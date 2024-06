Banca Centrală Europeană a făcut anunțul momentului. E cea mai importantă decizie din ultimii 5 ani. Ce se întâmplă cu dobânda

Mai exact, BCE a anunțat că a scăzut dobânzile directoare cu 0,25 puncte procentuale. Astfel se pune capăt unor creșteri de doi ani, din vara lui 2022. Cu toate acestea, expertul Christine Lagarde a anunța că viteza și durata unor viitoare scăderi a dobânzilor sunt ”foarte incerte”. BCE și-a scăzut dobânzile ultima dată în 18 septembrie 2019, adică acum aproape cinci ani.

Banca Centrală Europeană a făcut anunțul momentului în UE

În urma acestei decizii, dobânda depozitelor a scăzut de la 4% la 3,75%, fiind vorba despre o decizie foarte așteptată, cu toate că efectul imediat ar urma să fie limitat pe piețe. Președinta Băncii, Christine Lagarde, a oferit mai multe detalii. ”Acesta este un proces care se află în curs (…), ceea ce este incert în privinţa vitezei cu care vom merge şi a timpului pe care-l va lua acest lucru”, a declarat Lagarde.

Totodată, banca a dat asigurări că ”va continua să urmeze o abordare centrată pe date, reuniune cu reuniune, pentru a determina nivelul adecvat al restricției şi duratei”. Creșterea prețurilor în zona euro a scăzut de peste patru ori după un record de 10,6% în decurs de un an pe care l-a atins în octombrie 2022, conform

, dar și a perturbările în lanțul aprovizionării din lanțurile de magazine în directă legătură cu pandemia Covid-19. Inflația a început să crească din nou în mai, de la 2,6% la 2,4% în martie și aprilie, însă experții avertizează că această creștere nu pune în discuție o tendință de scădere agregare.

Mugur Isărescu vrea ca inflația să coboare lent, dar stabil

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu anunța că vrea ca inflația să coboare lent, însă să fie sigur că nu va mai crește. ”Aud discuții în public că… domnule, problema este faptul că Guvernul se împrumută. Ce înseamnă dacă Guvernul n-ar putea să se împrumute și n-ar finanța deficitul? Înseamnă criză nu numai financiară, înseamnă criză socială, criză politică.

oluția nu este să oprești finanțarea deficitului. Asta ar însemna un șoc teribil pentru economie. Soluția este să reduci deficitul fiscal. Acestea sunt opțiunile pe care trebuie să le facă Guvernul și observați că se fac foarte greu”, a explicat guvernatorul BNR. ”Când am spus în februarie că e vorba de două luni de scădere a inflației, am mai folosit un cuvânt: cel puțin.

N-am spus că imediat, în luna mai, după două luni reducem dobânzile. Politica Băncii Naționale este data dependent. Suntem dependenți de informații, de date, și nu numai de cele interne, ci și de cele externe. Preferăm, în plus față de a da inflația în jos fără a crea recesiune, preferăm ca inflația să vină mai lent, în jos, dar fără reveniri. Nu este ușor”, a completat Mugur Isărescu.

Potrivit datelor oficiale Eurostat, a scăzut în martie până la 2,6%, de la un nivel 2,8%. Cu toate acestea, România rămâne ţara cu cea mai ridicată inflaţie din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, premierul Marcel Ciolacu anunța, extrem de optimist, că inflația în țara noastră va ajunge sub 5% până la finele anului.

”Eu am preluat o inflaţie de, cred, 10,3 la sută. Am ajuns acum la o inflaţie de 5,8-5,9. Este evident că suntem într-un trend descendent. Sunt ferm convins că spre sfârşitul anului, categoric, va fi o inflaţie sub cinci la sută. De fapt, şi BNR a prognozat acest lucru. Ce e cel mai îmbucurător este creşterea economică estimată şi pe anul acesta, dar mai ales pe anul viitor. România a reuşit să nu intre în recesiune”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.