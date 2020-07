Bâlbe și contre între autorități pe tema locurilor de la ATI! „Dialogul surzilor” între Marcel Vela și Raed Arafat

Bâlbe și contre între autorități pe tema locurilor de la ATI! Ministrul de Interne Marcel Vela a ținut să precizeze că, în acest moment, sunt locuri la terapie intensivă.

Mai mult de atât, acesta a solicitat ajutorul secretarului de stat în MAI Raed Arafat. Explicația șefului Departamentului de Urgență a fost cu totul alta.

Acesta a precizat că atunci când spunem că nu mai sunt locuri la ATI la Bucureşti înseamnă doar că nu mai sunt locuri în spitalele COVID-19 din Capitală.

Cum s-au contrazis Vela și Arafat

„Nu ştiu cine v-a spus. Sunt locuri la ATI. Cine a zis că nu sunt locuri la ATI? Nu sunt locuri la ATI? Sunt locuri la ATI”, a explicat Marcel Vela, întrebat despre subiect la Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I.

La rândul său, Raed Arafat a făcut câteva precizări şi a spus că nu mai sunt locuri la terapie intensivă în spitalele COVID-19 din Bucureşti.

„Deci când spunem că nu sunt locuri la ATI la Bucureşti înseamnă că în Spitalele COVID din Bucureşti nu mai sunt locuri la ATI.

Când Timişoara spune că nu are locuri la ATI, înseamnă că nu are locuri la ATI. Plus, una e situaţia care a fost în starea de urgenţă, una e situaţia care este acum.

În starea de urgenţă am avut medici detaşaţi, medici care au lucrat în alte spitale, ca să sprijine structura pentru COVID, o parte din ei s-au întors la locurile lor de muncă. Deci există locuri, dacă începem să ducem fiecare bolnav şi să îl trimitem în celălalt capăt al ţării”, a explicat Arafat.

Vă readucem aminte că Grupul de Comunicare Strategică a anunţat alte 681 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus, confirmate în ultimele 24 de ore, bilanţul fiind de 38.139.

