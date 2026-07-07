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Balogun, jucătorul pentru care s-a călcat în picioare regulamentul, s-a făcut de râs. Prestație jalnică împotriva Belgiei. Cum a fost surprins după meci

Folarin Balogun, cel mai controversat fotbalist de la CM 2026, după ce Donald Trum i-a ridicat suspendarea, s-a făcut de râs în SUA - Belgia 1-4. Statistici înfiorătoare pentru starul lui AS Monaco
Cristian Măciucă
07.07.2026 | 06:31
Balogun jucatorul pentru care sa calcat in picioare regulamentul sa facut de ras Prestatie jalnica impotriva Belgiei Cum a fost surprins dupa meci
SPECIAL FANATIK
Balogun, jucătorul pentru care s-a călcat în picioare regulamentul, s-a făcut de râs. Prestație jalnică împotriva Belgiei. FOTO: Fanatik
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Folarin Balogun (25 de ani) a creat un scandal monstru înainte de SUA – Belgia 1-4. Fotbalistul lui AS Monaco a fost titular, deși ar fi trebuit să fie suspendat. El a luat roșu în meciul din 16-imi, cu Bosnia, dar Donald Trump a intervenit decisiv la FIFA și i-a anulat suspendarea. Cu toate acestea, Balogun a dezamăgit crunt, iar naționala lui Pochettino a ieșit din turneu.

Folarin Balogun, „omul” lui Donald Trump, s-a făcut de râs în SUA – Belgia 1-4

Toată America și-a pus speranțele în Folarin Balogun, mai ales după ce Donald Trump a făcut un gest fără precedent și a forțat practic FIFA să îl dea drept de joc atacantului pentru Belgia. Mauricio Pochettino a început titular cu Balogun, pe care l-a schimbat însă în finalul de meci (90+2), după o prestație catastrofală.

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Jucătorul lui AS Monaco a atins mingea de doar 19 ori, a șutat de numai trei ori la poartă, dintre care unul singur a fost cadrat. Din 10 pase, lui Balogun i-au ieșit doar șase și nu a câștigat decât trei dueluri din opt. Așadar, după cum arată statisticile, eforturile președintelui SUA în ceea ce privește dreptul de joc al lui Balogun au fost în zadar.

Ce notă a luat Balogun în SUA – Belgia 1-4

Chiar dacă a fost ținut pe teren de Mauricio Pochettino până în minutul 90+2, Folarin Balogun a părut că nu rezistă presiunii care s-a pus pe umerii săi după toată tevatura creată în jurul său, El a fost unul dintre cei mai slabi fotbaliști americani și a primit din partea SofaScore al patrulea cel mai mic calificativ din echipă.

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Pentru prestația sa dezamăgitoare din SUA – Belgia 1-4, Folarin Balogun a fost notat cu 6,3. Mai rău decât jucătorul lui AS Monaco au stat Christian Pulisic (6,1), portarul Freese (5,9) și căpitanul Ream (5,4). Cu 31 de selecții și 12 goluri la prima reprezentativă, Folarin Balogun este una dintre vedetele naționalei Statelor Unite. Cotat de transfermarkt.com la 40.000.000 de euro, atacantul joacă în Ligue 1, la AS Monaco, din vara lui 2023, când monegascii l-au luat de la Arsenal cu 30.000.000 de euro. În 91 de meciuri jucate în Franța, americanul a marcat 31 de goluri și a oferit 13 pase decisive.

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Atacantul american a fost devastat la finalul meciului

Chiar dacă el nu a avut nicio vină pentru tot ce s-a întâmplat înaintea partidei, în mod cert, Folarin Balogun a fost extrem de afectat. Totul a culiminat cu eliminarea naționalei SUA de la CM 2026, astfel că atacantului de la Monaco i-a fost greu să gestioneze situația. Schimbat cu Wright în minutul 90+2, Balogun nu s-a mai ridicat minute bune după banca de rezerve, chiar și după încheierea partidei.

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  • 31 de selecții și 12 goluri are Folarin Balogun la prima reprezentativă a Statelor Unite
  • 3 goluri și 1 assist a reușit atacantul lui Monaco la Campionatul Mondial din 2026
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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