Băiețel de patru ani, salvat de mama lui. Medicii i-au dat o nouă șansă la viață după un transplant de ficat

Un copil de patru ani a fost salvat cu ajutorul unui transplant hepatic la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Intervenția a fost un succes, anunță medicii.
14.08.2025 | 10:42
Baietel de patru ani salvat de mama lui Medicii iau dat o noua sansa la viata dupa un transplantdeficat
Un copil de patru ani a primit o nouă șansă la viață printr-un transplant hepatic. Mama lui a fost donatoarea. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash, Depositphotos

Un copil de doar patru ani a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic realizat cu succes la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Micuțul a primit o parte din ficatul mamei sale, intervenția fiind coordonată de echipa de specialiști condusă de medicul Vlad Brașoveanu.

Un copil de patru ani, salvat de medici, cu ajutorul mamei. Transplant cu succes în București

Operația a decurs fără complicații, iar medicii au anunțat că starea pacientului este stabilă. Agenția Națională de Transplant a confirmat reușita intervenției. Medicul care a condus echipa de specialiști a transmis un mesaj scurt în urma acestei reușite: ”Intervenţia a fost realizată împreună cu echipa de la Spitalul Grigore Alexandrescu cu succes. DA pentru viaţă”, a scris doctorul pe Facebook.

De la începutul acestui an, la Spitalul Grigore Alexandrescu au fost realizate mai multe transplanturi de organe la copii. Și în Republica Moldova a avut loc un astfel de caz, în luna iunie 2025. Un copil de un an și patru luni din Republica Moldova a primit o nouă șansă la viață după un transplant de ficat în premieră medicală pentru țară.

Este cel mai mic pacient care a beneficiat de o astfel de intervenție, donatorul fiind un bărbat care nu este rudă cu micuțul, dar care a fost impresionat de povestea lui. Copilul fusese diagnosticat cu o boală genetică rară și severă, iar transplantul era singura opțiune pentru salvarea vieții.

Copil de un an din Republica Moldova, salvat prin aceeași metodă

„Mă simt datoare toată viaţa pentru că i-a oferit şansă copilului. Este un organ, o parte din tine pe care alegi să i-o dai unui copil străin. El tot are doi copii şi m-a emoţionat faptul acesta”, a declarat mama copilului.

Mama băiatului a povestit că primele semne ale bolii au apărut la doar patru luni, în timpul unui control de rutină. Medicul a observat că ficatul era mărit și a recomandat investigații suplimentare. În lunile următoare, copilul se îmbolnăvea des, avea imunitate scăzută și nu se dezvolta așa cum ar fi trebuit.

Intervenția chirurgicală a durat aproximativ zece ore și a fost realizată la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău, cu sprijinul medicilor pediatri de la Institutul Mamei și Copilului. Echipa medicală a efectuat o anastomoză vasculară extrem de dificilă, având în vedere dimensiunile foarte mici ale vaselor copilului.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
