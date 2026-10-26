Balonul de Aur 2026 LIVE UPDATE. Când are loc gala, cine sunt nominalizații, cum se votează și cine transmite la TV

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A sosit vremea pentru a afla cine va câștiga premiul individual cel mai prestigios din lumea fotbalului. Ne apropiem de finalul unui an plin de evenimente, cu Spania încoronată campioană mondială pentru a doua oară în istorie. Tot a doua oară a reușit să câștige și PSG trofeul Ligii Campionilor, după ce francezii se impuseseră și în 2025.

FANATIK este la Londra pentru cel mai important eveniment al acestui final de an și transmite live cele mai tari informații de la Palladium Theatre. Cele mai importante știri, materiale speciale și interviuri exclusive de la gala de decernare a Balonului de Aur vor fi transmise pe întreaga durată a evenimentului de la Emanuel Roșu, singurul jurnalist român care votează.

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Când are loc gala Balonul de Aur 2026. Data și ora ceremoniei

, ediția numărul 70, are loc luni, 26 octombrie, de la ora 22:00 a României, la Palladium Theatre din Londra. Este pentru prima dată când prestigiosul eveniment nu este organizat la Paris, iar decizia pare una foarte inspirată, dacă ținem cont de protestele de amploare care au loc în capitala Franței.

Unde se desfășoară gala Balonul de Aur 2026 și cine prezintă ceremonia

Decizia de a organiza gala la Londra a fost luată, de fapt, pentru a-l omagia pe englezul Stanley Matthews, cel care a câștigat „Balonul de Aur” la prima ediție, în 1956. Avea 41 de ani, fiind cel mai în vârstă câștigător din istorie. Mulți specialiști au speculat că un alt motiv pentru care a fost aleasă Londra este acela că Harry Kane ar urma să fie desemnat câștigător, dar pentru moment acestea sunt doar speculații.

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Thierry Henry, fostul star al celor de la Arsenal, va prezenta gala în care va fi decernat Balonul de Aur 2026, alături de cunoscuta prezentatoare sportivă Kate Scott. Scott nu este o figură nouă la acest eveniment, după ce a mai prezentat și edițiile din 2014, 2015 și 2025.

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Cine transmite Balonul de Aur 2026 la TV în România

Nicio televiziune nu a anunțat încă nimic oficial despre o eventuală decizie de a transmite gala în direct. Chiar și în cazul în care nu va exista nicio televiziune din România care să preia drepturile media, românii au soluții pentru a vedea totul în direct. Gala va putea fi urmărită fie pe pagina de Youtube a publicației L’Equipe, dar și pe platforma online UEFA TV.

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Balonul de Aur 2026. Lista completă a celor 30 de fotbaliști

Trei foști sunt printre cei 30 de nominalizați din 2026. Este vorba de Lionel Messi, cu un record de 8 trofee câștigate, dar și câștigătorii din 2024 și 2025, Rodri, respectiv Ousmane Dembele. Lipsește Cristiano Ronaldo, așa cum s-a mai întâmplat doar în 2023. Asta după prima lui nominalizare, în 2004.

Jude Bellingham (Anglia / Real Madrid)

Pau Cubarsí (Spania / Barcelona)

Marc Cucurella (Spania / Chelsea și Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Franța / Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Columbia / Bayern Munchen)

Bruno Fernandes (Portugalia / Manchester United)

Gabriel (Brazilia / Arsenal)

Erling Haaland (Norvegia / Manchester City)

Achraf Hakimi (Moroc / Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Anglia / Bayern München)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Spania / Barcelona)

Sadio Mané (Senegal / Al-Nassr)

Marquinhos (Brazilia / Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Argentina / Inter)

Kylian Mbappé (Franța / Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugalia / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)

João Neves (Portugalia / Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Franța / Bayern Munchen)

Willian Pacho (Ecuador / Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (Mexic / Al-Qadsiah)

Declan Rice (Anglia / Arsenal)

Rodri (Spania / Manchester City și Barcelona)

Fabián Ruiz (Spania / Paris Saint-Germain)

William Saliba (Franța / Arsenal)

Ferran Torres (Spania / Barcelona și Paris Saint-Germain)

Dayot Upamecano (Franța / Bayern Munchen)O

Vinícius Júnior (Brazilia / Real Madrid)

Vitinha (Portugalia / Paris Saint-Germain)

Cine sunt favoriții la Balonul de Aur 2026

Lamine Yamal și Harry Kane sunt văzuți ca mari favoriți pentru câștigarea „Balonului de Aur” 2026. Yamal are avantajul că a câștigat Cupa Mondială, chiar dacă nu a fost tocmai printre jucătorii decisivi la Campionatul Mondial. Kane speră ca după un sezon de excepție să își adjudece chiar la Londra trofeul mult râvnit de toți fotbaliștii.

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Fabian Ruiz, omul care a câștigat tot cu PSG și naționala Spaniei, este de asemenea văzut ca unul dintre marii favoriți. Kylian Mbappe, golgheterul Cupei Mondiale, este și el pe lista jucătorilor cu șanse mari să ridice trofeul. Doar că francezul a impresionat individual, dar echipele lui au dezamăgit. În special Real Madrid. În fine, Lionel Messi, după un nou mondial de excepție, este și el văzut printre favoriți. Ar fi trofeul cu numărul 9 pentru el.

