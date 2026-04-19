Balaj si Şumudică au distrus arbitrajul după Dinamo – U Cluj 2-1: “Nu înţeleg de ce nu l-au chemat la VAR!”. Sfat pentru Musi: “Exagerezi!”

Marius Șumudică (55 de ani) a opinat că Dinamo a fost dezavantajată în mod clar de arbitraj la victoria cu U Cluj de sâmbătă seară de pe Arena Națională, scor 2-1. În viziunea antrenorului, „câinii” ar fi trebuit să primească un penalty în repriza a doua, la scorul de 0-0, la acel duel dintre Alex Musi și Ovidiu Bic. De asemenea, tehnicianul a invocat și faza golului marcat de ardeleni prin Atanas Trică și a considerat că anterior ar fi trebuit acordat fault asupra lui Armstrong, deci reușita anulată măcar după o intervenție VAR în acest sens.

De altfel, , președintele clubului din „Ștefan cel Mare”. În altă ordine de idei, Șumudică a lăudat prestația lui Musi din această partidă. „Musi, nici nu știu dacă mai trebuie să ne folosim de regula asta U21, Musi în momentul de față este mult peste seniorii care joacă la Dinamo. Un jucător care mie îmi place, care rupe ritmul, un jucător care, în opinia mea, a scos și un penalty. Acolo este penalty.

În afară de brațele jucătorului advers, Bic, care îl ține până în interiorul careului, după care îi pune un picior în față. Nici nu știu dacă îl calcă puțin pe vârf, dar este ca o piedică, îi pune piciorul în față, iar el este deștept, vrea să protejeze mingea cu piciorul stâng și acolo este penalty indiscutabil. Nu știu de ce nu a fost chemat la VAR Vidican.

(…) Intră și Trică, la fel, un under care marchează un gol frumos cu capul. Dar înaintea acestui gol marcat este fault clar la Armstrong. Și iară nu se dă, fault clar, este împins, este împins din spate, nu este umăr la umăr, este împins, este forță disproporționată. Nu înțeleg de ce nu intervine arbitrul. Nici la VAR nu este chemat. Iar pentru mine un semn de întrebare. Eu cred că au fost dezavantajați în două faze, penalty la Musi și aici fault indiscutabil”,

Verdictul lui Cristi Balaj vizavi de faza în care a fost implicat Musi

În schimb, fostul arbitru FIFA crede că nu se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri. În plus, cu această ocazie, a atras atenția asupra faptului că jucătorul lui Dinamo tinde destul de des să cadă prea ușor în astfel de situații: „Cea mai grea fază din acest meci a fost cea cu Musi. Dacă ne aducem aminte și alte partide, o să remarcăm că atunci când ajunge în suprafața de pedeapsă adversă, modul în care cade sau în care refuză lupta pentru minge este în mod exagerat. Asta nu înseamnă că un arbitru trebuie să aibă idei preconcepute, pentru că ar face o greșeală.

Dar Musi trebuie să înțeleagă că li s-a cerut arbitrilor să nu acorde lovitură de pedeapsă decât dacă se întâmplă ceva foarte, foarte clar, dacă este evident. Aici într-adevăr avem mâna apărătorului pe spate, îi și prinde tricoul. Doar că nu se vede acea tragere, nu se vede ca mișcarea mâinii apărătorului să determine sau să provoace întinderea tricoului. Ori faptul că ai mâna pe spatele unui adversar este permis.

Fotbalul este un sport de contact. Nu găsesc nimic în comun legat de acea mână pe spate cu modul în care atacantul Musi își târăște piciorul pe gazon. Deci efectiv refuză să continue să mai pășească, simțind acea mână pe spate. Motiv pentru care arbitrul, din punctul meu de vedere, corect nu a acordat lovitura de pedeapsă. Și nu întâmplător cei din camera VAR care au analizat această fază au avut aceeași opinie”.

Cum a analizat Cristi Balaj faza golului marcat de U Cluj

Fostul președinte de la CFR Cluj a admis că a existat o anumită doză de controversă la acest moment. Pe de altă parte însă, a considerat că de asemenea Armstrong a exagerat destul de mult contactul respectiv și a căzut astfel destul de ușor la acel contact: „La golul înscris de cei de la U Cluj pare un pui de incorectitudine, un pui de fault, să spun așa. Nu am avut reluare, nu am văzut reluările. A fost, din ce am văzut, am urmărit meciul, conform și opiniilor celor care au comentat, a existat o analiză în camera VAR.

Armstrong renunță mult prea ușor în lupta pentru minge. Căderea a fost așa ușor exagerată. Probabil arbitrul, care nu știa că o să se înscrie din acea fază, a considerat să lase jocul mai liber și să continue faza. S-a înscris gol, cei de la VAR. Cei de la VAR nu au intervenit pentru că nu este un fault clar, nu este o fază clară. Repet, nu am avut reluări ca să spun cu exactitate”.