. Același Dahlqvist a mai punctat în minutele 61 și 73, realizând hattrick-ul. Presa din Norvegia nu a ratat ocazia de a scrie despre succesul reprezentantei sale, ironizând formația din Gruia. „Larsen și Isak Dahlqvist au făcut ravagii când Tromsø a zdrobit CFR Cluj în preliminariile Europa Conference League”, au notat cei de la vg.no.

„Tromsø a șocat România și nu s-a mai uitat înapoi”, au titrat și cei de la dagbladet.no., notând în continuare despre Tromso că „Nu au renunțat până când scorul de pe tabelă nu a afișat 0-5. Acest lucru le-a asigurat un punct de plecare fantastic înaintea meciului retur de joia viitoare, pe Romsaa Arena”. Cea mai șocantă reacție i-a aparținut jurnalistului Tobias Eilertsen, originar din orașul Tromso: „Baie de sânge în România!”.

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Ce urmează pentru CFR Cluj

După 1-3 în deplasare cu Rapid și după seara de coșmar cu Tromso, CFR Cluj ar fi trebuit să joace acasă, în campionat, cu U Cluj. Partida a fost amânată, în speranța unor rezultate care să ajute echipa să treacă de „dubla” cu norvegienii. Astfel, CFR Cluj va juca tot cu Tromso următoarea partidă. Returul din Norvegia este programat joi, 13 august, de la ora 20:00.

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Când a fost mutat derby-ul CFR Cluj – U Cluj

Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj, programat inițial în etapa a 4-a din SuperLiga, luni, 10 august, de la ora 21:30, are acum o nouă dată de disputare. Astfel, CFR Cluj – U Cluj a fost reprogramat pentru ziua de joi, 8 octombrie. Derby-ul Ardealului se va desfășura la trei zile după România – Suedia, chiar în pauza competițională.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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