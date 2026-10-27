Sport

Balonul de Aur 2026, în mijlocul unei controverse! Pariuri uriașe pe clasamentul exact înaintea galei

Gabriel Neagu
27.10.2026 | 09:26
Balonul de Aur 2026 in mijlocul unei controverse Pariuri uriase pe clasamentul exact inaintea galei
SPECIAL FANATIK
Scandal la Balonul de Aur 2026! Sume uriașe pariate înaintea galei pe clasamentul exact. sursa foto: profimedia
Balonul de Aur 2026 se află în mijlocul unui scandal de proporții. Mai multe pariuri suspicioase au fost plasate înaintea galei de la Teatrul Palladium din Londra.
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Harry Kane este noul câștigător al Balonului de Aur, după ce a obținut primul loc al clasamentului de la Londra. Atacantul englez a dobândit distincția individuală după o luptă aprigă cu Kylian Mbappe și Lamine Yamal. Totuși, ierarhia finală a stârnit mai multe controverse.

Sume uriașe pariate au fost pariate pe clasamentul exact al Balonului de Aur 2026

Mai multe mișcări de piață pe Polymarket, un site de pariere pe evenimente reale, au stârnit suspiciuni față de veridicitatea clasamentului final. Ceea ce a alimentat semnele de întrebare este plasarea mai multor pariuri, folosind clasamentul exact al Balonului de Aur 2026.

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12 conturi au pariat nu mai puțin de 264 de mii de dolari pe piețele asociate cu Balonului de Aur. Mai mult, 6 dintre cele 12 conturi nu au mai plasat niciun alt pariu, iar 6 dintre acestea au plasat pariul suspicios la doar 15 minute după ce au fost create. Există posibilitatea ca toate profilurile să fie deținute de aceeași persoană, potrivit HLMfootFR.

Predicția a coincis exact cu primele 5 poziții aflate la Ceremonia de la Londra. Harry Kane a fost plasat pe prima poziție, iar imediat sub el a fost ales Kylian Mbappe. Podiumul a fost completat de Lamine Yamal. Pe poziția a patra a fost selectat numele lui Rodri și Lionel Messi a fost plasat pe poziția a cincea.

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Reacțiile suspicioase au apărut din cauza evoluției probabilităților de pe Polymarket. În prima jumătate a lunii octombrie, Lamine Yamal avea o șansă cuprinsă între 80 % și 90 % de a încheia cursa pentru Balonul de Aur înaintea lui Kylian Mbappe. Totuși, pe 22 octombrie, cu doar o săptămână înaintea ceremoniei, probabilitatea scăzuse la numai 28%, fără să existe vreun anunț public important.

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Harry Kane a fost anunțat câștigător înaintea galei

Cu doar câteva ore înaintea galei de la Teatrul Palladium, organizatorii Balonului de Aur au făcut o gafă imensă. Un articol ce îl anunța pe Harry Kane ca fiind noul câștigător al prestigiostului trofeul a fost publicat pe site-ul oficial.

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”Un număr record de goluri marcate în campionat și cupă în sezonul 2025/26 l-a propulsat pe Harry Kane spre câștigarea Balonului de Aur. În cele ce urmează, trecem în revistă cele mai emblematice și spectaculoase reușite ale sale dintr-un an cu adevărat prolific…”, se arăta în articolul publicat pe site-ul Balonului de Aur.

Materialul pare să fi fost pregătit pentru sfârșitul evenimentului. Oficialii au șters la scurt timp articolul, însă vestea deja se răspândise. În prezent, link-ul apărut înaintea ceremoniei Balonului de Aur nu mai este valid.

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Site-ul balonului de aur a anuntat castigul lui Harry Kane inaintea ceremoniei
Balonul de Aur a șters postarea care îl anunța câștigător pe Harry Kane. sursa foto: captură de ecran – ballondor.com

Clasamentul complet al Balonului de Aur 2026

  1.  Harry Kane
  2. Kylian Mbappe
  3. Lamine Yamal
  4. Rodri
  5. Lionel Messi
  6. Kvicha Kvaratskhelia
  7. Ousmane Dembele
  8. Erling Haaland
  9. Michael Olise
  10. Fabian Ruiz
  11. Jude Bellingham
  12. Pau Cubarsi
  13. Achraf Hakimi
  14. Vitinha
  15. Declan Rice
  16. Ferran Torres
  17. Vinicius
  18. Marc Cucurella
  19. Joao neves
  20. William Pacho
  21. Gabriel
  22. Lautaro Martinez
  23. Nuno Mendes
  24. Luis Diaz
  25. Marquinhos
  26. Dayot Upamecano
  27. Bruno Fernandes
  28. Julian Quinones
  29. Sadio Mane (egalitate de puncte)
  30. William Saliba (egalitate de puncte)
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