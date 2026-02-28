Bancu trage un semnal de alarmă după Craiova – Metaloglobus: „Am crezut că vom câștiga doar dacă intrăm pe teren!”

ADVERTISEMENT

Nicușor Bancu, internaționalul român al celor , a recunoscut că pentru trupa din Bănie au fost probleme din cauza relaxării ce a existat înainte de meciul cu Metaloglobus. Oltenii s-au impus, 2-1, după ce au fost conduși la pauză.

Nicușor Bancu, critic după ce Universitatea Craiova s-a chinuit cu Metaloglobus

Fotbalistul Universității Craiova și-a început discursul într-un mod critic la adresa modului în care a abordat partida cu Metaloglobus și relaxarea care le-a cauza cauzat probleme jucătorilor. Totuși, acesta a ținut să laude spiritul de luptă arătat după pauză și faptul că gruparea olteană a întors scorul.

”O primă repriză slabă a noastră, dar discursul de la pauză ne-a adus cu picioarele pe pământ. Am crezut că vom câștiga doar dacă intrăm pe teren. A doua repriză a fost una bună, ne-am făcut jocul, am centrat, am combinat. Suntem foarte bucuroși că am întors scorul.

Există o mică relaxare cu echipele mai mici. Ne-am gândit cu toții că vom câștiga cu 3 sau 4-0, ceea ce nu trebuia să facem, pentru că te pot taxa adversarii la fiecare ocazie. Eu sunt mândru de ceea ce se întâmplă aici. Sunt foarte bucuros de grupul pe care-l avem aici. Am muncit foarte mult ca să ajungem aici. Se pare că munca noastră nu a fost degeaba”, a spus Nicușor Bancu.

Universitatea Craiova urmează să aibă un meci dificil în Cupa României

Pentru Universitatea Craiova urmează un alt meci pe teren propriu, contra celor de la CFR Cluj, în sferturile Cupei României. Bancu recunoaște că Universitatea Craiova vrea să câștige și acest trofeu și că nu va exista o relaxare care să ducă la un rezultat negativ.

„Cupa este un trofeu foarte important pentru noi, e un drum foarte scurt pentru a ajunge în Europa. Oricine intră poate să ajute echipa. Pot fi și schimbări, vedem ce va decide Mister”, a mai spus Nicușor Bancu.

După duelul din Cupa României, cei de la Universitatea Craiova urmează să aibă un ultim test în sezonul regulat din SuperLiga, contra celor de la Rapid, în deplasare, la București, meci care se anunță foarte dificil.