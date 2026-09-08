Balonul de Aur 2026: a apărut lista celor 30 de nominalizați! Surprize uriașe, reveniri spectaculoase și nume grele rămase pe dinafară

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Conform , pe lista celor 30 de jucători nominalizați la Balonul de Aur 2026 reapar numele lui Leo Messi și Rodri, în timp ce jucătorii spanioli domină ca și număr: nu mai puțin de șase, comparativ cu cinci jucători francezi. Desigur, faptul că PSG „oferă” fotbalului nu mai puțin de 9 jucători candidați la acest trofeu este de la sine impresionant.

Lista cu cei 30 de jucători nominalizați la Balonul de Aur: Messi și Rodri nu puteau lipsi

Astfel, după ce au câștigat Liga Campionilor pentru a doua oară consecutiv, parizienii, care domină Europa, își pun din nou puternic amprenta asupra listei candidaților la Balonul de Aur 2026, cu nouă jucători nominalizați. Printre aceștia se află deținătorul trofeului, Ousmane Dembele, favorit să-și păstreze titlul.

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când câștigătorul ediției precedente va avea șansa să își apere trofeul cu șanse reale. După două ediții fără niciun fost laureat, Dembele este urmat de Rodri și de nelipsitul Lionel Messi, revenit pe listă la 39 de ani, după o Cupă Mondială uriașă.

Cu nouă reprezentanți, PSG își egalează recordul din sezonul trecut, împărțit cu Real Madrid din 2003, într-o listă care cuprindea atunci 50 de nume, și cu ediția din 2018, în perioade în care nominalizații erau aleși în funcție de anul calendaristic, nu de sezonul competițional.

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Ligue 1, campionatul francez, are cei mai mulți reprezentanți pe lista nominalizaților la Balonul de Aur

Față de 2025, apar doi noi jucători ai lui PSG: perechea solidă de fundași centrali Marquinhos–Willian Pacho, ecuadorianul bifând prima nominalizare din carieră. Desire Doue nu mai apare pe listă, deși a împărțit deseori lumina reflectoarelor și cifrele cu Bradley Barcola.

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Pentru a treia oară, după 2025 și 1956, , una pe care nu apare niciun portar și care marchează declinul Serie A, cu un singur jucător nominalizat.

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Parizienii vor fi chiar zece la ceremonie dacă îl luăm în calcul și pe Ferran Torres, transferat în această vară de la FC Barcelona. Atacantul, care a avut cifre foarte bune la Barcelona (21 de goluri), a marcat cel mai important gol al vieții sale, al sezonului și al istoriei recente a fotbalului spaniol, în finala Cupei Mondiale cu Argentina (1-0 după prelungiri).

Ferran Torres fusese decisiv și în optimile de finală împotriva Portugaliei (1-0), când a oferit pasa de gol. Astfel, pe ultima sută de metri, noul jucător al lui PSG i-a luat locul lui Mikel Oyarzabal, la fel cum Fabian Ruiz, autorul unei Cupe Mondiale bune, i-a luat locul lui Pedri, într-o listă dominată de Spania, țara cu cei mai mulți reprezentanți (șase), urmată de Franța (cinci).

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Pentru prima dată în istorie campionatul din Arabia Saudită are un reprezentant pe listă pentru Balon

Spectaculos pentru Mexic la Cupa Mondială și golgheter al Saudi Pro League, Julian Quinones este marea surpriză a listei. Jucătorul lui Al-Qadsiah sărbătorește prima nominalizare, la 29 de ani, la fel ca Ferran Torres, Pacho, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Gabriel și Dayot Upamecano.

Este pentru prima dată când campionatul Arabiei Saudite este reprezentat pe lista Balonului de Aur și o face chiar cu doi jucători, celălalt fiind senegalezul Sadio Mané, de la Al-Nassr. În ceea ce privește MLS, este doar a doua apariție, prin intermediul lui Lionel Messi de la Inter Miami, după transferul lui David Beckham la Los Angeles Galaxy în vara lui 2007.

