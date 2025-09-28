Alex Băluță, martor la recitalul etapei în MLS. Ce a făcut românul la prima apariție în lotul lui Los Angeles FC

Alex Băluță s-a aflat pentru prima data în lotul noii sale formații Los Angeles FC. El a rămas însă pe bancă și a privit victoria echipei din California, scor 3-0, pe terenul celor de la St. Louis City. A fost un meci în care sud-coreeanul Son a făcut din nou show.

Sud coreeanul Son a ajuns la opt goluri în opt meciuri

Fostul jucător de la Tottenham a marcat de două ori și are un bilanț impresionant în SUA. A marcat de opt ori în opt partide, reușind și trei pase de gol. Transferul său din Anglia este cel mai scump din istoria MLS, americanii plătind pentru el 26 de milioane de dolari.

După ce la a fost prezent în tribune la victoria clară a lui LAFC, 4-1 cu Real Salt Lake, Alex Băluță a făcut un pas înainte și a prins lotul.

Băluță n-a mai jucat de pe 5 aprilie

Băluță nu a mai jucat într-un meci oficial de pe 5 aprilie, când a apărut un minut în FCSB-CFR Cluj. El era deja în dizgrația patronului Gigi Becali, care la finalul sezonului a renunțat la el. Fotbalistul de 31 de ani a jucat 81 de meciuri pentru FCSB, marcând 13 goluri.

Vedeta echipei lui, Heung Min Son îl concurează la eficiență pe Lionel Messi. Cei doi evolează însă în Conferințe diferite. Son e în cea de Vest, unde LAFC este pe locul patru. Inter Miami este în Conferința de Est și ocupă locul trei.

Inter Miami s-a încurcat la Toronto

Cu Messi titular, Inter Miami s-a încurcat la FC Toronto, după ce avusese un parcurs excelent în ultimele meciuri. A fost 1-1, prin golurile marcate de Tadeo Allende și Djordje Mihailovic, care a oferit clubului canadian al șaptelea egal consecutiv.

Toronto a primit doar șase goluri în cele șapte remize consecutive, dar nu a mai câștigat în ultimele nouă meciuri, ultima victorie fiind obținută pe 16 iulie.

Messi rămâne golgheter în MLS

dar la Toronto nu a reușit să înscrie, în ciuda celor șase șuturi expdiate, patru dintre ele pe poartă. El rămâne golgheterul la zi din MLS, cu 24 de goluri, cu unul maim ult decât Denis Bouanga, colegul lui Băluță de la LAFC.

„Cred că meritam să câștigăm”, a declarat antrenorul principal al Miami, Javier Mascherano. „Am avut cele mai clare ocazii în timpul meciului. Poate că am avut 10, 15 minute în repriza a doua în care am fost puțin confuzi. Dar, în final, am controlat jocul, am păstrat mingea, am atacat. Cred că portarul lor, Sean Johnson, a fost omul meciului”, a continuat el.

Meciul ă a atras un public de 28.855 de spectatori, fiind primul meci cu casa închisă din acest sezon pentru Toronto.