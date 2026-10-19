Sport

Bălbărău e numărul 1! Un nou meci mare făcut de portarul român, în care fanii au aruncat cu bani

Catalin Oprea
19.10.2026 | 11:21
Balbarau e numarul 1 Un nou meci mare facut de portarul roman in care fanii au aruncat cu bani
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Raul Bălbărău a făcut un nou meci mare FOTO sportpictures
Portarul plecat în Israel de la Petrolul a avut o nouă prestație imperială și este goal-keeperul cu cele mai multe intervenții salvatoare în acest sezon
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După ce etapa trecută, Raul Bălbărău a ferecat poarta formației Bnei Sakhnin în meciul cu Maccabi Tel Aviv, portarul român a fost din noul eroul echipei sale. Bnei a învins acasă pe Hapoel Petah Tikva, scor 2-0, cu Bălbărău în prim plan.

Raul Bălbărău are un procentaj de intervenții salvatoare de 82,9%

Portarul de 25 de ani, ultima dată la Petrolul, a avut cinci intervenții salvatoare și a fost primit nota 8,4, cea mai mare notă acordată unui fotbalist din acest joc. Bălbărău este cel mai portar din campionatul Israelului.

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Românul are un procentaj de intervenții salvatoare de 82,9 % și a avut patru meciuri din șapte în care nu a luat gol. La echipa sa a jucat titular și Daniel Paraschiv, fostul atacant de la Rapid, care a dat o pasă de gol.

În schimb, cel de-al treilea român de la echipă, Antonio Sefer a rămas pe banca de rezerve. Nici Paraschiv, nici Sefer nu au marcat până acum pentru Bnei Sakhnin, dar ambii au câte o pasă de gol în acest sezon.Echipa lor, Bnei Sakhnin se află pe locul 8 în campionat, cu opt puncte după șapte etape.

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Etapa trecută a primit 200 de euro de la un fan

Etapa trecută, Raul Bălbărău a fost protagonistul unui gest incredibil. Portarul a avut o prestație fantastică la meciul cu Maccabi Tel Aviv și a fost premiat cu bani de fani. El a primit 200 de euro, pe care i-a folosit pentru a face cinste în vestiar.

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Într-o partidă în care gazdele au atacant în valuri, au avut o posesie de 78% și au tras nu mai puțin de 33 de șuturi la poartă, Bălbărău a fost de netrecut. Portarul român a avut cinci intervenții extraordinare și a închis perfect poarta în fața liderului din Israel, astfel că partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

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Alex Pop este pe penultimul loc

Tot în Israel, Gabriel Simion (28 de ani) și Alexandru Pop (26 de ani) au fost adversari sâmbătă seară, în partida dintre Maccabi Netanya și Ironi Kiryat Shmona, din etapa a 7-a a campionatului Israelului. Ambii fotbaliști români au început ca titulari, iar echipa lui Simion s-a impus la limită, scor 1-0, grație unui penalty transformat în repriza secundă.

Victoria cu 1-0 a ajutat-o pe Maccabi Netanya să ajungă la nouă puncte după primele șapte etape. Formația lui Gabriel Simion ocupă locul 6 în clasamentul campionatului israelian. De cealaltă parte, Ironi Kiryat Shmona traversează un început dificil de sezon. Echipa lui Alexandru Pop se află pe poziția a 13-a, penultima, cu numai trei puncte acumulate.

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