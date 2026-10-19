Bălbărău e numărul 1! Un nou meci mare făcut de portarul român, în care fanii au aruncat cu bani

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După ce etapa trecută, Raul Bălbărău a ferecat poarta formației Bnei Sakhnin în meciul cu Maccabi Tel Aviv, portarul român a fost din noul eroul echipei sale. Bnei a învins acasă pe Hapoel Petah Tikva, scor 2-0, cu Bălbărău în prim plan.

Raul Bălbărău are un procentaj de intervenții salvatoare de 82,9%

Portarul de 25 de ani, ultima dată la Petrolul, a avut cinci intervenții salvatoare și a fost primit nota 8,4, cea mai mare notă acordată unui fotbalist din acest joc. Bălbărău este cel mai portar din campionatul Israelului.

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Românul are un procentaj de intervenții salvatoare de 82,9 % și a avut patru meciuri din șapte în care nu a luat gol. La echipa sa a jucat titular și Daniel Paraschiv, fostul atacant de la Rapid, care a dat o pasă de gol.

În schimb, cel de-al treilea român de la echipă, Antonio Sefer a rămas pe banca de rezerve. Nici Paraschiv, nici Sefer nu au marcat până acum pentru Bnei Sakhnin, dar ambii au câte o pasă de gol în acest sezon.Echipa lor, Bnei Sakhnin se află pe locul 8 în campionat, cu opt puncte după șapte etape.

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Etapa trecută a primit 200 de euro de la un fan

. Portarul a avut o prestație fantastică la meciul cu Maccabi Tel Aviv și a fost premiat cu bani de fani. El a primit 200 de euro, pe care i-a folosit pentru a face cinste în vestiar.

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Într-o partidă în care gazdele au atacant în valuri, au avut o posesie de 78% și au tras nu mai puțin de 33 de șuturi la poartă, Bălbărău a fost de netrecut. Portarul român a avut cinci intervenții extraordinare și a închis perfect poarta în fața liderului din Israel, astfel că partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

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Alex Pop este pe penultimul loc

Tot în Israel, Gabriel Simion (28 de ani) și A , din etapa a 7-a a campionatului Israelului. Ambii fotbaliști români au început ca titulari, iar echipa lui Simion s-a impus la limită, scor 1-0, grație unui penalty transformat în repriza secundă.

Victoria cu 1-0 a ajutat-o pe Maccabi Netanya să ajungă la nouă puncte după primele șapte etape. Formația lui Gabriel Simion ocupă locul 6 în clasamentul campionatului israelian. De cealaltă parte, Ironi Kiryat Shmona traversează un început dificil de sezon. Echipa lui Alexandru Pop se află pe poziția a 13-a, penultima, cu numai trei puncte acumulate.