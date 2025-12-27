Balon de Aur la… mașini! Lamine Yamal are bolizi de lux în garaj, deși nu deține permis de conducere. Foto

ADVERTISEMENT

Lamine Yamal este, de departe, cel mai în vogă fotbalist al momentului. Deși abia a împlinit vârsta majoratului, atacantul cu origini marocane este considerat un pretendent îndreptățit la Balonul de Aur. Pe plan intern, a câștigat deja tot ce se putea cu FC Barcelona și e campion european cu naționala de seniori a Spaniei. Noul „decar” de pe „Camp Nou” a explodat în ultimii doi ani, iar talentul său este comparat cu cel al legendarului Lionel Messi. Spre deosebire de superstarul argentinian, Yamal a început să îmbrățișeze un stil de viață mai extravagant și, la acest capitol, se poate spune că mai degrabă o ia pe urmele lui Neymar. Major de numai două luni, vedeta Barcelonei are deja o impresionantă colecție de mașini, în valoare de numai vreo 5 milioane de euro, pe care FANATIK v-o prezintă în paginile următoare.

Lamine Yamal, Balon de Aur la… mașini. Două „piese” de Audi: RS7 Sportback și A3 Sportback

Lamine Yamal a împlinit 18 ani pe 27 iulie 2025, astfel că până atunci nu a putut conduce niciunul dintre bolizii pe care îi deține. Cu toate acestea, atacantul spaniol și-a umplut garajul cu mașini de lux încă dinainte de împlinirea vârstei legale pentru a fi șofer. În Spania, un adolescent poate conduce începând cu vârsta de 15 ani un autovehicul care are maxim 20 de cai putere, echivalentul unei mașinuțe de golf.

În schimb, Yamal deja are în garaj un Audi RS7 Sportback, mașină dotată cu 630 de cai putere. Prețul unui astfel de automobil este de aproximativ 145.000 de euro. Nu este însă un model oarecare. Autoturismul deținut de Lamine Yamal vine la pachet cu un sistem de evacuare Milltek care costă încă 8.500 de euro, frâne carbon-ceramice în valoare de 12.000 de euro și un interior personalizat brodat cu stema Barcelonei pentru încă 15.000 de euro. Așadar, acest model de Audi RS7 Sportback ajunge să valoreze nu mai puțin de 180.500 de euro.

RS7 Sportback nu este însă singura mașină Audi deținută de Lamine Yamal. Vedeta de pe Camp Nou are în garaj și ceva mai „ieftin”. Este vorba despre un Audi A3 Sportback, dotat cu doar 150 cp.

McLaren Artura Spider, vedeta colecției lui Yamal

De la cele două modele de Audi, sărim direct la piesa de rezistență din garajul lui Lamine Yamal. Este vorba despre un McLaren Artura. Prețul de bază al acestui „super-car” apărut în anul 2024 este de aproximativ 225.600 de euro. Cum era de așteptat, nu este unul basic.

Yamal are un McLaren Artura Spider, care are în dotare un pachet definit de MSO cu toate piesele din fibră de carbon, frâne ceramice și semnătura personalizată a modelului Barcelona FC. Prin urmare, modelul deținut de fotbalistul în vârstă de 18 ani ajunge să coste undeva în jurul sumei de 250.000 de euro.

Sub capotă, această bijuterie de mașină „ascunde” 671 cp și un motor V6 hybrid. McLaren Artura Spider poate ajunge de la 0 la 100 km/h în doar 3 secunde! Viteza maximă pe care o poate atinge acest bolid deste de aproximativ 330 km/h.

Să deții un astfel de supercar reprezintă un adevărat lux. Costurile anuale pentru asigurare ajung la suma de 12.820 de euro, în timp ce înlocuirea cauciucurilor îl costă pe Yamal 6.800 de euro o dată la șase luni. În plus, atacantul spaniol plătește în fiecare lună 2.000 de euro doar pentru mentenanță, ceea ce anual înseamnă 24.000 de euro, doar pentru ca mașina să rămână impecabilă și oricând gata de drum.

Range Rover P565 Autobigraphy, mașina de familie

Următoarea mașină din garajul lui Lamine Yamal este un Range Rover P565 Autobigraphy. Prețul de plecare al unui astfel de model este de 165.000 de euro, doar că acesta nu este un SUV oarecare. Valoarea automobilului ajunge undeva la 253.000 de euro, deoarece Jaguar Land Rover’s Special Vehicle a personalizat acest model special pentru familia Yamal. Bolidul are panouri de sticlă blindată, care costă încă 45.000 de euro, un compartiment pentru intimitate cu sistem de divertisment încorporat pentru alți 25.000 de euro și prelucrare personalizată a pielii din interior cu însemnele Barcelonei, care costă 18.000 de euro.

