Banca din România care a anunțat recent o serie de promoții interesante pentru clienții săi actuali și potențiali. Ce beneficii îți pot aduce aceste oferte?

Banca din România care oferă câte 300 de lei celor care au împlinit această vârstă. Banii intră direct pe card dacă îndepliniți condițiile

Raiffeisen Bank promite să ofere 300 de lei persoanelor care își deschid un cont nou și îndeplinesc anumite condiții. Această promoție se adresează atât tinerilor între 18 și 24 de ani, cât și celor care au împlinit 25 de ani, fiecare grup având criterii specifice de eligibilitate. Iată ce trebuie să știi.

ADVERTISEMENT

În primul rând, MasterCard ale clienților actuali cu unele VISA, ceea ce le va oferi mai multe avantaje utilizatorilor.

În paralel, banca a lansat o nouă campanie promoțională ce se adresează persoanelor care nu au încă un cont deschis la Raiffeisen. Această ofertă este disponibilă atât pentru tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani, cât și pentru cei peste 25 de ani, a transmis Raiffeisen Bank potrivit

ADVERTISEMENT

Astfel, clienții noi pot primi 300 de lei direct pe card dacă aleg Totuși, există câteva condiții care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de această ofertă.

Campania se desfășoară în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2024. Tinerii între 18 și 24 de ani trebuie să-și deschisă un cont curent Zero, fără condiții de venit, și vor primi #cardulgalben și cei 300 de lei bonus.

ADVERTISEMENT

În plus, dacă în primele 90 de zile de la deschiderea contului curent, tinerii deschid gratuit un cont de economii prin aplicația Smart Mobile, vor beneficia de o dobândă de 5% pe an timp de un an.

Raiffeisen Bank lansează o nouă campanie. Ce condiții trebuie să îndeplinești

Pentru persoanele peste 25 de ani, oferta include de asemenea 300 de lei, dar cu anumite condiții. Ei trebuie să efectueze 3 plăți pe lună în primele 3 luni de la deschiderea contului. Campania are aceeași perioadă: 1 septembrie – 30 noiembrie 2024.

ADVERTISEMENT

Condițiile pentru a beneficia de această ofertă includ:

-vârsta minimă de 25 de ani la data deschiderii contului

-cetățenie română cu domiciliul în România

-să nu fi fost client Raiffeisen Bank în ultimele 6 luni

-să deschidă un pachet de cont curent la Raiffeisen Bank S.A. cu card de debit lei Visa atașat

-se vor urmări doar tranzacțiile făcute cu un singur card, chiar dacă ai mai multe

-să folosești cardul în mod legitim și în conformitate cu condițiile contractuale pentru plata bunurilor/servicilor

-dețin la data desemnării câștigătorilor pachetul de cont curent cu card debit lei Visa deschis în perioada campaniei promoționale

Și nu în ultimul rând, participanții trebuie să efectueze minim 3 tranzacții pe lună cu noul card, la comercianți (POS fizic sau online), indiferent de valoarea tranzacțiilor. Pentru fiecare lună în care această condiție este îndeplinită, clientul primește 100 de lei în cont.

Vei primi bonusul la sfârșitul lunii care urmează după cea în care ai făcut tranzacțiile. Dacă ai deschis contul în septembrie, vei primi primul bonus până la sfârșitul lui octombrie, dacă ai făcut tranzacțiile necesare în septembrie.

Dacă ai deschis contul în octombrie, vei primi primul bonus până la sfârșitul lui noiembrie, dacă ai făcut tranzacțiile necesare în octombrie.