Bancu și Mitriță, cu moralul la pământ după Rapid – Universitatea Craiova 1-0. „Degeaba vorbim de titlu. E dificil să ne calificăm și în play-off”

. Oltenii nu au făcut un meci deloc rău pe Giulești, însă jucătorii lui Costel Gâlcă au fost neinspirați în fața porții. La final, fotbaliștii din Bănie s-au declarat extrem de dezamăgiți de deznodământul partidei.

Universitatea Craiova, răpusă de Rapid pe Giulești

Până la final nu s-a mai înscris, deși ambele echipe au ratat câteva ocazii uluitoare. Alex Mitriță și Jovo Lukić au fost cei mai aproape de a restabili egalitatea.

Jucătorii lui Costel Gâlcă și-au exprimat dezamăgirea la finalul jocului. Oltenii sunt de părere că scorul de pe tabelă putea să fie cu totul altfel dacă anumite situații erau tratate cu o mai mare atenție.

„Nu trebuie să facem o dramă. Trebuie să mergem înainte, să trecem peste și să câștigăm meciul următor. Eu nu vreau să vorbesc despre prestația mea individuală. Cu siguranță îmi doresc să dau gol. Au închis foarte bine jocul meu. Asta a fost. Sunt foarte importante punctele. Trebuie să acumulăm cât mai multe.

Trebuie să trecem peste și să câștigăm neapărat meciul următor. Eu zic că în trecut am câștigat împotriva echipelor puternice. În acest campionat nu sunt echipe slabe. E foarte echilibrat.

Trebuie să analizăm foarte bine ce am făcut greșit în această seară. Nu trebuie să repetăm aceste greșeli. Sunt detalii foarte mici. Astăzi am fost surprinși pe un contraatac. În prima repriză am simțit un contact. Am fost lovit în piciorul stâng”, a explicat Alexandru Mitriță după meciul de pe Giulești.

Nicușor Bancu: „Trebuie să ne adunăm și să câștigăm meciul de sâmbătă”

„Eu zic că meritam cel puțin un egal. Au avut și ei ocazii pe contraatac. Lukić, dacă făcea 1-0 în prima repriză, alta era soarta meciului. Încercăm. Noi lucrăm în fiecare săptămână, dar când vine meciul nu putem să băgăm mingea în plasă.

Noi am încercat să ne creăm mai multe ocazii, să mergem în pressing. Am făcut asta, dar nu am băgat mingea în plasă. Când vii aici, e clar că va fi greu, dar vii să câștigi. Suntem dezamăgiți. Trebuie să ne adunăm și să câștigăm meciul de sâmbătă.

Degeaba vorbim de titlu. Noi nu reușim să adunăm puncte. E doar a doua oară când jucăm cu trei fundași. Nu ne-am creat prea multe ocazii. Trebuie lucrat acest sistem. Eu îl cunosc, dar mulți jucători nu l-au mai jucat.

Noi trebuie să câștigăm următoarele două meciuri dacă vrem să vorbim de titlu. Dacă nu, e dificil să ne calificăm și în play-off”, a declarat Nicușor Bancu după înfrângerea în fața Rapidului.