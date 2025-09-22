Balonul de Aur 2025: favoriți, gala de la Paris și marea întrebare – cine câștigă?

din fotbal, își află câștigătorul din 2025. Totul despre gala care va avea loc la Paris, la finalul căreia vom afla cine este cel mai bun fotbalist din lume în acest moment, după ce ediția din 2024 a fost câștigată de spaniolul Rodri, mijlocașul lui Manchester City.

Când și unde are loc gala Balonului de Aur 2025

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur 2025 este organizată de UEFA, în parteneriat cu Group Amaury, compania care deține France Football și L’Equipe. În acest an, a 69-a ediție, gala va avea loc la Paris, luni, 22 septembrie, la Theatre du Chatelet. Ceremonia începe la ora 21:00 a României și este de așteptat ca noul câștigător al Balonului de Aur să fie anunțat după ora 23:00, aproape de miezul nopții.

Theatre du Chatelet este o clădire legendară a Parisului, în arondismentul 1, cu o capacitate de 2038 de locuri. A fost inaugurată pe 19 aprilie 1862 și în prezent găzduiește concerte de operă. A fost proiectată de Gabriel Davioud, la inițiativa baronului Haussmann. În prezent este deținută și administrată de Primăria Paris.

30 de jucători au fost nominalizați pentru ediția din acest an a Balonului de Aur, după cum anunța UEFA pe 7 august. Așa cum era de așteptat, PSG are cei mai mulți jucător nominalizați. Nu mai puțin de 9 dintre cei 30 au evoluat sezonul trecut pentru PSG, cu mențiunea că Gianluigi Donnarumma s-a transferat între timp la Manchester City. Ousmane Dembele, Vitinha, Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves și Fabian Ruiz sunt ceilalți 8 nominalizați ai campioanei Franței.

Favoriții Balonului de Aur 2025 – cine sunt jucătorii cu cele mai mari șanse. Ousmane Dembele și Vitinha versus Raphinha și Lamine Yamal

FC Barcelona, câștigătoare a tuturor trofeelor în Spania, are 4 nominalizați: Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha și Lamine Yamal. Real Madrid, deși cu un sezon de coșmar, dă 3 nominalizați: Jude Bellingham, Kylian Mbappe și Vinicius jr. Liverpool, campioana Angliei, are 4 nominalizați, dacă îl includem aici și pe Florian Wirtz, transferat în vară de la Bayer Leverkusen. Mohamed Salah, Alexis McAlister și Virgil van Dijk sunt ceilalți 3.

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, finalista UCL în sezonul trecut, are doar doi nominalizați: Denzel Dumfries și Lautaro Martínez. Bayern Munchen, campioana Germaniei, îi are pe Harry Kane și Michael Olise. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Viktor Gyökeres (Sporting Lisabona / Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Scott McTominay (Napoli), Cole Palmer (Chelsea) și Declan Rice (Arsenal) sunt ceilalți 6 nominalizați.

Ousmane Dembele este marele favorit să câștige Balonul de Aur 2025, după prestațiile excelente în special în partea a doua a sezonului. Vitinha este văzut ca al doilea favorit. Un jucător pe modelul Rodri, câștigătorul din 2024, care a dat consistență la mijlocul terenului pentru PSG. Cu prestații încântătoare sezonul trecut la Barcelona, Pedri, Lamine Yamal și mai ales Raphinha sunt și ei văzuți ca posibili câștigători.

Ce performanțe contează – goluri, asisturi, trofee și impact în echipele naționale

Balonul de Aur nu este doar despre statistici, iar specialiștii care votează trebuie să țină cont de trei criterii importante, așa cum au anunțat UEFA și cei de la L’Equipe / France Football. Pe lângă goluri și asisturi, candidații punctează și în funcție de trofeele cucerite cu echipa, dar și pentru fair-play și clasă, atât în teren cât și chiar în afara lui.

