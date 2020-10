Balint la pauza meciului cu Norvegia: ,,Pușcaș parcă e din altă echipă. Poate fi și 5-0!”

România este condusă cu 2-0 la pauza meciului de la Oslo, iar echipa națională a fost dominată la toate capitolele de o echipă a Norvegiei care i-a avut în prim plan pe Haaland, Odegaard și Meling.

Deși selecționerul spunea că Islanda este superioară Norvegiei și Suediei, cu care România a mai jucat în ultima campanie de calificare, prima repriză a meciului a contrazis declarațiile lui Mirel Rădoi, iar selecționerul trăiește un nou coșmar la Oslo.

Depășiți la toate capitolele, Norvegia conduce la pauză cu 2-0, după golurile lui Haaland și Sorloth, care a înscris și în prelungirile meciului de la București.

Gabi Balint îl face praf pe George Pușcaș: ,,Pușcaș parcă e din altă echipă!”

Gabi Balint îl face praf pe atacantul echipei naționale, George Pușcaș, dar și pe jucătorul lui Hagi, Gabi Iancu. Fostul jucător e de părere că scorul poate lua proporții în repriza a doua.

,,E greu. E o diferență clară. Joacă rapid, în apărare stau foarte bine. Nu avem nicio șansî la centrări. În defensivă facem erori mari, noroc cu Tătărușanu. Jucăm lent, ei au dinamică.

Analistul Digi Sport a remarcat jocul de pase foarte bun al norvegienilor, care însă nu sunt nici Brazilia, nici Spania, după cum a ținut să precizeze: ,,Păi ei au 87% acuratețea paselor! E diferență mare! Poate fi și 5-0! Greu să facem față. Mă uit și văd că asta e valoarea. Ne domină la toate capitolele. Greșeli simple de poziționare.



Fostul antrenor al echipei naționale l-a desființat pe George Pușcaș, dar și pe jucătorul lui CFR, Cristi Manea, despre care crede că nu ar fi trebuit titularizat: ,,Pușcaș parcă e din altă echipă. Se demarcă tot timpul în contratimp. Iancu la fel, nu există pe teren. Manea urcă prea mult, Bancu la fel. Mai bine sa nu mai urce. Iancu nu poate să joace banda, să facă și ofensiv și defensiv. Trebuie să schimbăm ceva ca să putem întoarce scorul ca anul trecut”, a concluzionat Balint.

Ilie Dumitrescu: ,,Fundașii lor sunt extreme variabile. Trebuie să acoperăm zonele când pierdem mingea”

Nici Ilie Dumitrescu nu este mai optimist pentru repriza a doua și explică unde am fost depășiți: ,,Interii la Glasgow acoperă zona. De aceea Hagi are probleme la națională. E greu pentru Iancu să facă față la ritmul asta de joc. Nu e obișnuit cu tipul ăsta de efort. La fel și Ianis. Am greșit mult pe respingeri.



Ilie Dumitrescu știe ce trebuie să încerce jucătorii lui Mirel Rădoi pentru a limita scorul în repriza a doua și a ieși cu capul sus după această partidă: ,,Trebuie să păsăm. E nevoie de precizie și personalitate. Trebuie să acoperim zonele când pierdem mingea.

Fostul mare jucător al Generației de Aur îl acuză indirect pe Rădoi pentru titularizarea în bandă a lui Gabi Iancu și așteaptă o reacție a selecționerului în repriza a doua: ,,Fundașii lor sunt extreme veritabile. Trebuie să avem organizare și pasă de siguranță. Scorul putea fi mai aspru dacă Tătărușanu nu era într-o seară foarte bună! Să vedem reacția lui Rădoi. Nu a mai jucat sistemul cu care era obișnuit la U21!”, a explicat Ilie Dumitrescu la Digi Sport Special.