Se pare că modificările blindate au fost o cerință a Barcelonei pentru transportul în siguranță a celui mai valoros adolescent din lotul blaugrana. În fiecare an, Yamal cheltuiește 47.000 de euro pentru asigurarea lui P565 Autobiography, încă 78.000 de euro pentru întreținere și 12.000 de euro doar pentru combustibil, chiar dacă merge mereu cu șofer. La aceste sume se adaugă și cei 24.000 de euro pentru un garaj cu climatizare în Castelldefels, costul total de operare anual ajungând astfel la 161.000 de euro. O sumă de-a dreptul exorbitantă pentru o mașină pe care Lamine Yamal nici nu o putea conduce până acum două luni de zile.

Adidas și Audi, parteneriat de milioane pentru Yamal

Din punct de vedere al modului în care își administrează averea Lamine Yamal, pare o nebunie să investești astfel de sume doar în mașini. Audi și Adidas dețin, însă, Conform contractului, ori de câte ori este nominalizat la Balonul de Aur, atacantul primește 75.000 de euro pentru a-și putea face îmbunătățiri la mașinile Audi, plus 50.000 de euro de la Adidas. Doar pentru reclame.

De fapt, contractele semnate de Yamal conțin inclusiv bonusuri de performanță speciale, care sunt în strânsă legătură cu autoturismele. De exemplu, dacă Barcelona se califică în Liga Campionilor, spaniolul primește un buget de 25.000 de euro pentru a-și moderniza mașina. De fiecare dată când marchează în „El Clasico”, Yamal mai primește un discount de 10.000 de euro la achiziționarea următoarei sale mașini. Și pentru fiecare apariție internațională, i se alocă un buget de 5.000 de euro doar pentru modificări ale mașinii. Acest lucru transformă colecția sa de mașini dintr-o cheltuială într-o investiție legată de performanța din teren.

Colecția de mașini a lui Lamine Yamal atrage în medie 2,3 milioane de vizualizări de fiecare dată când vedeta Barcelonei postează. Audi primește 89% mențiuni pozitive în videoclipurile sale, McLaren are un scor incredibil de 340% peste ceea ce primesc majoritatea atleților, iar Range Rover se remarcă ca fiind alegerea ideală pentru o imagine premium de familie.

Așadar, mașinile lui Yamal nu sunt doar mijloace de transport. Sunt active de generare de conținut în valoare de sute de mii de euro în cheltuieli publicitare echivalente.

Nu își cumpără nicio mașină albă, culoarea „dușmanilor” de la Real Madrid

Probabil și din cauza faptului că până acum două luni era minor, Lamine Yamal nu a făcut prea multe declarații referitoare la mașinile pe care le deține. Campionul european cu „Furia Roja” în 2024 a dezvăluit, însă, că lucrează la obținerea permisului de conducere încă dinainte să își serbeze majoratul.

„Când îmi cumpăr o mașină, cu siguranță nu va fi albă. Permis de conducere? Deja lucrez la el. Merg la școala de șoferi și dau teste și mă pregătesc pentru examenul de teorie, pe care sper să-l trec din prima încercare”, spunea Lamine Yamal, în martie 2025.

Starul Barcelonei a făcut, cel mai probabil, referire la culoarea pentru care este recunoscut clubul Real Madrid, rivala de moarte a grupării blaugrana.

Tatăl lui Yamal conduce un Volkswagen Golf din anii ‘90!

Incredibil, dar adevărat. Deși fiul său câștigă 55.000 de euro pe zi, Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal conduce o mașină de doar 1.000 de euro! La Barcelona, atacantul are regim preferențial. Din cauza contractului cu Audi, Yamal e singurul fotbalist din lotul lui Hansi Flick care nu a primit un automobil Cupra, sponsorul oficial al clubului. Mașina de la producătorul spaniol SEAT n-a ajuns nici măcar la tatăl săui. Motivul? Mounir Nasraoui preferă să conducă un Volkswagen Golf din anul 1995. Deși Yamal tocmai a semnat un nou contract cu Barça, valabil până în 30 iunie 2031, care poate ajunge până la 30 de milioane de euro pe sezon…

Conform publicației spaniole „El Debate”, Nasraoui conduce un Golf 4, „cu facelift și jante aftermarket”.

„Are aspectul, sufletul și probabil kilometrajul unei dube de livrare care a văzut multe lucruri la viața ei. Fără șofer personal, fără Mercedes cu geamuri fumurii. Doar un Golf zgâriat, cu bas puternic, perfect pentru a asculta rap cu volumul dat la maxim într-o parcare”, scrie „El Debate” despre mașina condusă de tatăl lui Yamal

Dacă este vorba de versiunea GTI, mașina lui Mounir Nasraoui ar costa aproximativ 3.000 de euro, susține presa iberică. Dar dacă este vorba de un TDi (și probabil că este), această mașină valorează sub 1.000 de euro, ceea ce înseamnă mai puțin decât câștigă Lamine într-o… jumătate de oră!

I-a luat un Ferrari iubitei de ziua ei!

Aflat într-o relație pasională cu Nicki Nicole, cântăreață celebră în Spania, originară din Argentina, Lamine Yamal i-a făcut cadou în ziua când aceasta a împlinit 25 de ani (25 august) o mașinuță. Nici mai mult, nici mai puțin decât un Ferrari 458 Italia, în valoare de numai vreo 850.000 de euro. De, obrazul subțire cu cheltuială de ține…