Performanțele individuale, cât au fost de decisive și impresionante Performanțele de echipă și trofeele obținute Clasă și fair play

Cât de mult contează performanţele în UEFA Champions League vs campionate/ Cupa Mondială/EURO

Pentru juriul care votează câștigătorul Balonului de Aur, turneele finale cu echipa națională cântăresc de obicei decisiv. Cum s-a întâmplat și în 2024, când Rodri, din postura de câștigător al Euro, în acel an, i-a luat fața lui Vinicius jr., brazilianul care impresionase în Champions League. Iar în 2023, Leo Messi lua Balonului de Aur doar pentru prestațiile fabuloase de la Cupa Mondială din 2022.

Balonul de Aur 2025 are o situație specială, pentru că nu au fost competiții majore pentru echipele naționale. În aceste condiții, crește ca pondere trofeul UCL, avantaj aici pentru jucătorii de la PSG. Ponderea cea mai mică o au campionatele naționale, astfel că e puțin probabil să vedem un jucător de la Napoli, Bayern, Liverpool sau chiar Barca câștigând Balonul de Aur în acest an.

Cum se desfășoară gala Balonului de Aur. Program și momente cheie

Gala pentru acordarea trofeului Balonul de Aur va începla ora 21:00 a României. Se anunță în primă fază clasamentul locurilor 21-30. Apoi se merge de la locul 20 înspre locul 1, cu jucători anunțați la interval de câteva minute. Iar în acest timp sunt premiate și alte categorii alese de UEFA și France Football / L’Equipe. Iată ce categorii vom mai avea în 2025, în afară de Balonul de Aur la masculin și feminin, unde câștigători au fost Rodri (Manchester City) și Aitana Bonmatí (FC Barcelona).

trofeul Kopa (acordat celui mai bun jucător U21, Lamine Yamal a câștigat în 2024. Anul acesta se acordă și la feminin)

(acordat celui mai bun jucător U21, Lamine Yamal a câștigat în 2024. Anul acesta se acordă și la feminin) trofeul Yashin (acordat celui mai bun portar, Emi Martinez a câștigat în 2024. Anul acesta se acordă și la feminin)

(acordat celui mai bun portar, Emi Martinez a câștigat în 2024. Anul acesta se acordă și la feminin) trofeul Gerd Müller (acordat celui mai bun marcator în toate competițiile. Harry Kane și Kylian Mbappe au câștigat în 2024. Anul acesta se acordă și la feminin)

(acordat celui mai bun marcator în toate competițiile. Harry Kane și Kylian Mbappe au câștigat în 2024. Anul acesta se acordă și la feminin) trofeul Johan Cruyff (acordat celui mai bun antrenor / celei mai bune antrenoare. Carlo Ancelotti și Emma Hayes au câștigat în 2024)

(acordat celui mai bun antrenor / celei mai bune antrenoare. Carlo Ancelotti și Emma Hayes au câștigat în 2024) cel mai bun club al anului masculin / feminin (Real Madrid / FC Barcelona au câștigat în 2024)

(Real Madrid / FC Barcelona au câștigat în 2024) trofeul Socrates (pentru acțiuni caritabile ale unei persoane din lumea fotbalului. Jenni Hermoso a câștigat în 2024)

Cine votează câștigătorul Balonului de Aur și după ce criterii

Au fost adesea polemici în jurul câștigătorului Balonului de Aur, ba chiar au fost acuze că totul ar fi aranjat pentru anumiți jucători. Totuși, trebuie ținut cont că trofeul este acordat ca urmare a voturilor unui juriu. Pentru ediția din 2025, juriul este format din 100 de persoane pentru masculin și 50 pentru feminin.

Mai exact, la masculin votează câte un jurnalist, ales de UEFA, din fiecare dintre primele 100 de țări din clasamentul FIFA. Iar la feminin doar din primele 50 de țări din clasamentul FIFA. Față de anii trecuți, pentru a evita unele voturi hilare venite din unele țări, juriul este considerabil mai mic. În plus, nu mai votează jucători și antrenori, pentru a se păstra echidistanța.

