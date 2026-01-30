News

Băluţă îl atacă dur pe Ciucu: „Ce vedem azi în București e radicalizarea unei politici nocive promovate de premierul Bolojan”

Daniel Băluță, preşedintele PSD Bucureşti, îl acuză pe primarul general Ciprian Ciucu de cinism, incompetență și lipsă de soluții reale pentru Capitală.
Daniel Spătaru
30.01.2026 | 10:48
Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu au fost adversari în lupta pentru Primăria Capitalei la alegerile din decembrie 2025 Foto: Hepta
Consilierii PSD s-au opus creşterii preţului biletelor STB, în şedinţa Consiliului General care a avut loc joi, astfel că propunerea primarului general Ciprian Ciucu nu a trecut la vot. Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a motivat opţiunea social-democraţilor şi l-a criticat dur pe edilul ales în funcţie luna trecută.

Băluță: „Primarul General încearcă să ‘rezolve’ problemele critice ale orașului pe spatele bucureștenilor”

Daniel Băluţă spune că majorarea preţului biletelor STB ar fi împovărat şi mai mult bugetul românilor, deja afectat de creşterile de taxe şi impozite. El critică strategia administrativă a lui Ciprian Ciucu, despre care spune că este o încercare de mascare a amatorismului.

„O ‘strategie’ cinică prin care se încerca mascarea amatorismului, a lipsei totale de viziune și a incompetenței administrative, prin împovărarea brutală a oamenilor deja sufocați de traiul greu, de creșterea TVA, a taxelor și a impozitelor. Astăzi, în ședința CGMB, acest mod de a face administrație a fost confirmat fără echivoc, de către Primarul General, cel care a propus creșterea (de fapt, aproape dublarea) tarifelor STB pentru transportul public.

O măsură nedreaptă, care arăta, încă o dată, lipsa de soluții a Primarului General, care a găsit de cuviință să înceapă să ‘rezolve’ problemele critice ale orașului pe spatele bucureștenilor. Doar intervenția consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată”, a scris Daniel Băluţă într-o postare pe pagina de Facebook a PSD Bucureşti.

Daniel Băluță: „Administrațiile PNL care au condus orașul au cheltuit, numai anul trecut, 20 de milioane de euro pe ‘paranghelii'”

Daniel Băluţă a subliniat că nu va susţine niciodată acest gen de politici, care lovesc direct în oamenii vulnerabili. El consideră că nu se poate vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, mai ales atunci e vorba de nevoi de bază, precum transportul, atât timp cât salariile angajaților din Primăria Municipiului Bucureşti ajung la suma de 15 milioane de euro/lună sau atât timp cât „administrațiile PNL care au condus orașul au cheltuit, numai anul trecut, 20 de milioane de euro pe ‘paranghelii'”.

„Ceea ce vedem astăzi în București nu este un accident, ci este continuarea și radicalizarea unei politici nocive promovate de premierul Ilie Bolojan, o politică ce distruge puterea de cumpărare, prăbușește nivelul de trai și încearcă, în mod deliberat, să îngenuncheze Capitala”, consideră primarul Sectorului 4.

În încheierea mesajului său, Daniel Băluţă îi îndeamnă pe bucureşteni să fie atenţi la activitatea lui Ciprian Ciucu şi să ia atitudine. „Sper ca bucureștenii să sancționeze astfel de comportamente și să fie atenți, pe viitor, la evaluarea preponderentă a rezultatelor Primarului General, rezultate care lipsesc din portofoliul domniei sale. În calitate de primar al Sectorului 4 și de președinte al PSD București, voi lupta cu toată puterea mea pentru ca oamenii care trăiesc în acest oraș să nu fie condamnați la sărăcie, la subdezvoltare și mizerie”, se arată în încheierea mesajului preşedintelui PSD Bucureşti.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
