Băluță și Edjouma revin la FCSB! Gigi Becali, decizie uluitoare după 0-1 cu Shkendija. Cine iese din echipă: „Nu mai are ce căuta”

. Gigi Becali, , a intrat în direct la TV și a făcut iureș, ordonând schimbările pe care le vrea în lotul echipei sale în urma rezultatului dezamăgitor. Ce jucător iese din schemă.

Schimbare majoră la FCSB după 0-1 cu Shkendija. Băluță și Edjouma revin, cine este jucătorul care iese

FCSB a obținut un nou rezultat rușinos într-o deplasare europeană. Campioana Macedoniei de Nord s-a dovedit mai puternică pe teren propriu și a provocat o adevărată „furtună” în tabăra bucureștenilor.

Gigi Becali a intrat în direct și a ordonat ca Malcom Edjouma și Alexandru Băluță, jucătorii care nu mai figurau în planurile echipei în acest sezon, să revină în lot. Fotbalistul sacrificat va fi Ovidiu Perianu, pe care latifundiarul din Pipera nu vrea să îl mai vadă la FCSB.

„Ce să trăiesc? Bine că am tras niște concluzii. Sunt niște concluzii pe care le-am tras. O să ne calificăm. Bine că s-a întâmplat acum, ca să știu ce am de făcut. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Îl bagi să joace, dar nu are ce căuta aici.

El, cică, e bun la antrenamente. Lasă! Eu nu fug de responsabilitate. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Nici Ștefănescu. Mâine, ordinul meu: Perianu și Ștefănescu ies de la echipă. Intră Malcolm și Băluță.

Să vedem, Perianu. El iese de pe toate listele. Ține locul aiurea acolo. Da-l încolo de meci retur. Noi ne calificăm, asta e. Și-au dat seama că nu merge fotbalul așa, să ne distrăm. a spus Gigi Becali la

Cu cine joacă FCSB în turul 3 din Europa League în cazul în care este eliminată de Shkendija din Champions League

Dacă FCSB nu va reuși să răstoarne soarta calificării la returul cu Shkendija, echipa pregătită de Elias Charalambous va juca ulterior în turul 3 din Europa League.

Astfel, bucureștenii vor întâlni pierzătoarea dintre FC Copenhaga și Drita, „dublă” din turul 2 preliminar din Champions League. În teorie, echipa din Kosovo are toate șansele să ajungă în fața FCSB-ului într-un astfel de scenariu.