Sport

Balonul de Aur 2026: Ceremonia va avea loc într-o clădire-simbol a Londrei. Programul complet al unei seri istorice

Emanuel Roșu
26.10.2026 | 10:40
Balonul de Aur 2026 Ceremonia va avea loc intro cladiresimbol a Londrei Programul complet al unei seri istorice
CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA
Balonul de Aur 2026 va fi decernat la Palladium, în Londra, luni, 26 octombrie. FOTO: Colaj FANATIK
S-au aflat toate datele-cheie ale galei care va ține fanii din toată lumea cu sufletul la gură. FANATIK e singura publicație din România implicată în votul pentru Balonul de Aur 2026.
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Ceremonia va reuni cele mai mari nume din fotbalul mondial în sala principală a London Palladium, luni, 26 octombrie. Se vor acorda 13 premii, care vor recompensa performanțele remarcabile din fotbalul masculin și feminin. Cea de-a 70-a ediție a celui mai prestigios trofeu individual din fotbal va fi organizată pentru prima dată în capitala Angliei, ca omagiu pentru primul câștigător, Sir Stanley Matthews (1956).

Organizată în mod tradițional în Franța, gala s-a desfășurat la Théâtre du Châtelet din Paris din 2019. Evenimentul este organizat de France Football în parteneriat cu UEFA, iar punctul culminant al ceremoniei din acest an va fi anunțarea câștigătorului Balonului de Aur masculin. Anunțarea clasamentelor, sosirea starurilor și decernarea trofeelor reprezintă principalele momente ale unei seri care se anunță a fi istorică. FANATIK e singura sursă de presă din România implicată în votul pentru Balonul de Aur. Jurnalistul Emanuel Roșu, membru al juriului internațional care decide câștigătorul Balonului, se află în Londra, de unde transmite cele mai importante informații pentru publicul FANATIK.

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De ce au ales France Football și UEFA London Palladium ca loc pentru desfășurarea ceremoniei?

London Palladium, un teatru celebru din cartierul Soho al Londrei, va găzdui ceremonia de luni seară. Inaugurată în 1910, sala principală are o capacitate de 2.286 de persoane. Pe lângă piesele care se joacă regulat, Palladium găzduiește și concerte, show-uri TV și evenimente private. A fost ținta unui atac german în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Însă mina parașutată de nemți pe 11 mai 1941 nu a explodat și a putut fi îndepărtată fără pierderea de vieți omenești și fără distrugerea teatrului. De-a lungul timpului, pe scena Palladium au concertat The Beatles, Frank Sinatra, Judy Garland, Bing Crosby, Nat King Cole sau Adele.

Balonul de Aur 2026: programul complet al ceremoniei

  • 20:00 Ajung primele delegații oficiale pe covorul roșu
  • 21:40 Se încheie accesul în sală
  • 22:00 Începe ceremonia
  • 00:00 După anunțarea Balonului de Aur la masculin, gala se încheie
  • 00:15-00:30 Conferințele de presă ale câștigătorilor la feminin, apoi masculin

Ordinea exactă a decernării fiecărui premiu nu a fost confirmată.

Balonul de Aur 2026: ce premii vor fi acordate?

Un total de 13 trofee urmează să fie decernate în fotbalul masculin și feminin. Pe lângă cele două premii principale, Balonul de Aur masculin și Balonul de Aur feminin, ceremonia îi va recompensa pe cei mai buni tineri jucători prin Trofeul Kopa și pe cei mai buni portari prin Trofeul Iașin. Trofeul Gerd Müller va recunoaște cei mai buni marcatori, în timp ce Trofeul Johan Cruyff îi va premia pe cei mai buni antrenori.

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Vor fi acordate și premiile pentru cel mai bun club masculin și cel mai bun club feminin al anului, alături de Premiul Sócrates, care recompensează activitățile umanitare și contribuțiile aduse în societate.

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Câștigătorul Balonului de Aur este desemnat de un juriu internațional format din jurnaliști, care ierarhizează cei 30 de jucători nominalizați. Din partea României, votul vine de la jurnalistul FANATIK Emanuel Roșu.

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Evaluarea ia în considerare performanțele individuale, realizările echipelor și comportamentul sportiv. Prestațiile personale și contribuțiile decisive au cea mai mare pondere în cadrul votului, conform criteriilor de vot.

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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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