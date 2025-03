Banca din România care îți oferă bani fără să ai economii în cont. Programul se încheie pe 22 martie

Banca din România, lansată anul trecut, care îți oferă bani și fără să ai economii în cont. Acest program este avantajos pentru anumite categorii de clienți și se va termina pe 22 martie.

Banca din România care le oferă clienților bani fără să aibă economii în cont

Salt Bank este prima 100% digitală și are active de peste un miliard de lei. Până la finalul anului, instituția estimează că va depăși e miliarde de lei și vrea să arate că viitorul sectorului bancar este digital.

Încă de când a fost lansată, banca are deja 400.000 de clienți. Conform previziunilor, numărul utilizatorilor s-ar putea dubla până la sfârșitul lui 2025.

Programul de fondatori se numără printre elementele care au dus la creșterea interesului pentru această bancă. Acesta se va încheia pe 22 martie, iar clienții early adopters au posibilitatea de a transforma punctele de fondator în bani sau în acțiuni, dacă banca va fi listată la bursă până în anul 2029. Este o strategie unică în sectorul bancar din România, iar clienții pot avea de câștigat.

“Avem un prim credit pus în producţie şi am început să dăm credite la ‘friends and family’, avem abordarea aceasta, pentru că trebuie să testăm şi modelul, trebuie să vedem că funcţionează totul bine în ceea ce priveşte scoringul.

La o bancă cu licenţă bancară şi modelul de business stă pe fundamentele unei bănci, evident. Creditarea va fi cu siguranţă un contributor important la aceasta”, a declarat Gabriela Nistor, CEO al Salt Bank, potrivit .

Banca a început să acorde credite. Instituția a testat, inițial, un model de business printr-un program restrâns, înainte să-l extindă la o scară mai largă.

Mai mult, Salt Bank are în plan să-și diversifice oferta de produse bancare. Instituția vrea să lanseze servicii destinate freelancerilor, companiilor mici cu un singur acționar, precum și persoanelor fizice autorizate. În acest fel, banca va atrage noi segmente de clienți, iar poziția băncii pe piață va fi consolidată.

Banca vrea să facă angajări

În plus, Salt Bank . Banca are, în acest moment, 332 de angajați. Dintre aceștia, 53% sunt femei. Anul acesta, instituția are de gând să recruteze aproximativ 80 de specialiști, mai ales în cadrul departamentelor de tehnologie.

“Am adus oameni din marketing, din alte domenii, care ne aduc o viziune proaspătă. Printre recrutările planificate pentru anul viitor, mulți vor fi pe tehnologie, estimându-se un număr de 40-50 de specialiști în acest domeniu.

Restul vor veni pe zonele de business și suport, precum conformitate, antifraudă, produse și call-center”, a mai spus Gabriela Nistor, conform .

Banca a fost lansată cu doar opt luni în urmă. A fost creată pe infrastructura digitală a Idea Bank, pe care a achiziționat-o Banca Transilvania în 2021. Pentru a dezvolta această bancă digitală, grupul financiar Banca Transilvania a investit între 80 și 100 de milioane de euro.