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Bancu vs. Nsimba! Cum se antrenează Universitatea Craiova înaintea meciului cu KuPS de pe „Ion Oblemenco”. Video

Universitatea Craiova se pregătește de returul cu KuPS din UEFA Europa League! Iată cum s-au antrenat elevii lui Filipe Coelho înainte de meciul ce le-ar putea asigura prezența într-o cupă europeană
Ciprian Păvăleanu
12.08.2026 | 16:53
Bancu vs Nsimba Cum se antreneaza Universitatea Craiova inaintea meciului cu KuPS de pe Ion Oblemenco Video
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Cum se pregătesc oltenii înaintea returului cu KuPS, din UEFA Europa League. Foto: Colaj FANATIK
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După ce U Craiova a fost eliminată de Levski Sofia în turul al doilea, pentru olteni cele mai importante meciuri au devenit cele cu KuPS. În Finlanda, elevii lui Coelho au remizat, iar acum sunt obligați să câștige pentru a-și asigura cel puțin prezența în UEFA Conference League.

Cum s-au pregătit jucătorii Universității Craiova înainte de meciul cu KuPS de pe „Ion Oblemenco”

Pentru Universitatea Craiova urmează unul dintre cele mai importante meciuri din acest sezon. KuPS vine în Bănie, iar o victorie a oltenilor i-ar duce în play-off-ul UEFA Europa League, acolo unde i-ar întâlni pe cei de la Ararat-Armenia, care au pierdut în „dubla” contra lui Celje.

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Universitatea Craiova ar fi favorită pe hârtie, dar chiar și în cazul unei surprize ar avea ca plasă de siguranță UEFA Conference League. Până acolo, elevii lui Coelho trebuie să treacă de finlandezii de la KuPS, care au scos o remiză pe teren propriu, după ce campioana României a fost destul de „tăcută” în repriza secundă. Cu puțin mai mult de 24 de ore înaintea meciului, U Craiova a postat un videoclip de la unul dintre antrenamente.

În video sunt surprinși Nicușor Bancu, căpitanul echipei, și Steven Nsimba, duelându-se într-un joc de rapiditate și precizie. Deși francezul pare că termină înaintea internaționalului român, faptul că unul dintre jaloanele sale cade pe jos a făcut ca Bancu să primească punctul. În clip se poate observa atmosfera bună din interiorul vestiarului înainte de meciul contra scandinavilor.

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Presiune uriașă pe umerii lui Filipe Coelho

Chiar dacă în sezonul precedent a adus titlul și Cupa României în Bănie, Filipe Coelho deja se află în pericol la Universitatea Craiova după debutul cu fluctuații de formă din noul sezon. Oltenii au pierdut două meciuri de campionat, contra FC Argeș și Dinamo, iar din Champions League au fost eliminați după o înfrângere și un egal împotriva bulgarilor de la Levski.

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Suporterii au uitat de bucuria eventului și și-au pierdut rapid răbdarea, iar unii dintre ei deja îi cer demisia portughezului. O dezamăgire contra lui KuPS Kuopio ar putea însemna sfârșitul lusitanului la Universitatea Craiova. „Dacă acest antrenor rămâne în continuare și echipa prinde grupa europeană, în campionat locul 7 este al nostru, exact ca FCSB”; „Afară cu Coelho… Câte eșecuri mai așteaptă Rotaru???”; „Coelho, du-te cu gloabele tale, pune biciul pe ei, că nu se poate. SĂ VĂ FIE RUȘINE. Joi, dacă jucați așa, înseamnă că nu aveți valoare”, au fost doar câteva dintre comentariile de pe rețelele de socializare.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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