Este un aspect demn de remarcat, pentru că astfel de cazuri sunt extrem de rare: de la Neymar, în 2013, care evoluase jumătate de an la Santos înainte de transferul la Barcelona în acea vară, niciun jucător care evolua în afara Europei nu mai fusese inclus pe lista Balonului de Aur, conform sursei citate.

Lista cu cei 30 de nominalizați la Balonul de Aur 2026:

Jude Bellingham (Anglia. 23 de ani. Mijlocaș. Real Madrid)

Sezonul 2025-26: 52 de meciuri, 15 goluri, 6 pase decisive, 8 cartonașe galbene.

Trofee: niciunul.

A 4-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 3 în 2024.

Pau Cubarsi (Spania. 19 ani. Fundaș central. FC Barcelona)

Sezonul 2025-26: 62 de meciuri, 1 gol, 2 pase decisive, 5 cartonașe galbene, 1 roșu.

Trofee: Cupa Mondială, Campionatul Spaniei, Supercupa Spaniei.

Prima nominalizare la Balonul de Aur.

Marc Cucurella (Spania. 28 de ani. Fundaș lateral. Chelsea, Real Madrid din iunie 2026)

Sezonul 2025-26: 65 de meciuri, 2 goluri, 7 pase decisive, 13 cartonașe galbene, 1 roșu.

Trofee: Cupa Mondială.

Prima nominalizare la Balonul de Aur.

Ousmane Dembele (Franța. 29 de ani. Atacant. Paris Saint-Germain)

Sezonul 2025-26: 51 de meciuri, 26 de goluri, 14 pase decisive, 1 cartonaș galben.

Trofee: Liga Campionilor, Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei, Campionatul Franței, Trofeul Campionilor.

A 2-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 1 în 2025.

Luis Diaz (Columbia. 29 de ani. Atacant. Bayern München)

Sezonul 2025-26: 66 de meciuri, 30 de goluri, 23 de pase decisive, 10 cartonașe galbene, 2 roșii.

Trofee: Campionatul Germaniei, Cupa Germaniei, Supercupa Germaniei.

A 2-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 17 în 2022.

Bruno Fernandes (Portugalia. 32 de ani. Mijlocaș ofensiv. Manchester United)

Sezonul 2025-26: 51 de meciuri, 13 goluri, 25 de pase decisive, 7 cartonașe galbene.

Trofee: niciunul.

A 2-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 21 în 2021.

Gabriel (Brazilia. 28 de ani. Fundaș central. Arsenal)

Sezonul 2025-26: 59 de meciuri, 4 goluri, 6 pase decisive, 6 cartonașe galbene.

Trofee: Campionatul Angliei.

Prima nominalizare la Balonul de Aur.

Erling Haaland (Norvegia. 26 de ani. Atacant. Manchester City)

Sezonul 2025-26: 64 de meciuri, 58 de goluri, 11 pase decisive, 3 cartonașe galbene.

Trofee: Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei.

A 6-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 2 în 2023.

Achraf Hakimi (Maroc. 27 de ani. Fundaș lateral. Paris Saint-Germain)

Sezonul 2025-26: 49 de meciuri, 4 goluri, 17 pase decisive, 6 cartonașe galbene, 1 roșu.

Trofee: Cupa Africii pe Națiuni (sub rezerva deciziei TAS), Liga Campionilor, Supercupa Europei, Campionatul Franței.

A 2-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 6 în 2025.

Harry Kane (Anglia. 33 de ani. Atacant. Bayern München)

Sezonul 2025-26: 65 de meciuri, 73 de goluri, 8 pase decisive, 3 cartonașe galbene.

Trofee: Campionatul Germaniei, Cupa Germaniei, Supercupa Germaniei.

A 8-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 10 în 2017, 2018 și 2024.

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia. 25 de ani. Atacant. Paris Saint-Germain)

Sezonul 2025-26: 57 de meciuri, 24 de goluri, 10 pase decisive, 4 cartonașe galbene.

Trofee: Liga Campionilor, Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei, Campionatul Franței, Trofeul Campionilor.

A 3-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 12 în 2025.

Lamine Yamal (Spania. 19 ani. Atacant. FC Barcelona)

Sezonul 2025-26: 57 de meciuri, 25 de goluri, 20 de pase decisive, 6 cartonașe galbene.

