Băiețel de patru ani, salvat de mama lui. Medicii i-au dat o nouă șansă la viață după un transplant de ficat

Un copil de doar patru ani a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic realizat cu succes la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Micuțul a primit o parte din ficatul mamei sale, intervenția fiind coordonată de echipa de specialiști condusă de medicul Vlad Brașoveanu.
Operația a decurs fără complicații, iar medicii au anunțat că starea pacientului este stabilă. Agenția Națională de Transplant a confirmat reușita intervenției. Medicul care a condus echipa de specialiști a transmis un mesaj scurt în urma acestei reușite: ”Intervenţia a fost realizată împreună cu echipa de la Spitalul Grigore Alexandrescu cu succes. DA pentru viaţă”, a scris doctorul pe Facebook.
De la începutul acestui an, la Spitalul Grigore Alexandrescu au fost realizate mai multe transplanturi de organe la copii. Și în Republica Moldova a avut loc un astfel de caz, în luna iunie 2025. Un copil de un an și patru luni din Republica Moldova a primit o nouă șansă la viață după un transplant de ficat în premieră medicală pentru țară.
Este cel mai mic pacient care a beneficiat de o astfel de intervenție, donatorul fiind un bărbat care nu este rudă cu micuțul, dar care a fost impresionat de povestea lui. Copilul fusese diagnosticat cu o boală genetică rară și severă, iar transplantul era singura opțiune pentru salvarea vieții.
„Mă simt datoare toată viaţa pentru că i-a oferit şansă copilului. Este un organ, o parte din tine pe care alegi să i-o dai unui copil străin. El tot are doi copii şi m-a emoţionat faptul acesta”, a declarat mama copilului.
Mama băiatului a povestit că primele semne ale bolii au apărut la doar patru luni, în timpul unui control de rutină. Medicul a observat că ficatul era mărit și a recomandat investigații suplimentare. În lunile următoare, copilul se îmbolnăvea des, avea imunitate scăzută și nu se dezvolta așa cum ar fi trebuit.
Intervenția chirurgicală a durat aproximativ zece ore și a fost realizată la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău, cu sprijinul medicilor pediatri de la Institutul Mamei și Copilului. Echipa medicală a efectuat o anastomoză vasculară extrem de dificilă, având în vedere dimensiunile foarte mici ale vaselor copilului.