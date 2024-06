“Banda” lui Edi Iordănescu. Cât de mult a intrat ideea de grup în ADN-ul naţionalei României. Video

Naţionala României se pregăteşte la Wurzburg pentru EURO 2024, iar fiecare antrenament arată puterea unităţii grupului creat de Edi Iordănescu. Este exact lucrul pe care şi l-a dorit selecţionerul încă de la venirea la cârma tricolorilor şi care a ajuns să-l implementeze cu succes.

Grupul creat de Edi Iordănescu funcţionează pe toate palierele la naţionala României

Chiar dacă este cotată drept cea mai slabă naţională de la EURO 2024, conform Transfermarkt, Edi Iordănescu se bazează în Germania pe forţa grupului. Aşa a şi obţinut România calificarea la turneul final din Germania, tot prin aceeaşi metodă speră şi la o calificare în optimile de finală.

Ideea de grup a intrat puternic în ADN-ul naţionalei României, lucru observat şi la antrenamentele naţionalei României de la Wurzburg. Marţi, la prima şedinţă de pregătire, , un detaliu a ieşit puternic în evidenţă.

După ce au făcut câteva mişcări pe teren, toţi jucătorii s-au îndreptat spre marginea terenului. De aici, aceştia au ridicat o poartă şi au dus-o la mijlocul terenului pentru un meci-şcoală. La acţiune nu a lipsit nici Denis Alibec, care se pregătise separat de colegii lui.

Miercuri, la al doilea antrenament al naţionalei României la Wurzburg, poarta de la marginea terenului a fost dusă la mijloc de Edi Iordănescu şi staff-ul său. O mostră că ideea de grup nu este valabilă doar la nivelul lotului, ci şi pentru colaboratorii selecţionerului.

Edi Iordănescu are grijă de toate detaliile înainte de startul fiecărui antrenament

Până la ieşirea jucătorilor pe teren, Edi Iordănescu şi colaboratorii lui pregătesc totul până în cel mai mic detaliu. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării, iar selecţionerul dă mereu indicaţii. Totul este verificat la sânge, de la distanţa dintre copete şi până la poziţionarea beţelor de pe teren.

După toate aceste indicaţii şi verificări, sau să facă schimburi de pase cu cei din staff-ul său timp de câteva zeci de secunde. Iar dacă vorbim de gazon, selecţionerul este atent şi la acest aspect, lucru dezvăluit, , şi de îngrijitorul terenului de pe AKON Arena.

“Încă din clipa în care am aflat că românii se vor pregăti aici am început să pregătesc iarba. Am însămânțat, am udat pentru a avea un gazon des. Îl tund astfel încât lungimea firului să fie de 22 de milimetri, așa mi-a cerut Mister Edi”, spunea Niklas Muller pentru FANATIK.

Jucătorii naţionalei României se strâng la mijlocul terenului înainte de fiecare antrenament

La scurt timp după ce intră pe teren, jucătorii naţionalei României se strâng la mijlocului terenului pentru un ultim briefing înainte de startul şedinţei de pregătire. Edi Iordănescu aşteaptă până când şi ultimul jucător ajunge în acel loc înainte să dea ultimele indicaţii, lucru care se întâmplă şi în vestiar la startul fiecărui meci.

De altfel, ritualul pe care Edi Iordănescu îl are în vestiar. Orice acţiune a selecţionerului este făcută doar atunci când îi are pe toţi cei din staff şi pe jucători lângă el.

“Dacă vrei tot o chestiune de superstiție sau de rutină, Edi, de exemplu, ține să facă lucrurile cu toată lumea lângă el. Nu vorbesc aici de discuții individuale, dar dacă există un moment important, nu începe discursul până nu se asigură că e și ultimul magazioner acolo. Are o chestiune de asta, cred că îl și ajută în carieră, să fie toți împreună”, spunea Andrei Vochin.

24 de meciuri are Edi Iordănescu pe banca naţionalei României, cu un palmares de 9 victorii, 9 remize şi 6 înfrângeri

Edi Iordănescu şi staff-ul său înaintea unui antrenament de la Wurzburg