Trofee: Cupa Mondială, Campionatul Spaniei, Supercupa Spaniei.

A 3-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 2 în 2025.

Sadio Mane (Senegal. 34 de ani. Atacant. Al-Nassr)

Sezonul 2025-26: 55 de meciuri, 24 de goluri, 13 pase decisive, 8 cartonașe galbene, 1 roșu.

Trofee: Campionatul Arabiei Saudite.

A 5-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 2 în 2022.

Marquinhos (Brazilia. 32 de ani. Fundaș central. Paris Saint-Germain)

Sezonul 2025-26: 43 de meciuri, 2 goluri, 0 pase decisive, 3 cartonașe galbene.

Trofee: Liga Campionilor, Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei, Campionatul Franței, Trofeul Campionilor.

A 2-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 28 în 2019.

Lautaro Martinez (Argentina. 28 de ani. Atacant. Inter Milano)

Sezonul 2025-26: 55 de meciuri, 30 de goluri, 10 pase decisive, 9 cartonașe galbene.

Trofee: Campionatul Italiei, Cupa Italiei.

A 5-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 7 în 2024.

Kylian Mbappe (Franța. 27 de ani. Atacant. Real Madrid)

Sezonul 2025-26: 60 de meciuri, 58 de goluri, 13 pase decisive, 8 cartonașe galbene.

Trofee: niciunul.

A 9-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 3 în 2023.

Nuno Mendes (Portugalia. 24 de ani. Fundaș lateral. Paris Saint-Germain)

Sezonul 2025-26: 53 de meciuri, 7 goluri, 8 pase decisive, 5 cartonașe galbene.

Trofee: Liga Campionilor, Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei, Campionatul Franței, Trofeul Campionilor.

A 2-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 10 în 2025.

Lionel Messi (Argentina. 39 de ani. Atacant. Inter Miami)

Sezonul 2025-26: 49 de meciuri, 45 de goluri, 30 de pase decisive, 4 cartonașe galbene.

Trofee: Campionatul Statelor Unite.

A 17-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 1 în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 și 2023.

Joao Neves (Portugalia. 21 de ani. Mijlocaș. Paris Saint-Germain)

Sezonul 2025-26: 49 de meciuri, 11 goluri, 4 pase decisive, 2 cartonașe galbene.

Trofee: Liga Campionilor, Cupa Intercontinentală, Campionatul Franței, Trofeul Campionilor.

A 2-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 19 în 2025.

Michael Olise (Franța. 24 de ani. Mijlocaș ofensiv/atacant. Bayern München)

Sezonul 2025-26: 69 de meciuri, 27 de goluri, 35 de pase decisive, 13 cartonașe galbene.

Trofee: Campionatul Germaniei, Cupa Germaniei, Supercupa Germaniei.

A 2-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 30 în 2025.

Willian Pacho (Ecuador. 24 de ani. Fundaș central. Paris Saint-Germain)

Sezonul 2025-26: 56 de meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă, 3 cartonașe galbene.

Trofee: Liga Campionilor, Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei, Campionatul Franței, Trofeul Campionilor.

Prima nominalizare la Balonul de Aur.

Julian Quinones (Mexic. 29 de ani. Atacant. Al-Qadsiah)

Sezonul 2025-26: 46 de meciuri, 41 de goluri, 5 pase decisive, 5 cartonașe galbene.

Trofee: niciunul.

Prima nominalizare la Balonul de Aur.

Declan Rice (Anglia. 27 de ani. Mijlocaș. Arsenal)

Sezonul 2025-26: 69 de meciuri, 8 goluri, 14 pase decisive, 9 cartonașe galbene.

Trofee: Campionatul Angliei.

A 3-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 26 în 2024.

Rodri (Spania. 30 de ani. Mijlocaș. Manchester City, FC Barcelona din august 2026)

Sezonul 2025-26: 46 de meciuri, 2 goluri, 0 pase decisive, 6 cartonașe galbene, 1 roșu.

Trofee: Cupa Mondială, Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei.

A 3-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 1 în 2024.

