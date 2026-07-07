Balogun, jucătorul pentru care s-a călcat în picioare regulamentul, s-a făcut de râs. Prestație jalnică împotriva Belgiei. Cum a fost surprins după meci

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Folarin Balogun (25 de ani) a creat un scandal monstru înainte de . Fotbalistul lui AS Monaco a fost titular, deși ar fi trebuit să fie suspendat. El a luat roșu în meciul din 16-imi, cu Bosnia, Cu toate acestea, Balogun a dezamăgit crunt, iar naționala lui Pochettino a ieșit din turneu.

Folarin Balogun, „omul” lui Donald Trump, s-a făcut de râs în SUA – Belgia 1-4

Toată America și-a pus speranțele în Folarin Balogun, mai ales după ce Donald Trump a făcut un gest fără precedent și a forțat practic FIFA să îl dea drept de joc atacantului pentru Belgia. Mauricio Pochettino a început titular cu Balogun, pe care l-a schimbat însă în finalul de meci (90+2), după o prestație catastrofală.

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Jucătorul lui AS Monaco a atins mingea de doar 19 ori, a șutat de numai trei ori la poartă, dintre care unul singur a fost cadrat. Din 10 pase, lui Balogun i-au ieșit doar șase și nu a câștigat decât trei dueluri din opt. Așadar, după cum arată statisticile, eforturile președintelui SUA în ceea ce privește dreptul de joc al lui Balogun au fost în zadar.

🇺🇸 | Not really worth all the fuss Folarin Balogun v Belgium: 👣 19 touches

📈 0.40 xG/0.11 xGOT

🎯 3 shots/1 on target

👟 6/10 accurate passes

⚔️ 3/8 duels won Well, USA fans were certainly hoping for more after all the efforts to put him onto the pitch for this one. 😅… — Sofascore Football (@Sofascore)

Ce notă a luat Balogun în SUA – Belgia 1-4

Chiar dacă a fost ținut pe teren de Mauricio Pochettino până în minutul 90+2, Folarin Balogun a părut că nu rezistă presiunii care s-a pus pe umerii săi după toată tevatura creată în jurul său, El a fost unul dintre cei mai slabi fotbaliști americani și a primit din partea SofaScore al patrulea cel mai mic calificativ din echipă.

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Pentru prestația sa dezamăgitoare din SUA – Belgia 1-4, Folarin Balogun a fost notat cu 6,3. Mai rău decât jucătorul lui AS Monaco au stat Christian Pulisic (6,1), portarul Freese (5,9) și căpitanul Ream (5,4). Cu 31 de selecții și 12 goluri la prima reprezentativă, Folarin Balogun este una dintre vedetele naționalei Statelor Unite. Cotat de transfermarkt.com la 40.000.000 de euro, atacantul joacă în Ligue 1, la AS Monaco, din vara lui 2023, când monegascii l-au luat de la Arsenal cu 30.000.000 de euro. În 91 de meciuri jucate în Franța, americanul a marcat 31 de goluri și a oferit 13 pase decisive.

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Atacantul american a fost devastat la finalul meciului

Chiar dacă el nu a avut nicio vină pentru tot ce s-a întâmplat înaintea partidei, în mod cert, Folarin Balogun a fost extrem de afectat. Totul a culiminat cu eliminarea naționalei SUA de la CM 2026, astfel că atacantului de la Monaco i-a fost greu să gestioneze situația. Schimbat cu Wright în minutul 90+2, Balogun nu s-a mai ridicat minute bune după banca de rezerve, chiar și după încheierea partidei.

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📸 – BALOGUN IS DEVASTATED AFTER BEING KNOCKED OUT FROM THE WORLD CUP! — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)