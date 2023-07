Bancu, laude pentru Eugen Neagoe: „Ne-a adunat foarte bine”

Derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova poate fi primul meci oficial pentru Nicușor Bancu și Alex Mitriță din sezonul 2023-2024. Căpitanul „alb-albaștrilor” anunță că moralul din vestiarul oltenilor este mai puternic ca niciodată și îl laudă pe Eugen Neagoe pentru atmosfera creată la formația din Bănie.

Nicușor Bancu îl laudă pe Eugen Neagoe înaintea derby-ului cu Dinamo: „Ne-a adunat foarte bine pe toți! Nu a fost demult o atmosferă așa de bună”

Nicușor Bancu este 100% pregătit pentru și anunță că oltenii au ambiții mari în SuperLiga. Acesta speră ca elevii lui Eugen Neagoe să fie în cea mai bună formă la ora confruntării, iar sezonul 2023-2024 să le aducă titlul de campionă.

„Sper să fie un sezon de 10 pentru toată echipa, să ne îndeplinim obiectivele. Nu vreau să vorbesc foarte mult, vreau să dovedim pe teren că merităm să fim pe primul loc la sfârșitul sezonului. Nu contează, cu orice echipă picam era prima etapă și nu suntem foarte bine pregătiți cu toții, mai avem multe de pus la punct.

Ne așteaptă un meci dificil și trebuie să câștigăm. Nu pot să zic că este un program foarte greu, ținând cont pe care le întâlnim la început, dar cu aceste echipe am pierdut în fiecare an titlu. Am avut probleme în fiecare an și cred că acolo s-a pierdut campionatul”, a spus Nicușor Bancu.

s-a revăzut cu publicul „alb-albastru” la lansarea echipementului oficial pentru sezonul 2023-2024 după aproape opt luni și speră să le adună satisfacții mari suporterilor. Internaționalul român a mărturisit că jucătorii Universității Craiova sunt mai uniți ca niciodată și asuma acest merit lui Eugen Neagoe.

„Am vorbit cu Mister, mi-a spus că eu și Mitriță suntem marile transferuri ale lui și sper să nu îl dezamăgim. Va fi un sezon greu, fiecare echipă s-a întârit, dar noi trebuie să fim bine în fiecare și să câștigăm fiecare partidă. Sunt foarte multe echipe, FCSB, CFR, Farul și Rapid ne pot încurca oricând și să se bată la titlul.

S-a decis cine este căpitanul, nu este nicio supărare din partea nimănui. Este totul ok, ne înțelegem bine unii cu alții și sperăm să ne înțeleg și în teren așa de bine. Nu a fost demult o atmosferă așa de bună, de când este Mister s-a văzut că ne-a adunat foarte bine pe toți și sper să se vadă și în teren, să aducem cât mai multe puncte”, a declarat „Bancone”.

Andrei Ivan: Sper să fie anul nostru și să câștigăm titlul”. Ce spune despre derby-ul cu Dinamo

Andrei Ivan își dorește titlul de campion cu Universitatea Craiova, la fel ca toți componenții lotului „alb-albaștrilor”. Internaționalul român speră la un start de vis în SuperLiga și să marcheze din nou în poarta celor de la Dinamo pe „Arcul de Triumf”.

„Nu o să împlinesc 10 ani pentru am fost plecat doi ani și jumătate, dar sper să fie anul nostru și să câștigăm titlul. Sperăm ca luni să se bucure de victoria noastră, am cele mai multe goluri marcate cu Dinamo și sper să o fac și luni seara, să câștigăm.

Din punctul meu de vedere este un campionat mult mai greu decât anul trecut, ați văzut că am terminat pe locul patru, am pierdut în ultima etapă un loc de Conference League. Dinamo a făcut un meci foarte bun cu FC Argeș, dar sperăm să facem un meci mare, nu contează cu ce scor, ci să câștigăm.

Gică nu cred că mai poate să joace, dar avem nevoie de Gică lângă noi pentru că ne-a susținut mereu și îi mulțumim. Sperăm să câștigăm noi și să fim sănătoși, ne bătem cu toate echipele la titlu”, a declarat Andrei Ivan.