Cum se votează pentru Balonul de Aur 2026. Cine decide câștigătorul

Revista franceză France Football este cea care organizează voturile pentru Balonul de Aur. Perioada de referință este 3 august 2025 – 19 iulie 2026. Astfel, tot ce s-a întâmplat după finala Cupei Mondiale nu va conta pentru această ediție a trofeului, ci va fi contabilizat pentru ediția din 2027. Tocmai din acest motiv este de așteptat ca rezultatele de la World Cup să aibă o pondere uriașă.

Criteriile după care este ales câștigătorul Balonului de Aur

Câștigătorul este desemnat de un juriu specializat, format din jurnaliști din primele 100 de țări în clasamentul FIFA. Iar jurnaliștii din primele 50 de țări FIFA votează pentru trofeul la feminin. Fiecare jurnalist face un top 10 din cei 30 de nominalizați, cu următoarele puncte în funcție de loc: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Câștigă jucătorul care adună cele mai multe puncte. Emanuel Roșu, jurnalist FANATIK, este singurul român care are drept de vot.

Ce se întâmplă dacă doi jucători au același număr de puncte

În cazul în care doi jucători termină la egalitate de puncte, cel care are cele mai multe nominalizări la locul 1 va avea câștig de cauză la departajare. Dacă și la numărul de locuri 1 este egal, se trece la numărul de locul 2, sau numărul de locuri 3 și tot așa. Editorul șef de la France Football poate acționa ca arbitru în cazul în care apare o situație specială.

Ce alte premii se mai acordă la gala Balonul de Aur 2026

Vor fi mai mulți câștigători la gala de la Londra. Vom avea câștigători la fotbalul masculin și la cel feminin. Se mai acordă trofee pentru cel mai bun tânăr jucător / cea mai bună tânără jucătoare, cel mai bun portar / cea mai bună portăriță, antrenorul / antrenoarea anului, cel mai bun club al anului la masculin și cel mai bun club al anului la feminin.

Balonul de Aur all-time. Cine are cele mai multe trofee din istorie

Lionel Messi are un record incredibil, nu mai puțin de 8 „Baloane de Aur” câștigate. Este nominalizat și în 2026, deci ar putea da lovitura pentru a-l câștiga pe cel cu numărul 9. Asta chiar dacă nu este neapărat văzut printre marii favoriți. Cristiano Ronaldo are cinci trofee câștigate, dar nu este printre nominalizații din acest an.

Alți trei jucători au câștigat trofeul de trei ori de-a lungul carierei. Este vorba despre Michel Platini, Johan Cruyff și Marco van Basten. Alți doi jucători au primit trofeul de două ori: Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Kevin Keegan și Karl-Heinz Rummenigge. Doar jucătorii europeni puteau câștiga trofeul până în 1995, astfel că Pele și Maradona au primit ulterior trofee onorifice.

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, comparație la Balonul de Aur

Între 2008 și 2023, Balonul de Aur a fost aproape în exclusivitate o cursă în doi între Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Excepții ar fi 2018, când trofeul a fost primit de Luka Modric, și 2022, când câștigătorul a fost Karim Benzema. De menționat că în 2020 nu s-a acordat Balonul de Aur din cauza pandemiei Covid.

Lionel Messi a reușit să câștige Balonul de Aur în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 și 2023. Asta în vreme ce Cristiano Ronaldo s-a impus în 2008, 2013, 2014, 2016 și 2017. Kaka, în 2007, a fost ultimul câștigător înainte de a se intra în era Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi.

Cine a câștigat Balonul de Aur în ultimii 10 ani

Au fost 6 câștigători diferiți în ultimii 10 ani. Cu mențiunea că în 2020 nu s-a acordat trofeul din cauza pandemiei Covid. În acest interval, Lionel Messi a câștigat trofeul de 3 ori, iar Cristiano Ronaldo a făcut-o de două ori.

2o25 – Ousmane Dembele

2024 – Rodri

2023 – Lionel Messi

2022 – Karim Benzema

2021 – Lionel Messi

2020 – nu s-a acordat

2019 – Lionel Messi

2018 – Luka Modric

2017 – Cristiano Ronaldo

2016 – Cristiano Ronaldo

Cine a câștigat Balonul de Aur 2026. Clasamentul final și toate premiile

Balonul de Aur 2025 a fost câștigat de francezul Ousmane Dembele, după un sezon de excepție în UEFA Champions League, cu PSG. Iată care a fost clasamentul final de anul trecut, când Lamine Yamal și Vitinha au completat podiumul.

Ousmane Dembele Lamine Yamal Vitinha Mohamed Salah Raphinha Achraf Hakimi Kylian Mbappe Cole Palmer Gianluigi Donnarumma Nuno Mendes Pedri Khvicha Kvaratskhelia Harry Kane Desire Doue Viktor Gyokeres Vinicius Jr Robert Lewandowski Scott McTominay Joao Neves Lautaro Martinez Serhou Guirassy Alexis MacAllister Jude Bellingham Fabian Ruiz Denzel Dumfries Erling Haaland Declan Rice Virgil van Dijk Florian Wirtz Michael Olise

La fotbal feminin, trofeul a fost câștigat de Aitana Bonmati, de la FC Barcelona. Lamine Yamal a luat trofeul Kopa oferit celui mai mare talent, în vreme ce Vicky Lopez a luat același trofeu la feminin. Cel mai bun portar a fost Gianluigi Donnarumma, iar cea mai bună portăriță Hanah Hampton. Luis Enrique a fost ales antrenorul anului, iar premiul pentru cea mai bună antrenoare a mers la Ewa Pajor. PSG a fost clubul anului la masculin, iar Arsenal la feminin.