Balaj a dezvăluit cum a reacționat patronul Neluțu Varga după ce CFR a ratat Europa și ce crede despre tactica lui Dan Petrescu în vestiar

Deși a câștigat meciul tur cu scorul de 1-0, CFR Cluj . Ardelenii au fost învinși categoric în retur de ciprioții de la Pafos, scor 3-0 și au încheiat socotelile cu competițiile europene în acest sezon.

Cristi Balaj: „A fost un șoc, nu neapărat că nu ne-am calificat, ci mai degrabă modalitatea cum am evoluat”

CFR a suferit o eliminare șocantă în drumul spre grupele UEFA Conference League, iar formația antrenată de Dan Petrescu va trebui să se concentreze pe campionat și Cupa României. Invitat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a dezvăluit cum această eliminare.

„A fost un șoc, nu neapărat pentru mine cel puțin, pentru că nu prea am vrut să vorbim de meciul din Cipru, am evitat. A fost un șoc, nu neapărat că nu ne-am calificat, ci mai degrabă modalitatea cum am evoluat. A fost 3-0, dar a fost un meci pe care trebuia să-l pierdem cu cel puțin 5-0. În fotbal contează foarte mult și adversarul, dar evoluția noastră a lăsat de dorit.

Aceeași jucători, cu aceeași echipă, cu același adversar, au arătat în meciul de acasă de la Cluj că merită să se califice și a fost o diferență mult prea mare. Am făcut greșeli personale nepermise. Când evoluezi la un nivel mai ridicat, trebuie să ai sânge în instalație și noi, din păcate, nu l-am avut. Prima ocazie, din primele secunde, a demonstrat că noi, din punct de vedere psihologic, nu suntem la nivelul la care trebuie.

Patronul echipei a fost supăract ca și noi. Ne-am dorit o calificare, era bine și pentru fotbalul românesc, îi felicităm pe cei de la FCSB că au o calificare în grupele Europa League și ar fi fost bine și noi să ne calificăm, să aducem cât mai multe puncte pentru campionatul românesc. Din păcate, anul acesta nu am ajuns unde ne-am propus și ne concentrăm pe celelalte obiective. Jucătorii trebuie să strângă rândurile și trebuie să demonstreze că merită să rămână la CFR Cluj.”, a declarat Cristi Balaj.

Cristi Balaj: „Noi am avut discuții pe această temă”

Tot în cadrul emisiunii de luni s-a discutat și de „tactica” lui Dan Petrescu de a lăuda adversarul, indiferent de numele acestuia. Președintele CFR-ului a dezvăluit în schimb că atitudinea lui Dan Petrescu este diferită în vestiar și că acolo meciurile sunt pregătite corespunzător, tehnicianul punându-le la dispoziție jucătorilor toate informațiile despre adversar.

„Din informațiile pe care le avem, pregătește diferit meciul în vestiar, prezintă imagini cu jucătorii echipei adverse din meciurile anterioare și discursul lui este diferit față de ceea ce spune la televizor. Doar că, într-adevăr, jucătorii citesc și ei presa. Acest aspect poate să influențeze. La cum am jucat, întrebarea ta este foarte pertinentă, doar că el trebuie în primul rând să analizeze, pentru că are experiența necesară. Dacă urmărești declarațiile noastre, sunt diferite față de cele pe care le face el.

Eu laud jucătorii noștri și spun în continuare că avem o echipă foarte bună, trebuia să câștigăm și să avem o atitudine diferită. Trebuia să arătăm că suntem bărbați și să tratăm meciul diferit. La conferințele de presă se pot adresa întrebări antrenorilor, cert este că eu nu o să vorbesc niciodatăde antrenori, chiar dacă am opinii diferite. Nu ascund faptul că noi am avut discuții pe această temă și faptul că declarațiile mele sunt diferite față de ceea ce spune el uneori, eu încurajez și spun că CFR are un lot valoros, cu jucători care evoluează la echipa națională, care sunt urmăriți de alte cluburi și nu avem nicio scuză pentru faptul că nu ne-am calificat.”, a încheiat acesta.

CFR Cluj a dat o replică de orgoliu după eliminarea rușinoasă din Conference League și a obținut o victorie la pas pe terenul Farului, scor 3-0. Formația antrenată de Dan Petrescu a părut că a trecut peste eșecul cu Pafos și a făcut un joc bun la Ovidiu.

