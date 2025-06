Banca din România care dă bani clienților săi. Ce condiții simple trebuie să îndeplinească românii pentru a intra în posesia lor

O bancă din România oferă bani direct în cont clienților săi. Pentru a intra în posesia sumei, românii trebuie să îndeplinească o serie de condiții simple. Iată despre ce este vorba!

Banca Transilvania dă bani românilor până pe 30 iunie

În ultima vreme, au pregătit multe campanii pentru clienții lor. De data asta, Banca Transilvania s-a alăturat și ea și a lansat o campanie pe placul românilor. Mai exact, BT oferă bani clienților săi direct pe card, dar cu o condiție.

În luna iunie, ideală pentru familiile cu copii. ”Vedeta” campaniei este BT Pay Kiddo, noul serviciu creat de Banca Transilvania și adresat copiilor cu vârste între 8 și 18 ani.

Părinții care folosesc acest serviciu nou au ocazia de a primi bani înapoi pe card. Cheltuielile realizate de copiii lor le pot aduce cashback de 10%, cu mențiunea că suma maximă pe care o rambursează BT este de 50 de lei.

Cum poți primi bani de la Banca Transilvania

Pentru a intra în posesia banilor care se virează direct pe card, trebuie să parcurgi câțiva pași simpli. În primul rând, este esențial să activezi funcția BT Pay Kiddo, pe care o găsești direct în aplicația BT Pay.

În al doilea rând, va trebui să creezi un cont pentru copil, iar apoi, tot ce mai rămâne este s efectuezi tranzacții de cel puțin 100 de lei. Dacă vei folosi cardul BT și aplicația BT Pay Kiddo, după îndeplinirea acestei condiții, cashback-ul va ajunge direct în cont.

Este important de precizat că banii pot ajunge în conturi diferite, în funcție de vârsta copilului. Dacă acesta are peste 14 ani, banii vor ajunge direct în contul lui, însă dacă are sub 14 ani, cashback-ul va ajunge în contul părintelui.

Ce alte campanii mai are în desfășurare Banca Transilvania

Banca Transilvania a pregătit o mulțime de surprize pentru clienții săi. Până la finalul lunii iulie 2025, BT și Mastercard te trimit în Italia, la o sesiune de pilotaj pe circuitul Monza.

Pentru a intra în cursa pentru un astfel de premiu, clienții BT trebuie să facă plăți de cel puțin 500 de lei cu cardul Mastercard emis de BT. Astfel, vor intrat automat la tragerea la sorți pentru marele premiu. Norocoșii vor putea urca într-un McLaren alături de un pilot profesionist.