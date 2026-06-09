„Băieţii deştepţi” abonaţi la banii publici. O firmă de IT cu doar 15 angajaţi a obţinut contracte cu statul în valoare de 450 milioane euro!

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Ultimele săptămâni au fost marcate de o frenezie neobişnuită în încheierea de contracte din bani publici, 31 mai fiind termenul limită pentru încheierea contractelor aferente primului pachet din cadrul programului SAFE. Guvernul României a anunţat semnarea mai multor contracte de achiziție de echipamente cu utilizare duală, iar între acestea se numără şi „contractul privind achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică”.

Logic Computer a obţinut un contract de aproape 110 milioane euro din programul SAFE

Acest contract este în valoare de 109,9 milioane euro, iar firma aleasă de statul român ca partener se angajează în construirea a cinci Centre de Operațiuni de Securitate (SOC), la care se adaugă alte 11 centre de date mobile și o infrastructură HPC (High Performance Computing). O investigaţie realizată de relevă însă că firma implicată în proiect, Logic Computer, este una dintre companiile abonate de ani buni la contractele cu statul, în ciuda faptului că figurează ca având doar 15 angajaţi.

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La prima vedere poate părea surprinzător că o firmă precum cu mii de specialiști, experiență internațională și capacitate dovedită de implementare, însă o privire mai atentă în trecutul acestei firme oferă câteva explicaţii privind succesul său în licitaţiile publice. Conform centralizărilor operate în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, firma SC Logic Computer SRL a încheiat, începând cu 2018, aproximativ 200 de contracte cu statul, cu o valoare cumulată de aproape 450 milioane euro, cel mai recent fiind contractul de aproape 110 milioane euro aferent programului SAFE.

Logic Computer este deţinută de doi acţionari din Bucureşti, care au reușit să obțină aproape jumătate de miliard de euro din contracte cu statul român

Investigația de presă a colegilor de la Antena 3 CNN relevă însă că printre cu doar 15 angajaţi se numără Ministerul Apărării Naționale, UM 0929 București (structură asociată SRI), Ministerul Afacerilor Interne, Institutul pentru Tehnologii Avansate al SRI, Direcția Generală de Protecție Internă (Serviciul secret al MAI), Complexul Energetic Oltenia, Serviciul de Telecomunicații Speciale, ANCOM, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Camera Deputaților și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

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Conform datelor de la Registrul Comerţului, acţionariatul SC Logic Computer SRL este compus din două persoane din București, care deţin fiecare câte 50% din capitalul social al companiei.

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Investigaţia a mers mai departe, cu dezvăluirea cifrei de afaceri şi profiturilor pe care le-a raportat compania, în urma acestor contracte generoase de care a beneficiat. Cifrele din bilanţurile contabile depuse în ultimii doi ani la Ministerul Finanţelor sunt cu adevărat impresionante. 358,5 milioane lei a fost cifra de afaceri a Logic Computer în anul fiscal 2025 și 208,2 milioane lei în anul fiscal 2026. De remarcat că toate aceste contracte încheiate cu statul au fost derulate în condițiile în care firma a funcționat în ultimii cinci ani cu un număr mediu de 15 salariați, după cum relevă sursa citată.

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Logic Computer, în vizorul Consiliului Concurenţei

Totuşi, în ciuda cifrelor de afaceri uriaşe, profiturile nete declarate sunt mult mai mici. Astfel, compania a declarat anul trecut un profit net în cuantum de 12.836.340 de lei, iar, în anul fiscal 2024, a declarat un profit net de 14.515.984 lei. La data de 31 decembrie 2025, SC Logic Computer SRL figura, în bilanțul contabil prezentat, cu datorii totale în valoare de 166.926.601 lei.

Activitatea acestei firme a intrat şi în vizorul Consiliului Concurenţei, care în vara anului 2024 a avut suspiciuni legate de corectitudinea unor licitaţii publice şi a efectuat inspecții inopinate la sediile a 14 companii active pe piața comercializării echipamentelor de tehnologia informației și comunicații din România.

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„Inspecțiile s-au derulat în cadrul investigației privind posibile trucări ale unor licitații publice având ca obiect comercializarea echipamentelor de tehnologia informației și comunicații furnizate de către Cisco Systems Romania SRL”, a explicat la vremea respectivă Consiliul Concurenţei, potrivit .