Fiecare membru al juriului face un top 10 dintre juctorii nominalizați. Locul 1 primește 15 puncte, locul 2 ia 12, apoi 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 și 1. La final se face un clasament în funcție de punctele obținute de fiecare nominalizat, iar câștigătorul / câștigătoarea primește Balonul de Aur la masculin, respectiv feminin. De asemenea, se votează și la celelalte categorii, unul / una dintre nominalizați.

Palmares Balonul de Aur. Cei mai titrați jucători din istorie

Lionel Messi este cel mai titrat jucător din istoria Balonului de Aur, trofeu pe care l-a câștigat de opt ori. Pe locul 2 este Cristiano Ronaldo, de cinci ori câștigător. Sunt și trei legende care au primit de 3 ori prestigioasa distinție: Johan Cruyff, Michel Platini și Marco van Basten. Până în 1995, doar jucătorii europeni puteau câștiga Balonul de Aur.

Regula a fost schimbată în acel an, iar George Weah devenea primul câștigător non-european. Iar din acel moment, 10 jucători europeni au mai câștigat trofeul, cu mențiunea că portughezul Cristiano Ronaldo a făcut-o de 5 ori. În 2024 s-a impus spaniolul Rodri, iar pentru 2025 tot europenii pornesc favoriți, cu Dembele și Vitinha.

De menționat că toți jucătorii își păstrează „Balonul de Aur”, ba chiar pot solicita și o replică. Diego Maradona și Pelé au primit Baloane de Aur onorifice, pentru întreaga carieră, în condițiile în care nu erau eligibili pentru câștigarea trofeului în periada în care activau ca jucători. Sunt în acest moment 70 de Baloane de Aur în lume, acordate la masculin și feminin, incluzând aici și două păstrate de organizatori pentru diferite expoziții.

12 români au fost nominalizați de-a lungul istoriei pentru Balonul de Aur. Gică Hagi, cel mai aproape să-l câștige

care, de-a lungul timpului, au fost nominalizați la Balonul de Aur. În 1994, Gheorghe Hagi a ieșit pe locul 4, după Hristo Stoichkov, Roberto Baggio și Paulo Maldini. S-a considerat că Hagi putea fi câștigător dacă România bătea Suedia și juca semifinala contra Braziliei. Hagi a fost nominalizat de 5 ori!

1961 – Dumitru Macri, locul 35 (Rapid)

1970 – Florea Dumitrache, Cornel Dinu, locul 24 (ambii Dinamo)

1975 – Dudu Georgescu, locul 10 (Dinamo)

1976 – Dudu Georgescu, locul 15 (Dinamo)

1977 – Dudu Georgescu, locul 9 (Dinamo)

1980 – Marcel Răducanu, locul 27 (Steaua)

1983 – Costică Stefanescu, locul 23 (Univ. Craiova)

1984 – Silviu Lung, locul 22 (Univ. Craiova)

1985 – Gheorghe Hagi, locul 29 (Sportul Stud)

1986 – Helmuth Ducadam, locul 8 (Steaua)

1987 – Rodion Camataru (Dinamo), Gheorghe Hagi (Steaua Bucuresti), locul 27

1988 – Gheorghe Hagi, locul 20 (Steaua)

1989 – Gheorghe Hagi, locul 8 (Steaua)

1991 – Miodrag Belodedici (Steaua Roșie), locul 8 / Gheorghe Hagi (Real Madrid), locul 21

1994 – Gheorghe Hagi, locul 4 (FC Barcelona)

2003 – Adrian Mutu, locul 22 (Chelsea)

Unde poți urmări live gala Balonului de Aur 2025. Cine transmite la TV și streaming online pentru românii din diasporă

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur va putea fi văzută și în România. Va fi transmisă pe . Acest canal este accesibil de oriunde din lume, deci poate fi urmărit și de românii din diasporă. Parmount și CBS au obținut drepturile TV pentru a transmite în SUA.

În Marea Britanie, drepturile TV au fost câștigate de TNT Sports și Discovery +, în vreme ce DAZN va putea transmite la TV în Italia și Germania. Movistar va transmite în direct în Spania. Punctul culminant al transmisiei, anunțarea câștigătorul Balonului de Aur 2025, ar urma să fie aproape de miezul nopții.