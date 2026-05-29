Balonul de Aur 2026 va fi decernat la Londra. Motivul pentru care marele eveniment a fost mutat de la Paris

Ca în fiecare an din 1956 și până în prezent, lumea fotbalului așteaptă cu nerăbdare toamna pentru a afla numele câștigătorului Balonului de Aur. Iar învingătorul din 2026 va fi anunțat de la Londra, și nu de la Paris așa cum era obișnuința.

Londra, gazdă pentru Balonul de Aur 2026

Cel mai renumit premiu individual din lumea fotbalului, creat de revista France Football, va celebra 70 de la înființare. Cu această ocazie, gala de decernare a trofeelor se va ține la Londra, în data de 26 octombrie.

Conform publicației , organizatorii evenimentului, France Football și UEFA, au ales Anglia ca un omagiu adus primului câștigător al trofeului, internaționalul englez Stanley Matthews, care a jucat în cariera sa pentru Stoke City și Blackpool.

Aceasta este o alegere temporară, deși amploarea internațională a acestui prestigios trofeu sugerează că experiența ar putea fi repetată în afara Franței și în următorii ani. Nu este prima dată când ceremonia a avut loc în străinătate. Edițiile din 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015 s-au ținut la Zurich, evenimentul fiind organizat împreună cu FIFA.

De ce s-a mutat festivitatea la finalul lunii octombrie

După ce ediția din 2025, care , atacantul lui PSG, și pe Aitana Bonmati, mijlocașul Barcelonei, a avut loc pe 22 septembrie, ceremonia din acest an a Balonului de Aur revine la o dată similară cu edițiile din 2022, 2023 și 2024, și anume la sfârșitul lunii octombrie.

Această decizie a fost luată din cauza faptului că în perioada 21 septembrie – 6 octombrie sunt programate meciuri internaționale FIFA pentru echipele naționale. Astfel marele premiu din 2026 se va acorda la 26 octombrie.

Cine votează pentru Balonul de Aur 2026

Balonul de Aur va fi acordat celor mai buni jucători, atât la masculin, cât și la feminin, ai sezonului 2025-2026, luând în considerare toate competițiile naționale și internaționale, atât la nivel de club, cât și cu echipele naționale, inclusiv Champions League și Cupa Mondială.

Ca de obicei, câștigătorii vor fi aleși de un juriu format din jurnaliști internaționali: 100 la masculin, reprezentând primele 100 de țări din clasamentul FIFA, și 50 la feminin, reprezentând primele 50 de țări din clasamentul FIFA.

Cine sunt favoriții la câștigarea Balonului de Aur 2026

Cu cinci luni înaintea decernării Balonului de Aur 2026, marele favorit la câștigarea trofeului este nimeni altul decât Ousmane Dembele, omul care s-a încoronat și anul trecut. Francezul , după ce PSG a eliminat Bayern în semifinalele Champions League.

La fel de adevărat este faptul că în față avem turneul final al Cupei Mondiale și multe se pot schimba. Astfel că fotbaliști de mare calitate precum Kylian Mbappe sau Lamine Yamal nu ar trebui scoși din calcule.