Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu băiatul lui nea Mitică și „coana Leana”

Dumitru Dragomir a rememorat cum era sărbătorit Crăciunul în familia lui Ceauşescu. Ca fost preşedinte al echipei de fotbal din Scorniceşti (Viitorul Scorniceşti), localitatea unde s-a născut Nicolae Ceauşescu, fostul şef al LPF a avut prilej să intre în contact direct cu aceştia.

Dragomir: „Ceauşescu a ameninţat că desfiinţează echipa de fotbal dacă facem prostii”

Dumitru Dragomir a povestit că rudele lui Nicolae Ceauşescu petreceau în mod tradiţional Crăciunului la casa părintească de la Scornicești. În direct la „Profeţiile lui Mitică” el a povestit şi o amintire cu Nicolae şi Elena Ceauşescu pe care o are de la o sărbătoare de Crăciun.

„O dată am luat masa cu ei, cu ea și cu el, cu Elena și Nicolae Ceaușescu. Atunci când el mi-a zis că dacă facem prostii ne desființează echipa de fotbal. Au venit securiştii şi m-au luat de acasă. M-am dus, m-am prezentat: ‘Să trăiţi tovarăşe secretar general, sunt preşedintele clubului Viitorul Scorniceşti, am venit la ordinele dvs’. ‘Vino aici’, îmi zice el. Şi am trecut peste un câine mare, negru, şi m-a aşezat lângă el. ‘Aţi cam greşit’, mi-a zis. Noi promovaserăm după ce câştigaserăm un meci cu 18-0 şi cam făcuserăm de râs… ‘Eu am venit la echipă după greşeală’, i-am spus. Şi mi-a zis: ‘Să nu faceţi prostii, că vă desfiinţez. Să jucaţi corect, cinstit'”, a povestit Dumitru Dragomir.

După această discuţie, dictatorul l-a invitat la un pahar, iar l-a descumpănit puţin. „I-am spus: ‘Tovarăşe secretar general, vă raportez că sunt în relaţii proaste cu băutura’. ‘Adică?’, m-a întrebat el. ‘Nu beau, nu fumez’. ‘Şi nu faci nici altceva’, mi-a mai zis el, râzând. ‘Nu’, am răspuns. Râdea şi Leana”.

Ce banc i-a spus Dumitru Dragomir lui Nicolae Ceauşescu

A urmat apoi un moment pe care tot restul vieţii: Nicolae Ceauşescu, cel mai puternic şi temut om din România la acea vreme, l-a pus să spună un banc.

„Şi el imi zice: ‘Ei, acum să te pun la o probă. Tu ştii vreun banc cu Ceauşescu?’ M-am uita aşa şi mi-am zis: ‘Dacă nu -i spun, zice că sunt idiot, dacă-i spun mă dă afară’. Şi i-am zis: ‘Tovarăşe secretar general, am să vă spun un banc, dar după ce vi-l spun mi-am semnat condamnarea…’ ‘Pă ce se întâmplă?’, m-a mai întrebat el. ‘Credeţi dumneavoastră că doamna Bărbulescu (n.r – sora lui) mă mai suportă pe mine aici la Scorniceşti, după ce vă spun bancul?’ Şi, înainte de banc, el zice şi către ea, care era o femeie a dracului: ‘Să-l lăsaţi în pace!'”, a mai povestit fostul deputat şi om de fotbal.

Apoi a urmat bancul cu Ceauşescu pe care Dumitru Dragomir i l-a spus chiar lui Nicolae Ceauşescu. „Se întâlnesc Brejnev, Nixon şi Ceauşescu pe o corabie. Şi s-au hotărât ei să aleagă care naţie este cea mai curajoasă din lume. Brejnev îl cheamă pe Alioşa, îi dă un cuţit şi îi spune să se arunce în ocean şi îi cere să-i aducă un rechin. Se aruncă Alioşa în ocean, scoate un rechin, dar el iese fără o mână. Toţi apaludă şi îi laudă curajul.

