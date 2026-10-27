Balonul de Aur 2026, în mijlocul unei controverse! Pariuri uriașe pe clasamentul exact înaintea galei

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, după ce a obținut primul loc al clasamentului de la Londra. Atacantul englez a dobândit distincția individuală după o luptă aprigă cu Kylian Mbappe și Lamine Yamal. Totuși, ierarhia finală a stârnit mai multe controverse.

Sume uriașe pariate au fost pariate pe clasamentul exact al Balonului de Aur 2026

Mai multe mișcări de piață pe , un site de pariere pe evenimente reale, au stârnit suspiciuni față de veridicitatea clasamentului final. Ceea ce a alimentat semnele de întrebare este plasarea mai multor pariuri, folosind clasamentul exact al Balonului de Aur 2026.

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12 conturi au pariat nu mai puțin de 264 de mii de dolari pe piețele asociate cu Balonului de Aur. Mai mult, 6 dintre cele 12 conturi nu au mai plasat niciun alt pariu, iar 6 dintre acestea au plasat pariul suspicios la doar 15 minute după ce au fost create. Există posibilitatea ca toate profilurile să fie deținute de aceeași persoană, potrivit .

Predicția a coincis exact cu primele 5 poziții aflate la Ceremonia de la Londra. Harry Kane a fost plasat pe prima poziție, iar imediat sub el a fost ales Kylian Mbappe. . Pe poziția a patra a fost selectat numele lui Rodri și Lionel Messi a fost plasat pe poziția a cincea.

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Reacțiile suspicioase au apărut din cauza evoluției probabilităților de pe Polymarket. În prima jumătate a lunii octombrie, Lamine Yamal avea o șansă cuprinsă între 80 % și 90 % de a încheia cursa pentru Balonul de Aur înaintea lui Kylian Mbappe. Totuși, pe 22 octombrie, cu doar o săptămână înaintea ceremoniei, probabilitatea scăzuse la numai 28%, fără să existe vreun anunț public important.

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Harry Kane a fost anunțat câștigător înaintea galei

Cu doar câteva ore înaintea galei de la Teatrul Palladium, organizatorii Balonului de Aur au făcut o gafă imensă. Un articol ce îl anunța pe Harry Kane ca fiind noul câștigător al prestigiostului trofeul a fost publicat pe site-ul oficial.

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”Un număr record de goluri marcate în campionat și cupă în sezonul 2025/26 l-a propulsat pe Harry Kane spre câștigarea Balonului de Aur. În cele ce urmează, trecem în revistă cele mai emblematice și spectaculoase reușite ale sale dintr-un an cu adevărat prolific…”, se arăta în articolul publicat pe site-ul .

🚨🚨🚨🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The official Ballon d’Or website has ACCIDENTALLY uploaded Harry Kane winning the award! https://t.co/13uVgj1XZa — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Materialul pare să fi fost pregătit pentru sfârșitul evenimentului. Oficialii au șters la scurt timp articolul, însă vestea deja se răspândise. În prezent, link-ul apărut înaintea ceremoniei Balonului de Aur nu mai este valid.

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Clasamentul complet al Balonului de Aur 2026