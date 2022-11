„Banderola de căpitan la FCSB a ajuns o cârpă!” Verdict dur la Fanatik SuperLiga. Video exclusiv

, iar invitații celei de-a treia emisiuni FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI au luat o poziție extrem de dură cu privire la subiectul banderolei, sfinte cândva.

Florin Gardoș, verdict dur cu privire la banderola de căpitan la FCSB: „Trebuie să fie și în teren și în afară cel mai bun”

Florin Gardoș, fost căpitan și el pentru o scurtă perioadă la FCSB, consideră că nimeni nu merită să poarte banderola: „În momentul ăsta nu cred. Păi în momentul în care Florinel Coman e schimbat la pauză. Căpitanul echipei trebuie să fie și în teren și în afară cel mai bun”. VEZI VIDEO MAI JOS.

Fostul fundaș central și-a adus aminte cum a ajuns Alex Bourceanu să poarte banderola, deși abia se transferase la FCSB: „Îmi aduc aminte că a venit Bourceanu la echipă și patronul a zis: ‘Cine e cel mai vechi din echipă? Bicfalvi! Atunci e căpitan de astăzi’. Era o perioadă mai proastă pentru noi și țin minte că ne antrenam la Mogoșoaia. A venit la un antrenament și a zis: ‘Gata, de azi Bourceanu e căpitanul echipei!’.

El era mai timid și spunea că nu vrea. ‘Nu, că tu ai atitudine! Aduceți banderola! Du-te și adu banderola!’ Am mai aștept vreo 15 minute pe băieții de la magazie și au adus-o că era la spălat. I-a pus personal banderola lui Bourceanu pe mână”, a povestit Gardoș cum Gigi Becali a surpervizat „încoronarea” lui Bourceanu la FCSB.

Bourceanu, însă a fost extrem de surprins de gestul patronului, însă a știut să devină un lider în scurt timp: „Săracul era rușinat, cu capul în pământ. El era măcar în teren un căpitan, un simbol de agresivitate. Bicfalvi era cel mai vechi din lot, dar mai timid și nu vorbea foarte mult”.

Florin Gardoș știe ce însemna când Mirel Rădoi era căpitanul FCSB. De ce ar merita banderola Risto Radunovic

cum a învățat pe pielea lui ce însemna când Mirel Rădoi era liderul din vestiarul FCSB: „Eu am venit la Steaua în 2010 și Rădoi era în vacanță și a venit în vacanță în antrenament. Nu-mi venea să cred. Cum vorbea la antrenamente, cum îl asculta toată lumea și era plecat de un an de la echipă. Eu aveam 21 de ani. Am zis că nu se poate așa ceva”.

Gardoș e de părere că la FCSB căpitanul este ales și pentru a-i mări cota și pentru a forța un transfer: „Și mai e o treabă de câțiva ani. Se dă banderola acum pentru a-l promova, a-i da mai multă importanță. Nu e ales pentru că merită să fie căpitan. Toată lumea zice că Radunovic ar fi unul dintre cei mai potriviți”.

Andrei Vochin a fost de asemenea surprins neplăcut că FCSB a avut nu mai puțin de cinci căpitani la meciul cu Universitatea Cluj: „Banderola a stat pe vreo patru brațe: Coman, Olaru și Cordea, plus Tavi Popescu. E o modalitate de a crește cota unui titular. Dar asta e deja fumată. Când iei la tine vezi că nu e nici lider, nici căpitan”.

Bănel Nicoliță, mesaj clar pentru Florinel Coman și ceilalți lideri ai FCSB: „E o problemă gravă când scoți banderola la pauză”

, e consternat de situația din vestiarul echipei: „E o problemă gravă când scoți căpitanul la pauză. Când era banderola la Mirel Rădoi, la revedere la toată lumea! Numai când intra în vestiar se schimba tot. N-am văzut atitudine mai puternică. Era respect mare și nu comenta nimeni”.

Fostul mijlocaș a explicat cât de respectat era Mirel Rădoi de către toți jucătorii: „Dacă Mirel spunea: ‘Bă, mâine la ora 8, toți îmbrăcați în albastru, verde’, așa era! Nu exista altfel. Nu amendă, nu nimic. Era vorba de familie, de grup. Important e să fie cel puțin 10-12 jucători care să mențină grupul unit”.

Bănel e de părere că FCSB este într-o continuă căutare după plecarea lui Florin Tănase: „S-a ajuns aici pentru că nu au găsit un lider cum era Tănase. După 60 de minute ești obligat să îl schimbi prin prestația lui”, a concluzionat .