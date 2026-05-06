„Balaurul” pe care Gigi Becali a plătit 650.000 de euro ajunge în weekend la FCSB! „Mai scump decât Rolls Royce-ul patronului”. Foto

Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit că Gigi Becali (67 de ani) a făcut recent un efort financiar mai mult decât consistent pentru achiziționarea unui nou autocar care să fie folosit de FCSB pentru deplasarea la anumite meciuri, în mod evident în situațiile în care nu există varianta constituită de avion, din motive obiective. Finanțatorul clubului roș-albastru a plătit nu mai puțin de 650.000 de euro pentru „balaur”, așa cum a fost denumit noul vehicul.

Cu această ocazie, președintele Consiliului de Administrație de la campioana en-titre din SuperLiga a prezentat și o fotografie făcută în interiorul noului autocar, care urmează să ajungă în România în acest weekend. „Șoferul nostru a plecat în Germania și va veni sâmbătă cu ‘balaurul’, care arată bine tare. Balaurul e noul autocar. Până când îl colantăm e balaur, că e negru. Da, e regele autocarelor. Îmi place mie cum arată așa. Sigla actuală e cu steaua în opt colțuri în mijloc pe galben. Putem să ne jucăm cum vrem, uită-te la Chelsea, Chelsea are sigla de diferite culori, de diferite… Putem să o facem, echipamentul, să vedem, putem să o facem pe asta pe echipamentul pentru noul sezon.

(n.r. Cât a costat noul autocar) 650.000 de euro. E mai scump decât Rolls-ul lui Gigi (n.r. râde). În primul rând, e comandă specială, am ales noi toate dotările. Am luat trei televizoare, în spate o masă unde să stea jucătorii dacă vor să mai joace o carte, nu știu ce. Frigider, bucătăria am desființat-o, că nu are niciun sens”,

De ce a fost nevoie de cumpărarea unui nou autocar la FCSB și ce dotări are „balaurul”

Cu aceeași ocazie, în primul rând că din sezonul viitor sunt așteptate câteva deplasări destul de lungi pentru echipa roș-albastră, iar ele urmează să fie făcute cu autocarul. De asemenea, au fost punctate și dotările de care dispune noua „achiziție” a lui Gigi Becali: „Acum o să avem și noi un autocar în care să ne facă plăcere să facem deplasările. Ce se întâmplă? Intră Corvinul, va juca departe și nu va juca undeva unde să fie aeroport. Va juca la Deva sau la, știu eu, Târgu Jiu. Vom merge cu autocarul. Probabil că va intra Sepsi, la fel, cu autocarul.

Sunt multe, nu poți să mergi la Constanța decât cu autocarul, la Craiova doar cu autocarul, la Sibiu, rămâne sau nu rămâne, autocar, Csikszereda a rămas, autocar. Echipa noastră joi a făcut șase ore jumătate din bază până la hotel în Miercurea Ciuc. Eu am pierdut castana asta, dar na, cireșarii. A fost totul blocat, toată lumea pleca de 1 mai. Vineri a fost 1 mai. Chiar nu e puțin deloc.

Spre exemplu avem o masă în spate, scaunele sunt dispuse ca să se poată sta la masă. Televizoarele acum sunt peste tot, dar noi avem trei plasme, se poate face ședință video în autocar. Putea să vină în 60 de scaune, am comandat mai puține, ca să vină loc mai mult pentru jucători, să stea mai comod. Fiecare scaun are propria priză, bineînțeles Wifi, are absolut tot ce trebuie să aibă. Are și pat, să mă gândesc eu cine doarme mai mult dintre jucători, dar nu, mai mult din staff, să îi băgăm jos, să doarmă în pat. Locuri de laptop, are de toate. Până acum închiriam, cel vechi al nostru nu mai era, nu se mai ridica la nivelul pretențiilor. Vine balaurul, da. Sper ca la Sibiu să facem deplasarea cu el”.

