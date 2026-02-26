Sport

Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine

Logo-ul unei bănci din România va apărea din nou pe monoposturile din Formula 1, în două Mari Premii importante. Despre ce curse este vorba. Toate detaliile.
Alex Bodnariu
26.02.2026 | 17:00
Banca din Romania a semnat si va aparea pe monoposturile din Formula 1 Lovitura uriasa de imagine
Parteneriat de milioane: bancă românească, din nou în lumina reflectoarelor din Formula 1
Veste excelentă pentru România! Logo-ul Băncii Transilvania va apărea din nou pe monoposturile celor de la McLaren în Formula 1. Anunțul a fost făcut oficial, iar parteneriatul continuă și în acest sezon al Marelui Circ.

Banca Transilvania, parteneriat cu gigantul McLaren

Față de anul trecut, sponsorul românesc va fi prezent în două etape din calendar, cu una mai mult decât în sezonul precedent, consolidând astfel vizibilitatea brandului românesc într-una dintre cele mai urmărite competiții sportive din lume.

Parteneriatul dintre Banca Transilvania și McLaren capătă astfel o dimensiune și mai importantă în următorii ani. Logo-ul instituției financiare din Cluj-Napoca va fi vizibil pe monoposturile britanice în cadrul etapelor din Austria și Ungaria, două curse extrem de urmărite în această zonă a Europei.

De ce a ales Banca Transilvania cursele din Ungaria și Austria. Motivul este unul foarte simplu

Prezența este confirmată pentru Formula 1 Austrian Grand Prix 2026, desfășurat la Spielberg, pe Red Bull Ring, dar și pentru Formula 1 Hungarian Grand Prix 2027, cursă organizată pe Hungaroring, aproape de granița României. Alegerea acestor două etape nu este deloc întâmplătoare, având în vedere numărul mare de fani români care asistă anual la Marele Premiu al Ungariei, dar și expunerea puternică pe care o oferă cursa din Austria în Europa Centrală și de Est.

„Ne bucurăm să extindem parteneriatul nostru cu Echipa McLaren Mastercard Formula 1® în Austria și Ungaria. Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație la cel mai înalt nivel. Pentru clienții noștri, parteneriatul înseamnă atât mândria acestei realizări, cât și acces la experiențe premium inspirate de McLaren”, a declarat Ömer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania.

Anul trecut, logo-ul Băncii Transilvania a apărut pe monoposturile lui Oscar Piastri și Lando Norris în timpul cursei din Ungaria. Atunci a fost prezentă și Simona Halep. Fosta mare sportivă din România s-a plimbat în paddock-ul celor de la McLaren.