Nixon îl cheamă pe John, îi dă un cuţit şi-i cere să-i aducă doi rechini. John se aruncă şi iese cu doi rechini, dar fără o mână şi un picior. Toţi se ridică în picioare şi îl aplaudă. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu îl cheamă pe Ion, îi dă un paloş şi îi zice: Aruncă-te şi scoate măcar un peştişor, că ne facem de râs. La care Ion răspunde: ‘Hai tovarăşe, e apa rece, mă arunc eu acum, ca să răcesc?’ Asistenţa a început să aplaude şi să exclame: ooo, ce curaj, ooo, ce curaj!”.

Reacţia cuplului Ceaşescu la bancul cu Ceauşescu

Dragomir a povestit apoi şi reacţia pe care a avut-o cuplul dictatorial la auzul acestui banc. „Mă, fir-ai al moartei să fii, de nesimţit!”, i-a spus Elena Ceauşescu, în timp ce dictatorul s-a arătat mai degrabă curios. „‘Mai ştii bancuri?’ Iar eu îi spun: tovarăşe secretar general, vă raportez că vă spun la bancuri până diseară, de nu mai plecaţi de aici. M-a înzestrat Dumnezeu cu multă minte. Dar dacă aş spune ar fi şi în dezavantajul meu şi nu mai ştiu nici aşa multe bancuri cu Nicolae Ceauşescu’. Iar el îmi spune: ‘să ştii că bancul ăsta e un banc înţelept, dar cam răutăcios’. N-am să uit niciodată asta”, a mai povestit Oracolul de la Bălceşti.

În cele din urmă, spre finalul întrevederii, Dumitru Dragomir a acceptat un pahar de băutură din partea dictatorului. „Avea un coniac străin, mi-am pus de un deget, am mai stat 5 minute şi când să plec câinele nu mi-a dat voie. S-a ridicat şi mârâia. El a zis, Nicolae Ceauşescu: ‘Corbu, stai!’ Imediat s-a aşezat jos, am făcut pasul peste el, am plecat. La masă era Ştefan Andrei şi mai era unul cu care am stat eu în celulă după Revoluţie, când i-au arestat pe toţi membrii Comitetului Politic Executiv”, a mai povestit Mitică Dragomir.

Dumitru Dragomir: „Când am văzut ce face fiul meu Bogdan am crezut că mor”

Tot la „Profeţiile lui Mitică”, acesta a povestit şi un episod care a avut loc înainte de această întrevedere. Este vorba de o vizită pe care Elena şi Nicolae Ceauşescu au efectuat-o la o fabrică de confecţii din Scorniceşti, nou construită. De această dată în centru a fost fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan.

„Nevastă-mea, fiind cadru didactic şi cum primise post de cadru didactic în Scorniceşti, s-a dus cu copiii. Şi l-a luat şi pe fiul nostru, Bogdan. El avea un păr lung, blond, aproape alb de blond ce era, nişte ochelari rotunzi aduşi de mine din străinătate, o frumuseţe! I-au dat nişte flori lui Bogdan să i le dea lui Ceauşeasca. Nevastă-mea îl tot împingea.

Lina Ciobanu, văzând că băiatul nu vrea să se ducă să îi dea florile Elenei Ceauşescu, zice : ‘Hai mamă, vino încoace’ Şi l-a luat mai mult împins. ‘Nu vreau!’, zice Bogdan şi îi dă florile lui Ceauşescu. I le dă lui, fără să-l înveţe nevastă-mea sau cineva. Eu am crezut că mor! Dar Ceauşescu l-a luat în braţe, l-a pupat, dup-aia l-a luat şi Ceauşeasca în braţe, l-a pupat şi l-a mângâiat şi ea. ‘Da’ cine te tunde aşa frumos? Cine te-a tuns. măi frumosule? zicea Ceauşeasca”, a rememorat Dumitru Dragomir întâmplările, sublininnd spaima pe care a trăit-o când fiul său Bogdan a refuzat să-i dea florile „coanei Leana”.