Sport

Balaci, Oblemenco și AI! U Craiova, prezentare cu totul specială a noilor echipamente. Video

Universitatea Craiova și-a prezentat în mare stil noile echipamente! Legendele Ilie Balaci și Ion Oblemenco, la loc de cinste: material special realizat cu ajutorul AI
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.07.2026 | 21:13
Balaci Oblemenco si AI U Craiova prezentare cu totul speciala a noilor echipamente Video
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U Craiova, prezentare cu totul specială a noilor echipamente. Foto: captură Facebook
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Universitatea Craiova și-a prezentat noile echipamente în stil de mare echipă. Campioana României a realizat un clip video cu ajutorul AI, în care legendele Ilie Balaci și Ion Oblemenco apar și îi „pasează” în mod simbolic „torța” căpitanului de acum, Nicușor Bancu. De asemenea, prezentarea a avut parte și de un text special.

Universitatea Craiova și-a prezentat noile echipamente într-un mod cu totul special

Concret, s-a explicat pe larg tot procesul de creație care a stat în spatele realizării noilor echipamente. „La prima vedere, cele cinci chenare dintre logo-ul Puma și stema Universității Craiova sunt doar un detaliu de design. Pentru noi, ele au devenit punctul de plecare al unei povești. Am construit întregul film în jurul celor cinci elemente ale naturii – Lemn, Foc, Pământ, Metal și Apă – inspirându-ne din simbolistica lor, unde fiecare element îl generează, îl hrănește sau îl transformă pe următorul. Totul este conectat, iar fiecare moment pregătește ceea ce urmează.

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Balaci este înconjurat de plopii care străjuiau vechiul Stadion Central. Lemnul nu este ales întâmplător. El simbolizează viața și continuitatea, iar imaginea sugerează că spiritul acelor locuri trăiește încă prin legendele care au scris istoria clubului. Focul este asociat lui Ion Oblemenco, supranumit «Tunarul din Bănie». De aceea, în film, mingea lasă în urmă o dâră incandescentă, ca o metaforă a șuturilor sale memorabile și a forței cu care a rămas în memoria suporterilor. Din foc se naște Pământul. Alunecarea lui Pavel Badea ridică brazde de iarbă și pământ, simbol al sacrificiului, al luptei și al legăturii directe dintre jucător și teren”, a fost prima parte a descrierii făcute noilor echipamente ale Universității Craiova.

Toate detaliile din spatele procesului de creație

În continuare, au mai fost făcute următoarele precizări: „Pământul conduce spre Metal (Bancu), reprezentat prin bara porții. Ecoul loviturii face legătura dintre trecut și prezent, un sunet pe care orice suporter îl recunoaște și care simbolizează rezistența în timp. Din Metal se naște Apa. Respirația suporterilor într-o seară rece urcă spre cer și se transformă simbolic în nori, ploaie și furtună.

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Este imaginea unei energii care pornește din tribune și revine asupra întregului stadion, pentru că fără suporteri nicio poveste nu poate merge mai departe. La final, toate cele cinci elemente se întâlnesc în prezent. Nu pentru a vorbi despre trecut, ci pentru a arăta că moștenirea Universității Craiova continuă prin fiecare generație care îmbracă acest tricou”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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