Fabian Ruiz (Spania. 30 de ani. Mijlocaș. Paris Saint-Germain)

Sezonul 2025-26: 45 de meciuri, 3 goluri, 6 pase decisive, 4 cartonașe galbene.

Trofee: Cupa Mondială, Liga Campionilor, Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei, Campionatul Franței, Trofeul Campionilor.

A 2-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 24 în 2025.

William Saliba (Franța. 25 de ani. Fundaș central. Arsenal)

Sezonul 2025-26: 60 de meciuri, 1 gol, 1 pasă decisivă, 3 cartonașe galbene.

Trofee: Campionatul Angliei.

A 2-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 24 în 2024.

Ferran Torres (Spania. 26 de ani. Atacant. FC Barcelona, Paris Saint-Germain din august 2026)

Sezonul 2025-26: 65 de meciuri, 25 de goluri, 7 pase decisive, 3 cartonașe galbene.

Trofee: Cupa Mondială, Campionatul Spaniei, Supercupa Spaniei.

Prima nominalizare la Balonul de Aur.

Dayot Upamecano (Franța. 27 de ani. Fundaș central. Bayern München)

Sezonul 2025-26: 58 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive, 9 cartonașe galbene, 1 roșu.

Trofee: Campionatul Germaniei, Cupa Germaniei, Supercupa Germaniei.

Prima nominalizare la Balonul de Aur.

Vinicius Junior (Brazilia. 26 de ani. Atacant. Real Madrid)

Sezonul 2025-26: 66 de meciuri, 28 de goluri, 16 pase decisive, 11 cartonașe galbene, 0 roșii.

Trofee: niciunul.

A 5-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 2 în 2024.

Vitinha (Portugalia. 26 de ani. Mijlocaș. Paris Saint-Germain)

Sezonul 2025-26: 64 de meciuri, 7 goluri, 10 pase decisive, 3 cartonașe galbene.

Trofee: Liga Campionilor, Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei, Campionatul Franței, Trofeul Campionilor.

A 3-a nominalizare la Balonul de Aur.

Cea mai bună clasare: locul 3 în 2025.

Cine organizează Balonul de Aur și care este regulamentul? Jurnaliștii francezi au un cuvânt greu de spus

Balonul de Aur și procesul de votare sunt organizate în fiecare an de revista lunară France Football. Ceremonia este coorganizată împreună cu UEFA. Perioada de referință cuprinde întregul sezon precedent, între 3 august 2025 și 19 iulie 2026, inclusiv competițiile internaționale (Cupa Mondială și Cupa Africii pe Națiuni la masculin; Cupa Asiei și faza finală a Ligii Națiunilor la feminin). Cupa Africii pe Națiuni feminină, încheiată pe 16 august, va fi luată în calcul pentru sezonul în curs.

Conform regulamentului, Balonul de Aur este acordat în funcție de trei criterii, în ordinea importanței:

1. Performanțele individuale, caracterul decisiv și impresionant al prestațiilor.

2. Performanțele colective și palmaresul.

3. Clasa și fair-play-ul.

Balonul de Aur este acordat de un juriu internațional format din jurnaliști specializați, câte un reprezentant pentru fiecare țară: primele 100 de țări din clasamentul FIFA la masculin și primele 50 la feminin. Clasamentul FIFA luat în considerare este cel valabil la data publicării listelor, 8 septembrie 2026.

Conform articolului 6 din regulamentul competiției, Fiecare jurat desemnează zece jucători sau jucătoare, în ordine descrescătoare a meritelor, dintr-o listă de 30 alcătuită de redacția France Football, membri ai redacției L’Équipe, cel puțin un jurat de la ediția precedentă și ambasadorii UEFA: Luis Figo și Fabio Capello pentru trofeul masculin și Nadine Kessler pentru trofeul feminin.

Cei zece jucători sau jucătoare nominalizați de fiecare jurat primesc, în ordine, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 și 1 punct. Balonul de Aur este acordat jucătorului sau jucătoarei care acumulează cele mai multe puncte. În caz de egalitate, departajarea se face în funcție de numărul de nominalizări pe primul loc. Dacă egalitatea persistă, se ia în calcul numărul de clasări pe locul al doilea, apoi pe locul al treilea și așa mai departe.