Sport

Balonul de Aur, un fenomen internațional. Ce își pot cumpăra fanii în 2026 și la ce preț

Emanuel Roșu
23.10.2026 | 15:00
Balonul de Aur un fenomen international Ce isi pot cumpara fanii in 2026 si la ce pret
CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA
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Cât costă produsele oficiale de la Balonul de Aur Foto: colaj Fanatik
Emanuel Roșu, jurnalistul FANATIK și singurul român care votează la Balonul de Aur, relatează de la Londra ultimele evenimente de la prestigioasa gala
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FANATIK este singura publicație prezentă la Gala Balonului de Aur 2026, prin Emanuel Roșu. Singurul jurnalist român care votează la premiul oferit de France Football relatează de la Londra ultimele informații. Cum ar fi ce își pot cumpăra fanii prezenți la Londra pentru a vedea cine va fi ales cel mai bun fotbalist din lume.

Cât costă produsele oficiale pentru suporteri cu Balonul de Aur

Balonul de Aur a devenit un fenomen global în ultimele două decenii, mai ales datorită rivalității dintre Lionel Messi (39 ani) și Cristiano Ronaldo (41 ani). Cei doi au făcut ca lupta pentru prestigiosul trofeu să fie mai palpitantă ca oricând, iar gala, de la an la an, a căpătat tot mai mulți adepți.

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În 2026, FANATIK este singura publicație din România prezentă la evenimentul de la Londra, prin Emanuel Roșu, jurnalistul român care votează pentru trofeul de „Cel mai bun jucător din lume”. Pentru această ediție, France Football s-a pregătit temeinic și s-a gândit în special la suporterii. De exemplu, aceștia își pot cumpăra tricou cu celebrul trofeu, la un preț de 170 RON, o agentă, la 115 RON, o cană, la același preț, o insignă la 45 RON sau un breloc la 85 RON.

  • Gala Balonului de Aur va fi luni, 26 octombrie, de la ora 22:00 (ora României). Starurile își vor face apariția pe covorul roșu de la 20:00, ceremonia oficială urmând să înceapă două ore mai târziu. Evenimentul va avea loc la London Palladium, în Londra, și va fi prezentat de Thierry Henry și Kate Scott.

Marcel Pușcaș crede că Lamine Yamal va câștiga Balonul de Aur 2026

Balonul de Aur este premiul individual care naște cele mai multe discuții. De exemplu, Marcel Pușcaș, expertul și editorialistul FANATIK, este de părere că Lamine Yamal (19 ani) va pune mâna pe trofeu. Un factor important, în comparație cu Harry Kane (33 ani), este succesul pe care l-a avut cu naționala Spaniei la Campionatul Mondial din această vară.

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„Care e criteriul la Kane? Gheata de Aur a Europei și campion cu Bayern Munchen și semifinală de Campionat Mondial. Mbappe nu a luat nimic, e golgheterul Campionatului Mondial. Eu zic că Yamal o să ia Balonul de Aur, pentru că are toate cupele în mână, în stânga și dreapta.

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Eu pe Kane îl pomenesc în carte, în comparație cu Lautaro Martinez. Ce înseamnă echipa, nu doar jucătorul în sine. Este mult relativism în treaba asta. Dacă nu ai tu pe ceilalți 10 lângă, te duci la circ. Ce faci, Gică Hagi, cu ăia 10? Poate dacă Mutu îi avea pe ăia 10 din ’94 în 2008 am fi jucat finala Campionatului European. Ne jucăm cu fanteziile. Fac comparație între Kane, jucător peste Lautaro Martinez, care este deja campion mondial”, a mărturisit Marcel Pușcaș, în direct la FANATIK EXCLUSIV.

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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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