Balonul de Aur s-a făcut de râs în PSG – Bayern Munchen! Cum a ratat Ousmane Dembele dintr-o poziție ideală: „Stângaci!” Video

ADVERTISEMENT

Prima repriză a meciului PSG – Bayern a fost una extrem de spectaculoasă, cu goluri de ambele părți. Un alt eveniment notabil l-a avut ca protagonist pe Ousmane Dembele (28 de ani). Deținătorul Balonului de Aur a trimis extrem de modest dintr-o poziție ideală, iar francezii nu au ezitat să-l taxeze pe starul lui PSG.

Ousmane Dembele, ratare incredibilă în PSG – Bayern Munchen

Bayern Munchen a început meciul mult mai curajos și s-a avântat către poarta parizienilor. Presiunea echipei lui Vincent Kompany a dat roade, iar în minutul 17 Luis Diaz a fost faultat în careu. Arbitrul nu a avut ezitări și a dictat lovitură de pedeapsă pentru Bayern Munchen. Harry Kane, specialistul de la 11 metri, l-a păcălit pe Safonov și a înscris.

ADVERTISEMENT

Atacantul englez, aflat la cel mai bun sezon al carierei, a marcat 54 de goluri în 47 de meciuri în acest sezon, dintre care 13 în Liga Campionilor. Dembele a avut ocazia să restabilească egalitatea câteva minute mai târziu, după o altă ocazie mare a lui Bayern Munchen, prin Olise. Ousmane Dembele a fost lansat excelent, însă a ratat inexplicabil dintr-o poziție favorabilă. Balonul de Aur a fost taxat imediat de francezi.

„Dembélé e foarte stângaci! ratează egalarea! După ce un atac german este respins în careul lui Safonov, Dembélé are o nouă șansă de a înscrie pe stânga. Este singur cu Neuer, dar își deschide prea mult piciorul drept în alergare. Ratează ținta!”, au scris jurnaliștii de la .

ADVERTISEMENT

What a terrible finish by Dembele — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Dembele s-a revanșat până la pauză

Ousmane Dembele a trecut rapid peste ratarea monumentală și a contribuit la o repriză incredibilă a celor de la PSG. După ce Kvaratskhelia a egalat situația pe tabelă, Dembele a oferit pasa decisivă la reușita de 2-1 a lui Joao Neves, cu o centrare dintr-o lovitură de colț. Apoi, .

ADVERTISEMENT

În prelungirile reprizei, Dembele a centrat în careu, iar mingea l-a lovit în mână pe Alphonso Davies. Arbitrul Sandro Scharer a acordat penalty după ce a urmărit faza pe monitorul VAR, iar Ousmane Dembele a executat perfect lovitura de la 11 metri și a readus-o pe PSG în avantaj. Manuel Neuer a ghicit colțul, însă nu a reușit să respingă.

ADVERTISEMENT

Fanii lui PSG, scenografie impresionantă înainte de meciul cu Bayern

Fanii celor de la Paris Saint-Germain au impresionat înainte de startul partidei cu Bayern printr-o scenografie superbă. Aceștia au afișat și un banner cu mesajul „Cucerind Europa”. Jucătorii antrenați de Luis Enrique nu i-au dezamăgit pe suporteri și au făcut o primă repriză excelentă, în care au marcat de 3 ori.