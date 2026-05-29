Sport

Balonul de Aur 2026 va fi decernat la Londra. Motivul pentru care marele eveniment a fost mutat de la Paris

Ediția din 2026 a marelui premiu Balonul de Aur a fost mutată de la Paris și se va ține în premieră la Londra. Motivul pentru care organizatorii au ales capitala Angliei.
Traian Terzian
29.05.2026 | 08:30
Balonul de Aur 2026 va fi decernat la Londra Motivul pentru care marele eveniment a fost mutat de la Paris
ULTIMA ORĂ
Balonul de Aur 2026 se va decerna la Londra. Sursă foto: sofoot.com
ADVERTISEMENT

Ca în fiecare an din 1956 și până în prezent, lumea fotbalului așteaptă cu nerăbdare toamna pentru a afla numele câștigătorului Balonului de Aur. Iar învingătorul din 2026 va fi anunțat de la Londra, și nu de la Paris așa cum era obișnuința.

Londra, gazdă pentru Balonul de Aur 2026

Cel mai renumit premiu individual din lumea fotbalului, creat de revista France Football, va celebra 70 de la înființare. Cu această ocazie, gala de decernare a trofeelor se va ține la Londra, în data de 26 octombrie.

ADVERTISEMENT

Conform publicației L’Equipe, organizatorii evenimentului, France Football și UEFA, au ales Anglia ca un omagiu adus primului câștigător al trofeului, internaționalul englez Stanley Matthews, care a jucat în cariera sa pentru Stoke City și Blackpool.

Aceasta este o alegere temporară, deși amploarea internațională a acestui prestigios trofeu sugerează că experiența ar putea fi repetată în afara Franței și în următorii ani. Nu este prima dată când ceremonia a avut loc în străinătate. Edițiile din 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015 s-au ținut la Zurich, evenimentul fiind organizat împreună cu FIFA.

ADVERTISEMENT
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Digi24.ro
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina

De ce s-a mutat festivitatea la finalul lunii octombrie

După ce ediția din 2025, care i-a încoronat pe Ousmane Dembele, atacantul lui PSG, și pe Aitana Bonmati, mijlocașul Barcelonei, a avut loc pe 22 septembrie, ceremonia din acest an a Balonului de Aur revine la o dată similară cu edițiile din 2022, 2023 și 2024, și anume la sfârșitul lunii octombrie.

ADVERTISEMENT
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care
Digisport.ro
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"

Această decizie a fost luată din cauza faptului că în perioada 21 septembrie – 6 octombrie sunt programate meciuri internaționale FIFA pentru echipele naționale. Astfel marele premiu din 2026 se va acorda la 26 octombrie.

ADVERTISEMENT

Cine votează pentru Balonul de Aur 2026

Balonul de Aur va fi acordat celor mai buni jucători, atât la masculin, cât și la feminin, ai sezonului 2025-2026, luând în considerare toate competițiile naționale și internaționale, atât la nivel de club, cât și cu echipele naționale, inclusiv Champions League și Cupa Mondială.

Ca de obicei, câștigătorii vor fi aleși de un juriu format din jurnaliști internaționali: 100 la masculin, reprezentând primele 100 de țări din clasamentul FIFA, și 50 la feminin, reprezentând primele 50 de țări din clasamentul FIFA.

ADVERTISEMENT

Cine sunt favoriții la câștigarea Balonului de Aur 2026

Cu cinci luni înaintea decernării Balonului de Aur 2026, marele favorit la câștigarea trofeului este nimeni altul decât Ousmane Dembele, omul care s-a încoronat și anul trecut. Francezul le-a luat fața lui Harry Kane și Michael Olise, după ce PSG a eliminat Bayern în semifinalele Champions League.

La fel de adevărat este faptul că în față avem turneul final al Cupei Mondiale și multe se pot schimba. Astfel că fotbaliști de mare calitate precum Kylian Mbappe sau Lamine Yamal nu ar trebui scoși din calcule.

Reacția lui Andrei Nicolescu după ce Alex Pop și-a programat nunta în ziua...
Fanatik
Reacția lui Andrei Nicolescu după ce Alex Pop și-a programat nunta în ziua derby-ului Dinamo – FCSB: ”Cred că s-a și gândit”
Daniel Pancu are un mister de rezolvat la Rapid: „Nu pot să îmi...
Fanatik
Daniel Pancu are un mister de rezolvat la Rapid: „Nu pot să îmi dau seama ce se întâmplă”
Revenire importantă la Dinamo pentru barajul cu FCSB! Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Va...
Fanatik
Revenire importantă la Dinamo pentru barajul cu FCSB! Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Va fi pe bancă”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Alexandru Tudor, împușcat la Revoluție: 'Am leșinat și m-au dus la spital. Era...
iamsport.ro
Alexandru Tudor, împușcat la Revoluție: 'Am leșinat și m-au dus la spital. Era vorba să-mi taie picioarele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!